Χριστουγεννιάτικες προσφορές σε όλη τη γκάμα έξυπνων προϊόντων της Xiaomi

Ξεκίνησαν οι χριστουγεννιάτικες προσφορές της Xiaomi για όλους τους λάτρεις της τεχνολογίας που θέλουν να κάνουν την καθημερινότητα τους πιο εύκολη και πρακτική.

Από smartphones, tablets, τηλεοράσεις, κλιματιστικά και άλλα πολλά, είτε πρόκειται για δώρο για ένα ή περισσότερα αγαπημένα πρόσωπα, είτε για δώρο στον εαυτό σας, η Xiaomi έχει κάτι για όλους. Οι προσφορές των Χριστουγέννων ισχύουν μέχρι και τις 4 Ιανουαρίου 2026, ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

Smartphones

Την αρχή κάνει η νέα σειρά Xiaomi 15T που σχεδιάστηκε σε συνεργασία με την Leica για εντυπωσιακά φωτογραφικά αποτελέσματα, που αποτελείται από το Xiaomi 15T Pro και το Xiaomi 15T. Για ευέλικτη σύνθεση, αμφότερα τα Xiaomi 15T και Xiaomi 15T Pro διαθέτουν σειρά επιλογών από εστιακά βάθη. Το Xiaomi 15T Pro ​​με την τριπλή κάμερα Leica με βασικό φακό 50MP Leica Summilux χαρίζει εικόνες υψηλής ποιότητας, γεμάτες λεπτομέρεια και ζωντανά χρώματα. Ο τηλεφακός 5x σας ταξιδεύει πιο κοντά σε κάθε στιγμή, ενώ με το Ultra Zoom 20x αποτυπώνει ακόμα και τις πιο μακρινές σκηνές με εντυπωσιακή καθαρότητα. Συνεχίζουμε με τα δυο pro μοντέλα της σειράς REDMI Note 14, συγκεκριμένα το REDMI Note 14 Pro+ 5G και το REDMI Note 14 Pro 5G. Η 200MP κάμερα του REDMI Note 14 Pro+ 5G, ανεβάζει τον πήχη στις λήψεις, ενώ η οθόνη 1.5K με ρυθμό ανανέωσης 120Hz χαρίζει αψεγάδιαστη εμπειρία θέασης. Την ίδια στιγμή, το REDMI Note 14 Pro 5G συνδυάζει την τεχνολογία αιχμής με στιβαρό σχεδιασμό. Η 200MP κάμερα αποτυπώνει κάθε λεπτομέρεια με εξαιρετική ακρίβεια, ενώ η οθόνη 120Hz προσφέρει μια άψογη εμπειρία θέασης.

Tablet

Στα tablets οι φετινές προσφορές περιλαμβάνουν ειδική τιμή για το REDMI Pad 2 Pro, το οποίο συνδυάζει μια μεγάλη οθόνη 12,1″ 2.5K 120Hz με μπαταρία 12000mAh, προσφέροντας καθηλωτική εμπειρία θέασης και ατελείωτες ώρες ψυχαγωγίας. Ιδανικό για εργασία, παιχνίδι ή χαλάρωση, με κομψό design και ταχεία φόρτιση 33W. Επιπλέον, η πιστοποιημένη οθόνη φροντίδας ματιών του REDMI Pad 2 Pro μειώνει την κόπωση και την καταπόνηση ακόμη και μετά από πολύωρη χρήση.

Wearables

Στην πολυαγαπημένη κατηγορία των wearables οι λάτρεις της τεχνολογίας θα βρουν σίγουρα κάτι που να τους ενδιαφέρει. Φέτος τα Χριστούγεννα, ξεχωρίζουν δύο ειδικές προσφορές.

Ξεκινάμε με το Xiaomi Watch S4 41mm, με την καθαρή και ζωντανή εικόνα χάρη στη μεγάλη AMOLED οθόνη 1,32’’, και ανάλυση 466x466 και ρυθμό ανανέωσης 60Hz. Ο λεπτός σχεδιασμός 41mm κάνει το αγαπημένο smartwatch της Xiaomi, άνετο για καθημερινή χρήση και αθλητικές δραστηριότητες, με πάνω από 150 αθλητικές λειτουργίες και δυνατότητα καταγραφής vlog, το smartwatch γίνεται προσωπικός σύμβουλος γυμναστικής.

Στο κόσμο του ήχου, έχουμε τα Xiaomi Buds 5 Pro με τον επαγγελματικό ήχο χάρη στον διπλό ενισχυτή και ρύθμιση από την Harman. Με ενεργή μείωση θορύβου 55dB, εξατομικευμένο ήχο surround και ultra-low latency, προσφέρουν κορυφαία εμπειρία ακρόασης για μέχρι και 40 ώρες χρήσης. Επίσης, για όλες τις στιγμές μουσικής απόλαυσης με παρέα ή και στο σπίτι, το ασύρματο ηχείο Xiaomi Sound Party με τον βαθύ ήχο, Bass Boost και έως 26 ώρες αυτονομίας, πιστοποίηση IP67, φωτισμό 3D και εύκολη μεταφορά, αποτελεί μοναδική ευκαιρία αυτές τις Γιορτές.

Τηλεοράσεις

Η Xiaomi έχει μπει δυναμικά στην αγορά των έξυπνων τηλεοράσεων με τις φετινές προσφορές να δίνουν ένα έξτρα έναυσμα σε όσους δεν έχουν προλάβει να αποκτήσουν μια ακόμα.

Πιο συγκεκριμένα, η σειρά Xiaomi TV A Pro, ειδικά σχεδιασμένη για να αναβαθμίσει την καθημερινή ψυχαγωγία στο σπίτι, διαθέτει εκπληκτική ανάλυση 4K UHD με τεχνολογία QLED, προσφέροντας ζωντανά χρώματα και ρεαλιστικές λεπτομέρειες και είναι διαθέσιμη σε μεγέθη 43", 50", 55", 65" και 75". Για τους gamers, τα μοντέλα, από 50 ιντσών και άνω, προσφέρουν ρυθμό ανανέωσης 120Hz μέσω HDMI χάρη στην τεχνολογία DLG (Dual Line Gate), σε συνδυασμό με τη λειτουργία Game Boost για πιο ομαλή, καθαρή κίνηση και gameplay με χαμηλό latency.

Σε προσφορά βρίσκονται επίσης και οι νέες τηλεοράσεις Xiaomi TV S Pro Mini LED 2026, προσφέροντας εμπειρία θέασης νέας γενιάς χάρη στην προηγμένη τεχνολογία QD-Mini LED. Διαθέσιμη σε διαστάσεις 75“, 65” και 55", η σειρά προσφέρει ευελιξία για να ταιριάζει σε διαφορετικά μεγέθη δωματίων, είτε για μεγάλους χώρους καθιστικού, υπνοδωμάτια ή εγκαταστάσεις gaming. Συνδυάζοντας τον οπίσθιο φωτισμό Mini LED με βελτιώσεις quantum dot, η Xiaomi TV S Pro Mini LED Series 2026 παράγει βαθύτερα μαύρα, φωτεινότερα highlights και πιο ζωντανά χρώματα, κάνοντας τις ταινίες, τα αθλητικά γεγονότα και τις εκπομπές να φαίνονται πιο ευκρινείς και πιο ρεαλιστικές.

Smart Home

Οι έξυπνες χριστουγεννιάτικες αγορές συνεχίζονται με προτάσεις για ένα πλήρως εξοπλισμένο και έξυπνο σπίτι. Μέσα στο καλοκαίρι, η Xiaomi επέκτεινε την παρουσία της στην ελληνική αγορά με τη διάθεση των Mijia Air Conditioner Pro Eco 9000 ΒΤU και του Mijia Air Conditioner Pro Eco 12000 BTU. Πρόκειται για δύο συστήματα κλιματισμού που ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας, έξυπνο έλεγχο μέσω app, και τεχνητή νοημοσύνη για προσωποποιημένη άνεση στο σπίτι. Και τα δύο μοντέλα διακρίνονται για την κορυφαία ενεργειακή τους κλάση (Α+++ σε ψύξη και θέρμανση), καθώς και για τη χρήση του Mijia AI Energy Saving Mode, που προσαρμόζει τη λειτουργία τους με βάση τις πραγματικές συνθήκες και μειώνει την κατανάλωση ενέργειας έως και 27% σε σύγκριση με τα παραδοσιακά οικολογικά modes.

Συνεχίζουμε με την οικιακή καθαριότητα και ιδιαίτερα με την Xiaomi Robot Vacuum 5 με 20000Pa ισχύ αναρρόφησης και dToF (Direct Time-of-Flight) Smart Retractable Radar στο λεπτό σώμα της. Διαθέτει επίσης S-CrossTM dual-line structured light για αποφυγή εμποδίων, ανιχνεύοντας αντικείμενα με ακρίβεια για την αποφυγή συγκρούσεων, ακολουθώντας παράλληλα αποτελεσματικές διαδρομές καθαρισμού. Η βάση της υποστηρίζει προσαρμόσιμες θερμοκρασίες νερού, αυτοκαθαριζόμενους δίσκους και στέγνωμα με ζεστό αέρα εντός δύο ωρών, καθιστώντας την καθημερινή της συντήρηση απλή και μειώνοντας την ανάγκη για χειροκίνητο καθαρισμό.

Τέλος, έχουμε την Xiaomi Smart Camera C200, την έξυπνη κάμερα ασφαλείας που προσφέρει πλήρες εύρος θέασης 360° για την ασφάλεια του σπιτιού σου. Με υποστήριξη Full HD 1080p, 2.0 megapixel και WDR, ακόμα και οι λήψεις με χαμηλό φωτισμό εμφανίζονται καθαρές και λεπτομερείς. Διαθέτει κινητήρα διπλού άξονα pan-tilt-zoom (PTZ), με οριζόντια γωνία θέασης 360° και κατακόρυφη 106°.

Έξυπνη μετακίνηση

Το Xiaomi Electric Scooter 5 Max θέτει νέα πρότυπα στην οδήγηση με την διπλή υδραυλική ανάρτηση εμπρός και διπλή ανάρτηση πίσω, προσφέροντας εξαιρετική άνεση σε κάθε διαδρομή. Με 60 χιλιόμετρα αυτονομία και ambient light για ασφαλή και εντυπωσιακή οδήγηση τη νύχτα, είναι το ιδανικό σκούτερ για τις καθημερινές σας μετακινήσεις και τις εξερευνήσεις σας.

Το πατίνι έχει μηχανικό φρένο με τύμπανο στον μπροστινό τροχό και ηλεκτρικό φρένο E-ABS στον πίσω τροχό. Λειτουργώντας συνδυαστικά, μειώνουν σημαντικά τις αποστάσεις πέδησης για μεγαλύτερη σταθερότητα και ασφάλεια στον δρόμο.

Ακολουθούν πίνακες με όλες τις Χριστουγεννιάτικες τιμές:

Smartphones & Tablets



Χρώμα

ROM/RAM

Τιμή Χριστουγέννων (ευρώ)

REDMI 15 5G

Black, Gray, Green

4/128

179.9

REDMI 15C

Black, Blue, Green

4/128

129.9

REDMI 15C

Black, Blue, Green

8/256

159.9

REDMI A5

Black, Blue, Green

3/64

99.90

REDMI Note 14 5G

Black, Green, Purple

6/128

219.90

REDMI Note 14 5G

Black, Green, Purple

8/256

249.90

REDMI Note 14

Black, Blue

6/128

179.90

REDMI Note 14

Black Blue

8/256

199.90

REDMI Note 14 Pro 5G

Black, Green, Purple

8/256

349.90

REDMI Note 14 Pro

Black, Blue, Purple

8/256

299.90

REDMI Note 14 Pro+ 5G

Black, Blue, Purple

12/512

479.9

REDMI Note 14 Pro+ 5G

Black, Blue, Purple

12/512

429.9

REDMI Note 14

Purple

6/126

179.90

REDMI Note 14

Purple

8/256

199.90

Xiaomi 15T

Black, Rose Gold, Silver

12/256

549.9

Xiaomi 15T

Black Rose Gold, Silver

12/512

599.9

Xiaomi 15T Pro

Black, Rose Gold, Silver

12/512

799.9

REDMI Pad 2 4G

Graphite Gray

4/128

199.9

REDMI Pad 2 4G

Graphite Gray

8/256

249.9

REDMI Pad 2

Graphite Gray, Mint Green

8/256

199.90

REDMI Pad 2

Mint Green

4/128

159.9

REDMI Pad 2 Pro 5G

Gray

6/128

349.9

REDMI Pad 2 Pro 5G

Gray

8/256

399.9

REDMI Pad 2 Pro

Gray, Silver

6/128

269.9

REDMI Pad 2 Pro

Gray, Silver

8/256

319.9

REDMI Pad Pro 5G

Gray, Green

6/128

329.90

REDMI Pad Pro 5G

Gray, Green

8/256

389.90

REDMI Pad Pro

Blue, Gray, Green

6/128

249.90

REDMI Pad Pro

Blue, Gray, Green

8/256

299.90

REDMI Pad SE 8.7 4G

Blue, Gray

4/128

169.90

REDMI Pad SE 8.7 4G

Blue, Gray

4/64

129.90

REDMI Pad SE 8.7

Blue, Gray

4/128

139.90

REDMI Pad SE 8.7

Blue, Gray

4/64

109.90

Xiaomi Pad 7

Blue, Gray, Green

8/128

349.9

Xiaomi Pad 7

Blue, Gray, Green

8/256

399.9



Smart Ecosystem



Χρώμα

Τιμή Χριστουγέννων (ευρώ)

Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 12.000Btu



699.00

Mijia Air Conditioner Pro Eco A+++ 9.000Btu



649.00

Outdoor Camera AW300



44.90

REDMI Buds 6

Black, Green, White

44.90

REDMI Buds 6 Play

Black, Blue, Pink, White

14.90

REDMI Buds 6 Pro

Black, Purple, White

74.90

REDMI Watch 5

Black, Purple, Silver

109.00

Xiaomi 2K Gaming Monitor G27Qi



189.00

Xiaomi 33W Power Bank 20000mAh

Ice Blue, Tan

34.90

Xiaomi 4K Monitor A27Ui-EU



269.00

Xiaomi Air Fryer Essential 6L EU



64.90

Xiaomi Bluetooth Speaker



79.90

Xiaomi Bluetooth Speaker Mini



39.90

Xiaomi Body Composition Scale S400



24.90

Xiaomi Buds 5 Pro BT

Titanium, White

199.00

Xiaomi Buds 5 Pro Wi-Fi

Black

199.00

Xiaomi Dust Mite Vacuum Cleaner Pro



74.90

Xiaomi Electric Scooter 4 Lite Gen2



299.00

Xiaomi Electric Scooter 5



449.00

Xiaomi Electric Scooter 5 Max



569.00

Xiaomi Electric Scooter Elite



349.00

Xiaomi Gaming Monitor G24i



99.90

Xiaomi Gaming Monitor G27i



139.00

Xiaomi Lint Remover EU



12.90

Xiaomi Mesh System AC1200 EU(2-pack)



59.90

Xiaomi Mini LED Gaming Monitor G Pro 27i



369.00

Xiaomi Monitor A24i



79.90

Xiaomi Outdoor Camera CW300



49.90

Xiaomi Portable Photo Printer 1S



69.90

Xiaomi PowerBank 10000mAh (Inter. Cable)



24.90



Xiaomi Robot Vacuum 5



699.00

Xiaomi Robot Vacuum X20 Μax



599.00

Xiaomi Robot Vacuum S40 Pro



299.00

Xiaomi Smart Air Fryer 6.5L

Black, White

109.00

Xiaomi Smart Band 10

Glacier Silver, Midnight Black, Mystic Rose

49.90

Xiaomi Smart Band 9 Active

Black, Green, Pink, Purple, White

24.90

Xiaomi Smart Camera C200



27.90

Xiaomi Smart Camera C300 Dual EU



59.90

Xiaomi Smart Camera C301



32.90

Xiaomi Smart Projector L1



249.00

Xiaomi Smart Projector L1 Pro



349.00

Xiaomi Sound Party



99.90

Xiaomi Sound Pocket (5W)

Blue, Pink

19.90

Xiaomi TV A 43''



299.00

Xiaomi TV A Pro 50'' (2026)



369.00

Xiaomi TV A Pro 65'' (2026)



599.00

Xiaomi TV A Pro 75'' (2026)



749.00

Xiaomi TV Box S 3rd Gen



69.90

Xiaomi TV Max 85'' (2025)



1,299.00

Xiaomi TV S Mini 55'' (2025)



599.00

Xiaomi Vacuum Cleaner G20 EU



199.00

Xiaomi Watch S4

Black, Silver

169.00

Xiaomi Watch S4

Rainbow

179.00

Xiaomi Watch S4 41mm

Black, Mint Green

149.00

Xiaomi Watch S4 41mm

Sunset Gold

219.00

Xiaomi Watch S4 41mm

White

169.00



Όλες οι τιμές είναι προτεινόμενες τιμές λιανικής πώλησης και περιλαμβάνουν ΦΠΑ.

Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα σε όλα τα Xiaomi Store, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, διαδικτυακά στο mistore-greece.gr, καθώς και στο επίσημο δίκτυο συνεργατών.

Όλα τα προϊόντα είναι διαθέσιμα από την Info Quest Technologies, επίσημο διανομέα της Xiaomi στην Ελλάδα και στην Κύπρο.