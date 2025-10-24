Claude: Η AI της Anthropic αποκτά «μνήμη»

Η Anthropic κάνει ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση των πιο «έξυπνων» και προσωποποιημένων τεχνητών βοηθών: ο Claude, το AI chatbot της εταιρείας, αποκτά επιτέλους μνήμη. Πρόκειται για μια δυνατότητα που υπόσχεται να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες συνεργάζονται με την πλατφόρμα, καθώς επιτρέπει στο Claude να θυμάται συνομιλίες, έργα και προτιμήσεις, ένα χαρακτηριστικό που το ChatGPT διαθέτει ήδη από τις αρχές του 2024, και το Gemini της Google ενσωμάτωσε νωρίτερα φέτος.

Η Anthropic είχε ανακοινώσει για πρώτη φορά τη λειτουργία μνήμης τον περασμένο μήνα, διαθέτοντάς την αρχικά σε χρήστες των εκδόσεων Team και Enterprise. Τώρα, το χαρακτηριστικό επεκτείνεται σε μεμονωμένους συνδρομητές, ξεκινώντας από όσους έχουν το πλάνο Claude Max και, μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες, στους χρήστες Claude Pro.

Η λειτουργία μνήμης επιτρέπει στο Claude να παρακολουθεί το ιστορικό αλληλεπιδράσεων και να διατηρεί πληροφορίες σχετικά με συγκεκριμένα projects, βελτιώνοντας τη συνέχεια των συνομιλιών και την παραγωγικότητα. Αντί να ξεκινά κάθε συζήτηση από το μηδέν, το μοντέλο μπορεί να θυμάται τι δουλεύατε προηγουμένως και να συνεχίζει από εκεί που σταματήσατε. Για παράδειγμα, μπορείτε να το ρωτήσετε: «Τι επεξεργαζόμασταν την προηγούμενη εβδομάδα;» και θα σας υπενθυμίσει το περιεχόμενο, τα σχόλια και τις σχετικές λεπτομέρειες.

Η προσέγγιση της Anthropic στη μνήμη είναι διαφορετική από εκείνη της OpenAI . Ενώ το ChatGPT χρησιμοποιεί ένα ενιαίο σύστημα μνήμης, αντλώντας πληροφορίες από όλες τις προηγούμενες συνομιλίες, το Claude βασίζεται σε μια project-based λογική: κάθε έργο έχει τη δική του «περιοχή μνήμης». Αυτό σημαίνει ότι τα δεδομένα μένουν οργανωμένα και απομονωμένα, αποφεύγοντας τη σύγχυση μεταξύ διαφορετικών θεμάτων ή πελατών — κάτι που μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό για επαγγελματίες και ομάδες.

Επιπλέον, οι χρήστες μπορούν να ζητήσουν από το Claude να δώσει προτεραιότητα σε συγκεκριμένες αναμνήσεις ή, αντίθετα, να «ξεχάσει» πληροφορίες που δεν είναι πλέον απαραίτητες. Αυτή η δυνατότητα διαχείρισης της μνήμης προσφέρει ένα επίπεδο ελέγχου που σπάνια συναντάται σε εργαλεία AI.

Και για όσους θέλουν πλήρη ανωνυμία, υπάρχει η επιλογή incognito chat. Σε αυτή τη λειτουργία, το Claude δεν αποθηκεύει τίποτα — ούτε τη συζήτηση στη μνήμη, ούτε στο ιστορικό συνομιλιών. Μόλις κλείσετε το παράθυρο, όλα διαγράφονται.

Η Anthropic δεν σταματά στη μνήμη. Η εταιρεία επεκτείνει τις δυνατότητες του Claude με νέα χαρακτηριστικά, όπως τα Claude Skills, μια πλατφόρμα που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν προσαρμοσμένες οδηγίες σε αρχεία markdown. Με αυτό τον τρόπο, το AI μπορεί να αποκτά ειδικές δεξιότητες για συγκεκριμένες εργασίες: από ανάλυση δεδομένων και δημιουργία αναφορών μέχρι συγγραφή τεχνικών εγγράφων ή κώδικα.

Παράλληλα, η εταιρεία παρουσίασε το Claude Code, μια ενσωμάτωση που επιτρέπει στους χρήστες να γράφουν, να υποβάλλουν pull requests και να εκτελούν εντολές απευθείας μέσα από τον browser ή από την εφαρμογή για iOS. Έτσι, ο Claude μετατρέπεται σταδιακά από ένα εργαλείο συνομιλίας σε έναν ολοκληρωμένο, ευέλικτο βοηθό για επαγγελματικές και δημιουργικές ανάγκες.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον σημείο είναι ότι η Anthropic δίνει στους χρήστες τη δυνατότητα να εισάγουν και να εξάγουν αναμνήσεις. Αν έχετε ήδη χτίσει μια σχέση εργασίας με άλλο AI, όπως το ChatGPT, μπορείτε να μεταφέρετε τα σχετικά δεδομένα στο Claude. Αντίστροφα, μπορείτε να εξαγάγετε τις μνήμες σας για χρήση σε άλλες εφαρμογές ή για λόγους αποθήκευσης.

Η προσθήκη της μνήμης στο Claude φέρνει την Anthropic πιο κοντά στους ανταγωνιστές της OpenAI και της Google, αλλά και αναδεικνύει τις διαφορετικές στρατηγικές των εταιρειών γύρω από την ιδέα του «προσωπικού» AI. Το ChatGPT επιδιώκει μια πιο ολοκληρωμένη και διαρκή κατανόηση του χρήστη μέσα από ενιαίες μνήμες, ενώ η Anthropic εστιάζει περισσότερο στην οργάνωση, την ιδιωτικότητα και τον έλεγχο.