Ερευνητές δημιούργησαν 3D printed τιτάνιο που επιπλέει στο νερό!

Σύνοψη

Επιστήμονες του Πανεπιστημίου RMIT κατασκεύασαν ένα καινοτόμο τρισδιάστατα εκτυπωμένο μεταϋλικό που επιτρέπει στο τιτάνιο να επιπλέει, διατηρώντας ταυτόχρονα την κορυφαία αντοχή του.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την κατασκευή ενός πλέγματος με κούφιες δοκούς από κράμα Ti-6Al-4V, οι οποίες γεμίζουν εσωτερικά με διογκούμενο αφρό πολυουρεθάνης.

Κατά τη διάρκεια εξαντλητικών εργαστηριακών δοκιμών, το υλικό συνέχισε να επιπλέει ακόμα και μετά από θραύση κόμβων ή εμφάνιση ρωγμών, χάρη στα κατανεμημένα φράγματα του αφρού.

Η παραμονή του σε πραγματικό θαλασσινό νερό για δύο εβδομάδες επέφερε απώλεια μάζας μόλις 0,15%, αναδεικνύοντας τις τεράστιες δυνατότητές του για ναυτιλιακές εφαρμογές και συστήματα τηλεμετρίας.

Η αναζήτηση κατασκευαστικών υλικών που συνδυάζουν εξαιρετική μηχανική αντοχή, μακροχρόνια ανθεκτικότητα στη διάβρωση και ικανότητα πλευστότητας αποτελεί ένα διαρκές στοίχημα για τη βιομηχανία και τη ναυτιλία. Αν και το τιτάνιο αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως ένα από τα πλέον αξιόπιστα μέταλλα για εφαρμογές σε αντίξοα περιβάλλοντα, η υψηλή του πυκνότητα καθιστούσε μέχρι σήμερα αδύνατη την αυτόνομη άνωση του στο νερό, αναγκάζοντας τους μηχανικούς να καταφεύγουν σε ογκώδεις σχεδιασμούς με μεγάλους θαλάμους αέρα.

Επιστήμονες από το Πανεπιστήμιο RMIT της Αυστραλίας κατάφεραν να υπερβούν τους καθιερωμένους φυσικούς περιορισμούς, δημιουργώντας ένα υβριδικό μεταλλικό-πολυμερές μεταϋλικό ανοιχτής κυψέλης το οποίο επιπλέει χωρίς να θυσιάζει τη δομική του ακεραιότητα.

Πώς καταφέρνει να επιπλέει το τιτάνιο στο νερό;

Το νέο υλικό του Πανεπιστημίου RMIT επιτυγχάνει άνωση μέσω ενός τρισδιάστατα εκτυπωμένου πλέγματος από κράμα τιτανίου Ti-6Al-4V, του οποίου οι δοκοί παραμένουν κούφιοι και γεμίζουν με διογκούμενο αφρό πολυουρεθάνης. Ο αφρός δημιουργεί μικροσκοπικές κυψέλες παγιδευμένου αερίου που εμποδίζουν την είσοδο του νερού, μειώνοντας τη «σκελετική πυκνότητα» της δομής κάτω από το 0,997 g/cm³.



Η ανάπτυξη της προηγμένης αρχιτεκτονικής βασίστηκε στην αξιοποίηση της τεχνικής σύντηξης κλίνης σκόνης μέσω λέιζερ, η οποία επιτρέπει τη σταδιακή δημιουργία εξαιρετικά περίπλοκων γεωμετριών μέσω της επιλεκτικής τήξης διαδοχικών στρωμάτων σκόνης τιτανίου. Οι ερευνητές του Centre for Additive Manufacturing στο RMIT, σχεδίασαν απλά κυβικά πλέγματα μεγέθους 10 χιλιοστών. Η ειδοποιός διαφορά συγκριτικά με άλλες μελέτες εντοπίζεται στην απόφαση να διατηρήσουν τις ακμές του πλέγματος εντελώς κούφιες, δομώντας ένα δίκτυο μικροσκοπικών σωληνώσεων οι οποίες στη συνέχεια εγχύθηκαν με τον αφρό πολυουρεθάνης.

Σύμφωνα με την αρχή του Αρχιμήδη, ένα αντικείμενο επιπλέει όταν το βάρος του νερού που εκτοπίζει υποστηρίζει το δικό του βάρος. Ένα συμβατικό εμπορικό πλοίο κατασκευάζεται από βαρύ χάλυβα, καταφέρνοντας, ωστόσο, να επιπλέει επειδή το κύτος του περικλείει έναν τεράστιο όγκο αέρα. Σε προηγούμενες απόπειρες σχεδιασμού μεταλλικών πλεγμάτων με χαμηλή πυκνότητα, η ανοιχτή αρχιτεκτονική τους αποτελούσε μειονέκτημα, καθώς η αδυναμία τους να κρατήσουν το υγρό έξω από τους εκτεθειμένους πόρους τους οδηγούσε αναπόφευκτα στη βύθιση. Ακόμα και όταν οι μηχανικοί προσπαθούσαν να γεμίσουν εξ ολοκλήρου τα κενά ανάμεσα στις δοκούς με πολυμερή υλικά, αφαιρούσαν το πλεονέκτημα της διαπερατότητας.

Η έννοια της «σκελετικής πυκνότητας» διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην παρούσα μελέτη. Σε αντίθεση με τη χύδην πυκνότητα που υπολογίζει τον συνολικό εξωτερικό όγκο μαζί με τα τεράστια ενδιάμεσα κενά, η σκελετική πυκνότητα λαμβάνει υπόψη αποκλειστικά τα τμήματα της δομής που αποκλείουν ενεργά το νερό. Η έγχυση του αφρού πολυουρεθάνης αποκλειστικά στο εσωτερικό των κούφιων δοκών του τιτανίου εγγυάται ότι οι πόροι παραμένουν ερμητικά σφραγισμένοι, κρατώντας το νερό μακριά, επιτρέποντας παράλληλα στα θαλάσσια ρεύματα να ρέουν ελεύθερα μέσα από την εξωτερική ανοιχτή δομή χωρίς να συναντούν ανεπιθύμητη αντίσταση.

Συμπεριφορά κάτω από ακραία μηχανική καταπόνηση

Η πρακτική αξία ενός επαναστατικού υλικού που προορίζεται για εγκατάσταση σε σκληρά ωκεάνια περιβάλλοντα δεν κρίνεται αποκλειστικά από την αρχική του συμπεριφορά σε ήρεμα νερά, αλλά κυρίως από την ικανότητα του να διατηρεί τη λειτουργικότητα του έπειτα από σοβαρή μηχανική βλάβη. Στο πλαίσιο των ερευνητικών εργαστηριακών δοκιμών, τα δείγματα υποβλήθηκαν σε προοδευτικές δοκιμές συμπίεσης, επιστρέφοντας επανειλημμένα σε δεξαμενές ελέγχου προκειμένου να καταγραφούν τα όρια της πλευστότητάς τους καθώς η δομική ακεραιότητα υποβαθμιζόταν.

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι οι κατασκευές εξακολουθούσαν να επιπλέουν ακόμα και μετά την υπέρβαση της μέγιστης θεωρητικής αντοχής τους σε θλίψη. Η λειτουργία του αφρού πολυουρεθάνης κλειστής κυψέλης λειτουργεί ως ένα έξυπνο σύστημα κατανεμημένων φραγμάτων. Σε περίπτωση που οι ερευνητές αποφάσιζαν να σφραγίσουν απλώς αέρα στο εσωτερικό των κούφιων σωλήνων, ένα και μόνο ρήγμα θα επέτρεπε στο νερό να κατακλύσει ολόκληρο το δίκτυο, βυθίζοντας αμέσως το αντικείμενο. Ο διογκωμένος αφρός αποτρέπει την εξάπλωση του νερού πέρα από το σημείο της άμεσης θραύσης, απομονώνοντας τη ζημιά.

Θέλοντας να επικυρώσουν την αντοχή σε πραγματικές συνθήκες, οι επιστήμονες του RMIT βύθισαν το υλικό στα φυσικά νερά του Port Phillip Bay της Μελβούρνης για δύο εβδομάδες. Η υβριδική κατασκευή δεν επηρεάστηκε από τις διαβρωτικές ουσίες, χάνοντας εν τέλει μόλις το 0,15% της μάζας της, με τη μηχανική αντοχή να μειώνεται ελάχιστα. Ακολούθως, προχώρησαν στην κατασκευή μιας λειτουργικής πρωτότυπης σημαδούρας η οποία δοκιμάστηκε σε ταραγμένα ρεύματα που προκαλούσαν βίαιη περιστροφή έως και 45 μοιρών, αποδεικνύοντας την απόλυτη πρακτικότητα του εγχειρήματος χωρίς να απαιτείται εξωτερικό προστατευτικό περίβλημα.

Με τη ματιά του Techgear

Διαθέτοντας έναν από τους πλέον ισχυρούς εμπορικούς στόλους σε παγκόσμιο επίπεδο και ένα αχανές δίκτυο νησιωτικών και παράκτιων υποδομών, η ελληνική βιομηχανία μπορεί να επωφεληθεί από την τεχνολογική εξέλιξη των υλικών που αφορούν το θαλάσσιο περιβάλλον. Η ανακάλυψη του Πανεπιστημίου RMIT φέρνει στο προσκήνιο τεράστιες προοπτικές για την αναβάθμιση του επιστημονικού και εμπορικού εξοπλισμού που αναπτύσσεται στην ευρύτερη περιοχή του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.

Σύγχρονες εφαρμογές όπως οι πλωτοί αισθητήρες παρακολούθησης των περιβαλλοντικών συνθηκών, τα συστήματα τηλεμετρίας, οι αναδυόμενες υπεράκτιες πλατφόρμες αιολικής ενέργειας και οι εγκαταστάσεις προηγμένης υδατοκαλλιέργειας, υφίστανται ανελέητη καθημερινή φθορά από τις κυματικές κρούσεις. Το κράμα Ti-6Al-4V σε συνδυασμό με τον πολυμερή αφρό προσφέρει μια ασύγκριτα ανώτερη αναλογία ειδικής αντοχής προς βάρος απέναντι στις παραδοσιακές επιλογές κατασκευής όπως το πλαστικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDPE) ή ο κοινός ανοξείδωτος χάλυβας 316L.

Παρά το γεγονός ότι το αρχικό κόστος της βιομηχανικής τρισδιάστατης εκτύπωσης μετάλλου παραμένει ανασταλτικός παράγοντας για ευρεία καταναλωτική παραγωγή, η σημασία των εξαρτημάτων που αρνούνται πεισματικά να βυθιστούν ακόμα και μετά από μηχανική αστοχία, δικαιολογεί απόλυτα τη μελλοντική επένδυση για κρίσιμες ναυτιλιακές, ωκεανογραφικές και αμυντικές εφαρμογές στην Ελλάδα.

Η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας θα μπορούσε να μειώσει δραματικά το κόστος συντήρησης και αποκατάστασης των θαλάσσιων υποδομών στα ελληνικά νερά, προσφέροντας παράλληλα απαράμιλλη αξιοπιστία απέναντι στα απρόβλεπτα καιρικά φαινόμενα.