Claude Opus 5.5: Επίσημα το νέο AI μοντέλο με μειωμένες τιμές και αυξημένη ασφάλεια

Σύνοψη

Η Anthropic παρουσίασε επίσημα το Claude Opus 5.5, το νέο της προηγμένο μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που διαδέχεται το Opus 5.

Προσφέρει επιδόσεις συγκρίσιμες με το ισχυρότερο Claude Fable 5.1, απαιτώντας όμως σημαντικά λιγότερη υπολογιστική ισχύ.

Το κόστος λειτουργίας είναι κατά 40% χαμηλότερο σε τυπικά φόρτα εργασίας, με τα input tokens στα $4 και τα output στα $20 ανά εκατομμύριο.

Οι αναγνώσεις μνήμης cache (cache reads) κοστίζουν $0.20 ανά εκατομμύριο tokens, σημειώνοντας πτώση 60% σε σχέση με το προηγούμενο μοντέλο.

Ενσωματώνει προηγμένα μέτρα ασφαλείας και ταξινομητές παρόμοιους με αυτούς του Fable 5.1 για βιολογική έρευνα και κυβερνοασφάλεια.

Η διάθεσή του γίνεται άμεσα μέσω των μεγάλων πλατφορμ συνδρομητικών υπηρεσιών και παρόχων υποδομής cloud όπως AWS, Google Cloud και Microsoft Azure.

Η Anthropic προχώρησε στα αποκαλυπτήρια του νέου Claude Opus 5.5, ενός προηγμένου συστήματος που σχεδιάστηκε για να καλύψει τις απαιτήσεις πολύπλοκων εργασιών προγραμματισμού, ανάλυσης δεδομένων και αυτόνομων πρακτόρων. Η κυκλοφορία αποτελεί την πρώτη σημαντική ανακοίνωση της εταιρείας μετά την έκκληση των ιθυνόντων της για τον σταδιακότερο έλεγχο και την ομαλή ρύθμιση της προηγμένης τεχνολογίας αιχμής. Οι προγραμματιστές και οι επιχειρήσεις που εξαρτώνται από αυτοματοποιημένες ροές εργασίας αποκτούν πλέον πρόσβαση σε ένα εργαλείο το οποίο συνδυάζει υψηλή ακρίβεια με αισθητά περιορισμένο λειτουργικό κόστος.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η εταιρεία, το Claude Opus 5.5 επιτυγχάνει επιδόσεις που πλησιάζουν εκείνες του κορυφαίου Claude Fable 5.1, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα που απαιτείται για την καθημερινή επαγγελματική χρήση. Στις δοκιμές αξιολόγησης και στους αυτοματοποιημένους ελέγχους συμπεριφοράς που πραγματοποιήθηκαν από εξωτερικούς φορείς, το νέο μοντέλο κατέγραψε εξαιρετικά αποτελέσματα όσον αφορά την τήρηση των εσωτερικών κανόνων ασφαλείας και την ανθεκτικότητα σε προσπάθειες καταστρατήγησης των ορίων του (prompt injection). Η βελτιωμένη αρχιτεκτονική του επιτρέπει την ολοκλήρωση σύνθετων αποστολών με λιγότερα βήματα και μικρότερη κατανάλωση tokens, γεγονός που μεταφράζεται σε ταχύτερη απόκριση και εξοικονόμηση πόρων.

Το οικονομικό σκέλος της ανακοίνωσης προκαλεί ιδιαίτερη αίσθηση στην αγορά των τεχνολογιών πληροφορικής, καθώς η Anthropic πέτυχε να μειώσει σημαντικά την τιμολόγηση των υπηρεσιών της μέσω API. Τα τυπικά φόρτα εργασίας κοστίζουν πλέον περίπου 40% λιγότερο σε σύγκριση με το προηγούμενο μοντέλο Opus 5, καθιστώντας βιώσιμη την εκτέλεση μεγαλύτερης κλίμακας προγραμμάτων τεχνητής νοημοσύνης από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις. Ειδικότερα, η τιμή για τα input tokens διαμορφώνεται στα $4 ανά εκατομμύριο, ενώ τα output tokens κοστίζουν $20 ανά εκατομμύριο, ποσά μειωμένα κατά 20% σε σχέση με το παρελθόν. Ακόμη μεγαλύτερη είναι η μείωση στις αναγνώσεις μνήμης cache, οι οποίες αποτελούν καθοριστικό παράγοντα κόστους για τις εργασίες κωδικοποίησης και διαχείρισης μεγάλων αρχείων, πέφτοντας στα $0.20 ανά εκατομμύριο tokens.

Πέρα από τα οικονομικά οφέλη, η τεχνική ομάδα της εταιρείας έδωσε έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας και στην προσαρμογή του μοντέλου σε ευαίσθητους τομείς. Δεδομένου ότι οι δυνατότητες του συγκρίνονται με εκείνες του Claude Mythos 5.1 σε τομείς όπως η βιολογία και η κυβερνοασφάλεια, η διάθεσή του συνοδεύεται από αυστηρούς μηχανισμούς επαλήθευσης. Οι πιστοποιημένοι ερευνητές και οι οργανισμοί που πληρούν τις προϋποθέσεις μπορούν να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στα ειδικά προγράμματα επαλήθευσης επιστημών ζωής και ψηφιακής ασφάλειας για να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του συστήματος υπό ελεγχόμενες συνθήκες.

Παράλληλα, η Anthropic ανακοίνωσε την αύξηση των ορίων χρήσης για τους συνδρομητές των προγραμμάτων Pro, Max, Team και Enterprise, προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα επαναφοράς των ορίων (rate limit reset) την οποία οι χρήστες μπορούν να αξιοποιήσουν κατά βούληση. Η ευρεία διαθεσιμότητα του μοντέλου μέσω πλατφορμπε cloud όπως η Amazon Web Services, το Google Cloud και η Microsoft Azure διασφαλίζει ότι οι προγραμματιστές σε ολόκληρο τον κόσμο μπορούν να το ενσωματώσουν άμεσα στις εφαρμογές τους. Η ελληνική τεχνολογική κοινότητα και οι επαγγελματίες του κλάδου αναμένεται να αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία για τη δημιουργία πιο αποδοτικών εφαρμογών, μειώνοντας δραστικά τα έξοδα υποδομής και βελτιώνοντας την παραγωγικότητά τους.