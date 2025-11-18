Xiaomi Watch S4 41mm Review: Η κομψότητα συναντά την τεχνολογία σε μικρότερο μέγεθος

Η αγορά των smartwatch έχει φτάσει σε ένα σημείο ωριμότητας όπου οι τεχνικές προδιαγραφές, αν και σημαντικές, δεν αποτελούν πλέον το μοναδικό κριτήριο επιλογής. Ο σύγχρονος καταναλωτής αναζητά μια συσκευή που να λειτουργεί ως επέκταση του προσωπικού του στυλ, ένα κομμάτι τεχνολογίας που να θυμίζει περισσότερο κόσμημα και λιγότερο gadget.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Xiaomi κυκλοφόρησε το Xiaomi Watch S4 41mm, μια συσκευή που έρχεται σε μικρότερο μέγεθος σε σύγκριση με το original Xiaomi Watch S4 που είδαμε αναλυτικά στο review μας πριν από μερικούς μήνες. Το νέο Watch S4 στην έκδοση των 41mm εστιάζει στην εκλέπτυνση, την εργονομία και την ένταξη στο νέο οικοσύστημα HyperOS.

Το Xiaomi Watch S4 41mm στοχεύει ξεκάθαρα σε ένα κοινό που μέχρι πρότινος αισθανόταν αποκλεισμένο από τις ναυαρχίδες των smartwatches λόγω μεγέθους. Με διάμετρο 41mm, έρχεται να καλύψει το κενό που άφηναν τα ογκώδη ρολόγια των 46mm και 47mm, προσφέροντας μια εναλλακτική που κάθεται άνετα σε λεπτότερους καρπούς, χωρίς να θυσιάζει την premium αίσθηση.

Η πρώτη επαφή με το Xiaomi Watch S4 41mm αποκαλύπτει μια δραματική βελτίωση στην ποιότητα κατασκευής και την αισθητική προσέγγιση σε σχέση με τους προκατόχους του. Το πλαίσιο από ανοξείδωτο ατσάλι προσδίδει μια αίσθηση πολυτέλειας που σπάνια συναντάμε σε αυτή την κατηγορία τιμής. Η Xiaomi έχει δώσει ιδιαίτερη προσοχή στο φινίρισμα, με τις γυαλιστερές επιφάνειες να εναλλάσσονται αρμονικά, δημιουργώντας ένα οπτικό αποτέλεσμα που παραπέμπει σε κλασικά αναλογικά ρολόγια υψηλής ωρολογοποιίας. Το Watch S4 41mm αγκαλιάζει τις καμπύλες και τη λεπτότητα, με πάχος μόλις 9,5 χιλιοστά, καθιστώντας το εξαιρετικά διακριτικό κάτω από το μανίκι ενός πουκαμίσου ή ενός σακακιού.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του σχεδιασμού είναι η νέα ψηφιακή κορώνα (digital crown). Η Xiaomi εγκατέλειψε τα απλά κουμπιά που κυριαρχούσαν σε παλαιότερα μοντέλα προς χάριν μιας περιστρεφόμενης κορώνας που προσφέρει απτική ανάδραση. Αυτή η αλλαγή δεν είναι μόνο αισθητική αλλά και λειτουργική, καθώς επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού χωρίς να καλύπτεται η οθόνη από το δάχτυλο του χρήστη. Το βάρος των 32 γραμμαρίων (χωρίς το λουράκι) είναι ιδανικό, καθώς το ρολόι είναι αρκετά ελαφρύ για να φοριέται όλο το 24ωρο, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ύπνου, χωρίς να κουράζει τον καρπό.

Ωστόσο, δεν λείπουν και οι προβληματισμοί. Η επιλογή της διαμέτρου των 41mm, αν και ιδανική για πολλούς, ίσως ξενίσει όσους έχουν συνηθίσει σε μεγαλύτερες οθόνες και την επιβλητική παρουσία των μεγαλύτερων μοντέλων. Επίσης, η compact κατασκευή περιορίζει τον φυσικό χώρο για τη μπαταρία, ένα θέμα που θα αναλύσουμε στη συνέχεια. Παρόλα αυτά, η ποιότητα των υλικών, από το γυαλί που προστατεύει την οθόνη μέχρι τα premium λουράκια (είτε δερμάτινα είτε από φθοροελαστομερές), πείθει ότι η Xiaomi δεν έκανε εκπτώσεις στην κατασκευή για να επιτύχει το μικρότερο μέγεθος.

Η οθόνη αποτελούσε πάντα ένα από τα δυνατά χαρτιά της Xiaomi, και το Watch S4 41mm ανεβάζει τον πήχη ακόμα ψηλότερα. Εξοπλισμένο με ένα AMOLED panel 1,32 ιντσών, το ρολόι προσφέρει μια εμπειρία θέασης που είναι απλά εξαιρετική. Η ανάλυση των 466 x 466 pixels εξασφαλίζει πυκνότητα pixels (353 PPI) που κάνει τα γραφικά να φαίνονται «τυπωμένα» πάνω στο γυαλί, χωρίς ορατά pixels ακόμα και από πολύ κοντινή απόσταση. Τα χρώματα είναι ζωντανά, με το απόλυτο μαύρο της τεχνολογίας AMOLED να βοηθάει τα watch faces να ενσωματώνονται άψογα στο μαύρο περιθώριο (bezel) της συσκευής, δίνοντας την ψευδαίσθηση μιας ενιαίας επιφάνειας.

Το μεγάλο άλμα, ωστόσο, γίνεται στον τομέα της φωτεινότητας. Με μέγιστη φωτεινότητα που αγγίζει τα 1.500 nits σε λειτουργία High Brightness Mode (HBM) και κορυφές που φτάνουν ακόμα και τα 2.200 nits σε συγκεκριμένες συνθήκες, η οθόνη του Watch S4 41mm είναι ευανάγνωστη ακόμα και κάτω από το έντονο ελληνικό καλοκαιρινό φως. Αυτό αποτελεί μια σημαντική βελτίωση σε σύγκριση με το περσινό μοντέλο, όπου η ορατότητα κάτω από άμεσο ηλιακό φως ήταν ικανοποιητική αλλά όχι κορυφαία. Η αυτόματη προσαρμογή φωτεινότητας λειτουργεί άμεσα και ομαλά, προσαρμόζοντας την ένταση του πάνελ στις συνθήκες περιβάλλοντος χωρίς ενοχλητικές αυξομειώσεις.

Ένα σημείο κριτικής θα μπορούσε να είναι το μέγεθος των bezels. Παρόλο που η οθόνη είναι πανέμορφη, τα περιθώρια γύρω από αυτήν παραμένουν υπαρκτά. Σε ένα μαύρο watch face δεν είναι ορατά, αλλά αν επιλέξετε ένα με ανοιχτόχρωμο φόντο, το μαύρο δαχτυλίδι γύρω από την οθόνη γίνεται αντιληπτό. Παρ' όλα αυτά, η αναλογία οθόνης προς σώμα είναι βελτιωμένη σε σχέση με παλαιότερες γενιές, και η καμπυλότητα του γυαλιού στις άκρες βοηθάει στην ομαλή μετάβαση από την οθόνη στο μεταλλικό πλαίσιο, προσφέροντας μια premium αίσθηση αφής κατά τα swipes.

Το Xiaomi Watch S4 41mm τρέχει τη νέα έκδοση του λειτουργικού συστήματος HyperOS, το οποίο αποτελεί την απάντηση της εταιρείας στην ανάγκη για ένα ενοποιημένο οικοσύστημα συσκευών. Η εμπειρία χρήσης είναι αισθητά πιο ομαλή σε σχέση με το παρελθόν. Οι μεταβάσεις μεταξύ των μενού, το άνοιγμα των εφαρμογών και η απόκριση στην αφή είναι ταχύτατα, εξαλείφοντας τα μικρά "κολλήματα" που μερικές φορές εμφανίζονταν σε παλαιότερα μοντέλα της σειράς S όταν φορτώνονταν με πολλές ειδοποιήσεις. Η νέα γραμματοσειρά MiSans είναι ευανάγνωστη και μοντέρνα, δίνοντας έναν αέρα φρεσκάδας στο user interface.

Τα widgets έχουν επανασχεδιαστεί για να προσφέρουν περισσότερη πληροφορία με μια ματιά, και η παραμετροποίηση των watch faces είναι πλουσιότερη από ποτέ, με επιλογές που εκμεταλλεύονται το always-on display με δημιουργικούς τρόπους. Ωστόσο, το λογισμικό έχει τα μειονεκτήματα του. Το οικοσύστημα εφαρμογών παραμένει περιορισμένο σε σύγκριση με το Wear OS της Google ή το watchOS της Apple. Επίσης, η φωνητική βοηθός (όπου είναι διαθέσιμη) και οι δυνατότητες απάντησης σε μηνύματα είναι πιο περιορισμένες. Η σύνδεση με το κινητό, ωστόσο, είναι σταθερότατη χάρη στο Bluetooth 5.4, και η δυνατότητα κλήσεων μέσω του ρολογιού είναι εξαιρετική, με το ηχείο και το μικρόφωνο να αποδίδουν καθαρά ακόμα και σε θορυβώδες περιβάλλον.

Στον τομέα της υγείας, το Xiaomi Watch S4 41mm φέρνει σημαντικές αναβαθμίσεις στους αισθητήρες. Η νέα μονάδα παρακολούθησης καρδιακών παλμών 12 καναλιών υπόσχεται ακρίβεια που αγγίζει το 98,2%, πλησιάζοντας τα επίπεδα επαγγελματικού εξοπλισμού. Σε δοκιμές κατά τη διάρκεια άσκησης, το ρολόι ανταποκρίθηκε άμεσα στις μεταβολές των παλμών, ακόμα και σε προπονήσεις διαλειμματικής προπόνησης υψηλής έντασης (HIIT), όπου πολλά smartwatches τείνουν να χάνουν την ακρίβειά τους. Η καταγραφή του οξυγόνου στο αίμα (SpO2) είναι πλέον ταχύτερη και μπορεί να γίνεται αυτόματα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Για τους αθλητές, υπάρχουν πάνω από 150 λειτουργίες προπόνησης, συμπεριλαμβανομένων επαγγελματικών modes για σκι και τρέξιμο. Το GPS διπλής συχνότητας (L1+L5) είναι μια ευχάριστη έκπληξη σε αυτό το μέγεθος, προσφέροντας εξαιρετική ακρίβεια στην καταγραφή διαδρομών, ακόμα και σε πυκνοκατοικημένες αστικές περιοχές ή δασώδη μονοπάτια. Ωστόσο, λείπουν πιο εξειδικευμένες μετρήσεις υγείας όπως το ηλεκτροκαρδιογράφημα (ECG) ή η μέτρηση πίεσης, χαρακτηριστικά που αρχίζουν να εμφανίζονται στον ανταγωνισμό, αν και συνήθως σε υψηλότερο κόστος.

Αν υπάρχει ένας τομέας όπου το Xiaomi Watch S4 41mm ζητάει μια μικρή θυσία από τον χρήστη, αυτός είναι η αυτονομία. Λόγω του μικρότερου σώματος, η μπαταρία των 320mAh είναι φυσιολογικά μικρότερη από αυτή των μεγαλύτερων μοντέλων. Η Xiaomi υπόσχεται έως και 8 ημέρες με τυπική χρήση, αλλά σε πραγματικές συνθήκες, με ενεργοποιημένες τις ειδοποιήσεις, την παρακολούθηση ύπνου και το Always-On Display (AOD), η αυτονομία κυμαίνεται πιο κοντά στις 3 με 4 ημέρες. Αν κάνετε καθημερινή χρήση του GPS για προπονήσεις, θα χρειαστεί να αναζητήσετε τον φορτιστή ακόμα νωρίτερα.

Παρόλα αυτά, ακόμα και οι 4 ημέρες είναι ένα αξιοπρεπές νούμερο για ένα smartwatch με τόσο φωτεινή οθόνη, ειδικά αν το συγκρίνουμε με ρολόγια όπως το Apple Watch ή το Pixel Watch που απαιτούν σχεδόν καθημερινή φόρτιση. Η ταχεία φόρτιση έρχεται να μετριάσει το άγχος της μπαταρίας, καθώς μόλις 15 λεπτά στον φορτιστή αρκούν για να δώσουν ενέργεια για περίπου δύο ημέρες χρήσης. Η πλήρης φόρτιση ολοκληρώνεται σε λιγότερο από μία ώρα. Είναι ένας συμβιβασμός που οι περισσότεροι χρήστες που επιλέγουν το 41mm μοντέλο θα είναι διατεθειμένοι να κάνουν για χάρη της κομψότητας και της άνεσης.

Το Xiaomi Watch S4 41mm είναι αναμφίβολα μια επιτυχημένη εξέλιξη στη σειρά wearables της εταιρείας. Δεν προσπαθεί να εντυπωσιάσει με ογκώδη χαρακτηριστικά, αλλά κερδίζει την προτίμηση με την ισορροπία του. Είναι ένα smartwatch που σέβεται την αισθητική, προσφέρει κορυφαία ποιότητα κατασκευής και ενσωματώνει τις πιο χρήσιμες τεχνολογίες υγείας και άθλησης σε ένα πακέτο που δεν κουράζει τον καρπό σας.