Χωρίς καμία δεσμευτική συμφωνία για τον περιορισμό των αυτόνομων οπλικών συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης ολοκληρώθηκε το Σάββατο η εβδομαδιαία διάσκεψη του ΟΗΕ στη Γενεύη, η οποία διεξήχθη από τις 16 έως τις 20 Νοεμβρίου 2026. Δεκάδες κράτη κατέληξαν απλώς σε μια χαλαρή δέσμευση να «επεξεργαστούν» ένα πιθανό πλαίσιο για τα θανατηφόρα αυτόνομα οπλικά συστήματα (Lethal Autonomous Weapons Systems - LAWS) έως το 2028, παρατείνοντας τις διαβουλεύσεις για ακόμη δύο χρόνια.

Το αποτέλεσμα της 7ης αναθεώρησης της Σύμβασης για Ορισμένα Συμβατικά Όπλα (Convention on Certain Conventional Weapons - CCW) αποτυπώνει τη δυσκολία επίτευξης διεθνούς συναίνεσης όσο οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις επενδύουν εντατικά στην αυτοματοποίηση του πολέμου. Παρά τις εκκλήσεις του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, António Guterres, ανθρωπιστικών οργανώσεων και επιστημόνων για άμεσους κανόνες πριν τα αυτόνομα drones κυριαρχήσουν στα πεδία των μαχών, η διπλωματική διαδικασία παρέμεινε ουσιαστικά στάσιμη.

Ο μηχανισμός της συναίνεσης και η στάση των μεγάλων δυνάμεων

Οι συνομιλίες στη Γενεύη διεξήχθησαν υπό το πλαίσιο της Σύμβασης για Ορισμένα Συμβατικά Όπλα, την οποία έχουν επικυρώσει 128 χώρες και όπου κάθε απόφαση απαιτεί απόλυτη συναίνεση. Ο κανόνας αυτός επιτρέπει σε ένα και μόνο κράτος να μπλοκάρει οποιαδήποτε αυστηρή διατύπωση, οδηγώντας συστηματικά σε συμφωνίες που βασίζονται στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή. Σύμφωνα με ακτιβιστές που επικαλείται το Associated Press, ισχυρές στρατιωτικές δυνάμεις όπως η Ρωσία και οι ΗΠΑ εμπόδισαν την υιοθέτηση ισχυρότερης γλώσσας, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων στην ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών.

Πριν από την έναρξη της διάσκεψης, επτά χώρες (η Βραζιλία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Ιρλανδία, το Μεξικό, η Νέα Ζηλανδία και ο Παναμάς) είχαν προτείνει την έναρξη επίσημων διαπραγματεύσεων για ένα δεσμευτικό εγχειρίδιο κανόνων που θα απέτρεπε ή θα περιόριζε την ικανότητα των μηχανών να σκοτώνουν χωρίς ανθρώπινο έλεγχο και λογοδοσία. Η πρωτοβουλία δεν καρποφόρησε, με τον πρέσβη της Βραζιλίας, Frederico Meyer, να επισημαίνει πως η τεχνολογία κινείται ταχύτερα από τη διπλωματία.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος του ΟΗΕ για Υποθέσεις Αφοπλισμού, Izumi Nakamitsu, χαρακτήρισε την έκβαση «σημαντικό επίτευγμα», αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι το ποτήρι μπορεί να ιδωθεί είτε μισογεμάτο είτε μισοάδειο, δεδομένου ότι ο António Guterres (ο οποίος αποχωρεί από το αξίωμα στο τέλος του έτους) είχε θέσει ως στόχο το 2026 για την έναρξη διαπραγματεύσεων προς μια νομικά δεσμευτική συνθήκη. Η Nakamitsu κάλεσε τα κράτη να ξεκινήσουν άμεσα εργασίες για ένα όσο το δυνατόν ισχυρότερο εργαλείο απαγόρευσης και ρύθμισης των συστημάτων LAWS.

Έντονες αντιδράσεις από επιστήμονες και διεθνείς οργανισμούς

Η αντίδραση οργανώσεων και ειδικών υπήρξε άμεση, ιδιαίτερα μετά από αναρτήσεις διπλωματικών αντιπροσωπειών που παρουσίασαν την υιοθέτηση του τελικού κειμένου ως «βήμα προόδου». Η οργάνωση Stop Killer Robots έκανε λόγο για «αποδυναμωμένη εντολή», ενώ η Σουηδή νομικός Beatrice Fihn, ιδρύτρια της Lex International και βραβευμένη με Νόμπελ Ειρήνης το 2017 για την αντιπυρηνική της δράση, τόνισε ότι η απόφαση απλώς μεταθέτει το πρόβλημα για δύο χρόνια, μένοντας πολύ πίσω από τα ελάχιστα που ζητούσαν ο ΟΗΕ, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ICRC) και η πλειονότητα των κρατών.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο καθηγητής μηχανικής μάθησης στο MIT και ιδρυτής του Future of Life Institute, Max Tegmark, ο οποίος δήλωσε πως τα κράτη συμφώνησαν για 14η συνεχόμενη χρονιά ότι αρκεί απλώς να συζητούν το ζήτημα, την ώρα που τα όπλα αυτά διευκολύνουν θηριωδίες. Από την πλευρά της, η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού υπογράμμισε ότι, σε αντίθεση με μια σφαίρα που ακολουθεί προβλέψιμη τροχιά, τα αυτόνομα όπλα μπορούν να αποδειχθούν απρόβλεπτα, επιμένοντας πως οι αποφάσεις ζωής και θανάτου δεν πρέπει ποτέ να ανατίθενται σε μηχανές. Αντίστοιχη έκκληση για ταχεία δράση είχε απευθύνει και ο Πάπας Λέων ΙΔ΄, καταθέτοντας σχετικό έγγραφο εργασίας στη διάσκεψη και θέτοντας το ζήτημα ως υπαρξιακό.

Από τη θεωρία στα πεδία των μαχών και τα νέα αμυντικά συστήματα

Ενώ οι διπλωματικές συζητήσεις παρατείνονται, η χρήση αυτόνομων συστημάτων σε πραγματικές συνθήκες σύγκρουσης έχει ήδη κάνει την εμφάνισή της σε περιορισμένη κλίμακα. Ρεπορτάζ των New York Times από τον Αύγουστο ανέφερε ότι ένα ρωσικό drone, το οποίο εκτιμάται πως καθοδηγούνταν από αυτόνομο σύστημα ικανό να επιλέγει και να καταστρέφει στόχους εδάφους χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, φέρεται να προκάλεσε τον θάνατο τριών ανθρώπων χωρίς να υπάρχει άνθρωπος χειριστής για να ακυρώσει την επίθεση.

Παράλληλα, η αμυντική βιομηχανία στις ΗΠΑ επιταχύνει την ανάπτυξη αντίστοιχων πλατφορμών. Η Anduril Industries, συνιδρυτής της οποίας είναι ο Palmer Luckey, σε συνεργασία με την Archer, αναπτύσσει το αυτόνομο επιθετικό ελικοφόρο με την ονομασία Thunder. Σύμφωνα με το εξειδικευμένο μέσο Resilience Media, το σύστημα σχεδιάζεται για να συμπληρώνει (και ενδεχομένως να αντικαθιστά) τα επανδρωμένα επιθετικά ελικόπτερα, λειτουργώντας αρχικά σε σμήνη προστασίας σε περιβάλλοντα με έντονη παρουσία εχθρικών drones.

Με τις τεχνολογίες αυτές να ωριμάζουν επιχειρησιακά, η παράταση των διαπραγματεύσεων έως το 2028 ενισχύει τις ανησυχίες ότι ένα διεθνές ρυθμιστικό πλαίσιο ενδέχεται να έρθει όταν η χρήση τους θα είναι πλέον δύσκολο να αναστραφεί.