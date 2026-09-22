Υποχρεωτική ενεργειακή αξιολόγηση στα data centers: Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός για το 2027

Σύνοψη

Νέο αυστηρό σύστημα ενεργειακής αξιολόγησης παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κέντρα δεδομένων με κατανάλωση άνω των 500 kW, με την εφαρμογή των ετικετών βιωσιμότητας να ξεκινά το 2027.

Ο κανονισμός μετρά όχι μόνο την κατανάλωση ενέργειας και νερού, αλλά και την ικανότητα της εγκατάστασης να ανακτά θερμότητα και να εξισορροπεί τα εθνικά δίκτυα.

Η Ευρώπη στοχεύει στον τριπλασιασμό της χωρητικότητας των data centers μέσα στα επόμενα 5-7 χρόνια για να διασφαλίσει την ψηφιακή της ανεξαρτησία, αποφεύγοντας την κατάρρευση των ενεργειακών υποδομών.

Η επανάχρηση της απορριπτόμενης θερμότητας από τα ευρωπαϊκά data centers θα μπορούσε δυνητικά να καλύψει τις συνολικές ανάγκες θέρμανσης 4 εκατομμυρίων νοικοκυριών.

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας, η κατανάλωση των ευρωπαϊκών data centers αναμένεται να εκτοξευθεί από τις 68 TWh το 2024 στις 114 TWh μέχρι το 2030, υπερβαίνοντας το 3% της συνολικής ευρωπαϊκής ζήτησης.

Η αδιάκοπη αύξηση της ζήτησης για εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης και προηγμένες υπηρεσίες cloud computing απαιτεί μια άνευ προηγουμένου επέκταση των ψηφιακών υποδομών σε ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο, γεγονός που αναπόφευκτα δημιουργεί τεράστιες πιέσεις στα εθνικά δίκτυα ηλεκτροδότησης και στους διαθέσιμους φυσικούς πόρους.

Αναγνωρίζοντας την κρισιμότητα της κατάστασης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε μια ολοκληρωμένη πρόταση για ένα κοινό σύστημα αξιολόγησης των κέντρων δεδομένων, το οποίο έχει ως πρωταρχικό σκοπό να ενισχύσει τη διαφάνεια σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας και να υποστηρίξει την ομαλή και βιώσιμη ενσωμάτωση τους στο ευρύτερο ενεργειακό σύστημα της Ευρώπης.

Ο νέος ευρωπαϊκός κανονισμός εστιάζει στις εγκαταστάσεις που παρουσιάζουν κατανάλωση άνω των 500 kW, θέτοντας το νομικό πλαίσιο για μια εξαιρετικά αυστηρή καταγραφή όχι μόνο της ηλεκτρικής ενέργειας που απορροφούν από το δίκτυο, αλλά και του τρόπου με τον οποίο διαχειρίζονται τους υδάτινους πόρους που απαιτούνται για τα πολύπλοκα συστήματα ψύξης των διακομιστών τους. Το ενδιαφέρον στοιχείο της νομοθετικής πρωτοβουλίας εντοπίζεται στην αμφίδρομη αντιμετώπιση των data centers, καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί δεν περιορίζονται στην απλή μέτρηση της κατανάλωσης, αλλά επεκτείνονται στην αξιολόγηση της πραγματικής προσφοράς αυτών των τεχνολογικών υποδομών στο δίκτυο.

Πιο αναλυτικά, η βαθμολογία θα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα της εκάστοτε εγκατάστασης να ανακτά και να επαναχρησιμοποιεί την απορριπτόμενη θερμότητα, από την ενσωμάτωση συστημάτων παραγωγής καθαρής ενέργειας στον περιβάλλοντα χώρο τους, καθώς και από την ευελιξία που μπορούν να επιδείξουν στη ζήτηση ενέργειας όταν το κεντρικό δίκτυο αντιμετωπίζει ακραίες συνθήκες υπερφόρτωσης.

Οι ειδικοί της Ευρωπαϊκής Επιτροπής παραθέτουν ένα ενδεικτικό παράδειγμα για να καταδείξουν το μέγεθος της ενέργειας που παραμένει ανεκμετάλλευτη, επισημαίνοντας πως εάν καθίστατο εφικτή η ανάκτηση του πενήντα τοις εκατό της θερμότητας που αποβάλλουν σήμερα τα ευρωπαϊκά data centers, η παραγόμενη ενέργεια θα αρκούσε για να καλύψει τις συνολικές ανάγκες θέρμανσης τεσσάρων εκατομμυρίων νοικοκυριών στην Ευρώπη. Η αξιοποίηση αυτής της θερμικής ενέργειας μέσω σύγχρονων συστημάτων τηλεθέρμανσης μπορεί να αποσυμφορήσει σημαντικά τις πόλεις που φιλοξενούν τέτοιες εγκαταστάσεις, μετατρέποντας τα μέχρι πρότινος αποκλειστικά ενεργειοβόρα συγκροτήματα σε κρίσιμους κόμβους παροχής κοινωφελών υπηρεσιών για τις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα με την προσπάθεια εξορθολογισμού της κατανάλωσης πόρων, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θέσει ως κεντρικό στρατηγικό στόχο τον τριπλασιασμό της συνολικής χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων μέσα στα επόμενα πέντε έως επτά χρόνια, θεωρώντας αυτή τη στρατηγική απόφαση ως απολύτως απαραίτητη προϋπόθεση για τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανεξαρτησίας και της ψηφιακής κυριαρχίας απέναντι στους παγκόσμιους ανταγωνιστές. Η υλοποίηση αυτού του φιλόδοξου σχεδιασμού εγείρει ωστόσο εύλογα ερωτήματα σχετικά με τις αντοχές των ευρωπαϊκών δικτύων, αν αναλογιστεί κανείς ότι μέσα στο 2024 τα data centers κατανάλωσαν περίπου 68 τεραβατώρες (TWh) ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA), το νούμερο αυτό αναμένεται να εκτοξευθεί στις 114 TWh μέχρι το 2030, αντιπροσωπεύοντας πλέον περισσότερο από το 3% της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην ευρωπαϊκή επικράτεια.

Η Εκτελεστική Αντιπρόεδρος της Κομισιόν για την καθαρή, δίκαιη και ανταγωνιστική μετάβαση, Teresa Ribera, ξεκαθάρισε με κατηγορηματικό τρόπο πως ο πολλαπλασιασμός της χωρητικότητας των κέντρων δεδομένων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να μεταφραστεί σε τριπλασιασμό της πίεσης που ασκείται στα δίκτυα, στους υδάτινους πόρους και στους λογαριασμούς ρεύματος των πολιτών. Η εναρμόνιση της ψηφιακής κυριαρχίας με την ενεργειακή υπευθυνότητα αποτελεί τον κεντρικό άξονα της πολιτικής που εξέφρασε και ο Επίτροπος Ενέργειας Dan Jørgensen, υπογραμμίζοντας ότι η κατανόηση του ενεργειακού αποτυπώματος αποτελεί το πρώτο και πλέον καθοριστικό βήμα για την επιτυχημένη ενσωμάτωση των υποδομών αυτών στο νέο, πράσινο ενεργειακό μείγμα της ηπείρου.

Όσον αφορά το αυστηρό χρονοδιάγραμμα εφαρμογής, ο κατ' εξουσιοδότηση κανονισμός βρίσκεται ήδη στη φάση του δίμηνου ελέγχου από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, τα οποία διατηρούν το δικαίωμα προβολής αντιρρήσεων επί του συνόλου, χωρίς ωστόσο να έχουν τη δυνατότητα τροποποίησης επιμέρους άρθρων του νομικού κειμένου. Εφόσον η διαδικασία ολοκληρωθεί χωρίς απρόοπτα, οι πρώτες ετικέτες βιωσιμότητας θα ξεκινήσουν να αναρτώνται στις εγκαταστάσεις μέσα στο 2027, ενώ μια συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του συστήματος έχει προγραμματιστεί διεξοδικά για τα τέλη του 2028. Επιπρόσθετα, η Κομισιόν έχει ήδη δρομολογήσει μια εκτενή δημόσια διαβούλευση σχετικά με τα ελάχιστα πρότυπα απόδοσης που θα πρέπει να πληρούν τα data centers, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2026, ανοίγοντας τον δρόμο για την οριστικοποίηση μιας πολυμερούς συμφωνίας μεταξύ των παρόχων, των διαχειριστών δικτύου και των εταιρειών ενέργειας.

Η μετάβαση σε ένα διαφανές καθεστώς αξιολόγησης συνεπάγεται τη συνεχή μέτρηση και δημοσιοποίηση κρίσιμων δεικτών απόδοσης, όπως το Power Usage Effectiveness (PUE) και το Water Usage Effectiveness (WUE), τα οποία μετατρέπονται πλέον από απλά εσωτερικά εργαλεία βελτιστοποίησης των εταιρειών σε βασικά κριτήρια αξιολόγησης της ευρωπαϊκής κανονιστικής συμμόρφωσης. Η έλευση των υπερσύγχρονων επεξεργαστών τεχνητής νοημοσύνης επιβάλλει τη μετάβαση από τις παραδοσιακές μεθόδους αερόψυξης σε εξαιρετικά προηγμένες τεχνικές υδρόψυξης απευθείας στο τσιπ ή ακόμη και σε συστήματα εμβάπτισης, προκειμένου να διατηρηθούν οι θερμοκρασίες σε λειτουργικά επίπεδα χωρίς να παραβιάζονται τα αυστηρά όρια κατανάλωσης. Οι κατασκευαστές και οι διαχειριστές των υποδομών αυτών καλούνται πλέον να επανασχεδιάσουν ριζικά την αρχιτεκτονική των κτιρίων τους, επενδύοντας τεράστια κεφάλαια σε προηγμένα συστήματα ανταλλαγής θερμότητας που θα επιτρέπουν την ομαλή διοχέτευση της πλεονάζουσας ενέργειας στα δημοτικά δίκτυα, εξασφαλίζοντας παράλληλα την αδιάλειπτη λειτουργία των διακομιστών τους.

Οι κανονιστικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναμένεται να επιδράσουν καταλυτικά στον ταχύτατα αναπτυσσόμενο κλάδο των data centers στην Ελλάδα, καθώς η χώρα μας προσελκύει σταθερά τα τελευταία χρόνια μεγάλες επενδύσεις από κορυφαίους τεχνολογικούς κολοσσούς. Η κατασκευή και λειτουργία νέων υπερσύγχρονων μονάδων σε περιοχές όπως η Αττική και η Κρήτη θα πρέπει πλέον να εναρμονιστεί πλήρως με τα αυστηρά κριτήρια του νέου συστήματος αξιολόγησης, απαιτώντας τον σχεδιασμό υποδομών που ελαχιστοποιούν την κατανάλωση πόρων σε μια γεωγραφική ζώνη όπου οι εξαιρετικά υψηλές θερμοκρασίες των θερινών μηνών αυξάνουν δραματικά τις απαιτήσεις ψύξης.

Το υψηλό δυναμικό της Ελλάδας στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, κυρίως μέσω μεγάλων αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, προσφέρει ένα σημαντικό στρατηγικό πλεονέκτημα στις εταιρείες που θα επιλέξουν να συνάψουν ισχυρές διμερείς συμβάσεις αγοράς πράσινης ενέργειας (PPAs), βελτιώνοντας ραγδαία την τελική βαθμολογία βιωσιμότητας των εγκαταστάσεών τους. Αντιθέτως, η αποτελεσματική διαχείριση του νερού παραμένει μια τεράστια περιβαλλοντική πρόκληση για τα ελληνικά δεδομένα, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να στραφούν αποκλειστικά σε καινοτόμες λύσεις ψύξης κλειστού κυκλώματος προκειμένου να αποφύγουν την εξάντληση των ήδη πιεσμένων τοπικών υδάτινων αποθεμάτων.