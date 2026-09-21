Σύστημα έγκαιρης ειδοποίησης για περιστατικά τεχνητής νοημοσύνης προτείνουν οι ΗΠΑ στην Κίνα

Σύνοψη

Η αμερικανική κυβέρνηση κατέθεσε επίσημη πρόταση στην κινεζική αντιπροσωπεία για τη δημιουργία ενός αμοιβαίου συστήματος άμεσης ειδοποίησης σχετικά με εξαιρετικά σοβαρά περιστατικά τεχνητής νοημοσύνης τα οποία αξιολογούνται ως κίνδυνοι εθνικής ασφάλειας.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν στο Μανχάταν μεταξύ του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Scott Bessent και του Κινέζου Αντιπροέδρου He Lifeng, λειτουργώντας ως προπαρασκευαστικό στάδιο ενόψει της επίσκεψης του Xi Jinping στον Λευκό Οίκο.

Ο αυστηρός εξαγωγικός έλεγχος που έχει επιβληθεί στα αμερικανικά μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης και στον προηγμένο εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών παραμένει ενεργός και δεν αποτελεί μέρος των εμπορικών υποχωρήσεων, παρά την πάγια απαίτηση του Πεκίνου.

Η 10η Νοεμβρίου καθορίζεται ως κομβική ημερομηνία για την παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, καθώς ολοκληρώνεται η δασμολογική εκεχειρία και εκπνέει η αναστολή των κινεζικών περιορισμών στις εξαγωγές σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούνται στα ηλεκτρονικά.

Οι διμερείς σχέσεις μεταξύ των δύο μεγαλύτερων οικονομικών και τεχνολογικών δυνάμεων του πλανήτη εισέρχονται σε μια νέα, αυστηρά ρυθμισμένη φάση διπλωματίας, με τις HPA και την Κίνα να αναζητούν κώδικες επικοινωνίας γύρω από τους αναδυόμενους κινδύνους των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης.

Οι άτυπες αλλά κρίσιμες συναντήσεις που έλαβαν χώρα στη Νέα Υόρκη έθεσαν τις βάσεις για τη διαχείριση ασύμμετρων απειλών, εστιάζοντας πρωτίστως στην αποφυγή καταστροφικών παρεξηγήσεων που θα μπορούσαν να προκύψουν από αυτόνομα συστήματα, ενώ παράλληλα διατηρούνται οι σκληρές γραμμές στον εμπορικό πόλεμο των ημιαγωγών.

Ποιο είναι το προτεινόμενο σύστημα ειδοποίησης για περιστατικά τεχνητής νοημοσύνης;

Η αμερικανική κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Οικονομικών Scott Bessent, πρότεινε τη δημιουργία ενός άμεσου διαύλου επικοινωνίας με το Πεκίνο, ζητώντας από τις δύο υπερδυνάμεις να ειδοποιούν αμοιβαία η μία την άλλη για σοβαρά περιστατικά τεχνητής νοημοσύνης τα οποία αξιολογούνται ως εθνικές απειλές.

Η πρόταση τέθηκε στο τραπέζι κατά τη διάρκεια πολύωρων συζητήσεων στα κεντρικά γραφεία της JPMorgan στο Μανχάταν, όπου ο Bessent και ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ Jamieson Greer συναντήθηκαν με τον Κινέζο Αντιπρόεδρο He Lifeng και τον εμπορικό διαπραγματευτή Li Chenggang. Στόχος της αμερικανικής πλευράς είναι η μετάβαση από το απόλυτο σκοτάδι σε ένα βασικό επίπεδο διαφάνειας μεταξύ των δύο κορυφαίων δυνάμεων στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, αποφεύγοντας ωστόσο τη δέσμευση μέσω κάποιας επίσημης διακρατικής συνθήκης.

Οι αναφορές δείχνουν πως η Ουάσιγκτον επιθυμεί την άμεση ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με κυβερνοεπιθέσεις που καθοδηγούνται από AI, καθώς και τη διαχείριση κινδύνων από τα λεγόμενα "agentic systems", τα οποία μπορούν να εκτελούν πολύπλοκες αλυσίδες εντολών χωρίς ανθρώπινη επίβλεψη. Η κινεζική πλευρά επιβεβαίωσε πως η τεχνητή νοημοσύνη αποτέλεσε κεντρικό πυλώνα των συζητήσεων, με τα επίσημα κρατικά μέσα να κάνουν λόγο για εποικοδομητικές ανταλλαγές απόψεων, παρότι το Πεκίνο δεν έχει ακόμη διευκρινίσει εάν αποδέχεται επίσημα τη λειτουργία αυτού του μηχανισμού.

Πώς επηρεάζονται οι εξαγωγές προηγμένων ημιαγωγών και οι τεχνολογικές κυρώσεις;

Οι αυστηροί περιορισμοί που αφορούν τις εξαγωγές προηγμένων μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης και εξοπλισμού κατασκευής ημιαγωγών προς την Κίνα εξαιρέθηκαν ρητά από τις τρέχουσες εμπορικές διαπραγματεύσεις, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση διατηρεί αδιαπραγμάτευτη τη στάση της απέναντι στην τεχνολογική αναβάθμιση των κινεζικών υποδομών.

Παρά το γεγονός ότι η άρση των συγκεκριμένων περιορισμών αποτελεί την πιο επίμονη και σταθερή απαίτηση της κινεζικής αντιπροσωπείας σε κάθε γύρο συνομιλιών, ο εκπρόσωπος εμπορίου των ΗΠΑ κατέστησε σαφές πως τα θέματα υψίστης τεχνολογικής ασφάλειας διαχωρίζονται πλήρως από το ευρύτερο εμπόριο. Στον αντίποδα, το Συμβούλιο Εμπορίου τέθηκε σε πλήρη λειτουργία με σκοπό τη διαπραγμάτευση μειώσεων στους δασμούς για αγαθά τα οποία δεν εντάσσονται στις στρατηγικές κατηγορίες, την ενέργεια ή τον αγροτικό τομέα.

Η πραγματική πίεση, ωστόσο, μεταφέρεται στην 10η Νοεμβρίου, μια ημερομηνία κατά την οποία ολοκληρώνεται επίσημα η ισχύουσα δασμολογική εκεχειρία, ενώ ταυτόχρονα λήγει η προσωρινή αναστολή των κινεζικών ελέγχων στις εξαγωγές σπάνιων γαιών. Οι Αμερικανοί κατασκευαστές εξαρτημάτων και τεχνολογικού υλικού ήδη προειδοποιούν πως οι παραδόσεις μαγνητών και άλλων κρίσιμων πρώτων υλών φτάνουν στα εργοστάσια σε ποσότητες που θεωρούνται ανεπαρκείς για τη διατήρηση των γραμμών παραγωγής.

Ποιες είναι οι συνέπειες για την τεχνολογική αγορά και την ευρωπαϊκή εφοδιαστική αλυσίδα;

Οι διμερείς διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Πεκίνου καθορίζουν άμεσα τη σταθερότητα της ευρωπαϊκής και κατ' επέκταση της ελληνικής αγοράς τεχνολογίας, καθώς η παραμικρή διατάραξη στην τροφοδοσία σπάνιων γαιών οδηγεί νομοτελειακά σε απότομες αυξήσεις τιμών για όλα τα καταναλωτικά ηλεκτρονικά, τα ηλεκτρικά οχήματα και τις έξυπνες συσκευές.

Η δυναμική αυτών των επαφών αποκτά ακόμη μεγαλύτερο βάρος ενόψει της προγραμματισμένης άφιξης του Κινέζου Προέδρου Xi Jinping στον Λευκό Οίκο. Οι πληροφορίες που θέλουν κορυφαία στελέχη βιομηχανικών κολοσσών όπως η BYD, η CATL και η Xiaomi να ακολουθούν την προεδρική αποστολή, υπογραμμίζουν τη σημασία της συμφωνίας για εταιρείες που διαθέτουν τεράστιο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη.

Για τον Έλληνα καταναλωτή, η απρόσκοπτη λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας μεταφράζεται στη διατήρηση ανταγωνιστικών τιμών για προϊόντα που βασίζονται σε μπαταρίες λιθίου και ημιαγωγούς, από τα smartphones μέχρι τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Κάθε δασμολογικός πόλεμος που περιορίζει την εξαγωγή κρίσιμων ορυκτών από την Κίνα προς τη Δύση αναγκάζει τους κατασκευαστές να μετακυλήσουν το αυξημένο κόστος παραγωγής στο τελικό ράφι των καταστημάτων.

Ποιο είναι το νομικό πλαίσιο ευθύνης για τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης;

Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ απορρίπτει κατηγορηματικά την παροχή νομικής ασυλίας προς τα εργαστήρια ανάπτυξης τεχνητής νοημοσύνης, εδραιώνοντας τη θέση πως οι δημιουργοί των αλγορίθμων οφείλουν να φέρουν την απόλυτη νομική ευθύνη για τα συστήματα που κατασκευάζουν και το περιεχόμενο που αυτά παράγουν.

Ο Scott Bessent υπήρξε ξεκάθαρος κατά την πρόσφατη ακρόασή του στο Κογκρέσο, αρνούμενος να ικανοποιήσει τα αιτήματα των τεχνολογικών κολοσσών για τη θέσπιση προστατευτικών νομικών ασπίδων. Η προσέγγιση αυτή βρίσκει σύμφωνη και την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (FTC), με τον πρόεδρο Andrew Ferguson να κρούει τον κώδωνα του κινδύνου απέναντι σε προτάσεις που συνδυάζουν τη χαλαρή ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης με την απαλλαγή από την αντιμονοπωλιακή νομοθεσία.

Η αυστηρή αυτή στάση στο εσωτερικό των ΗΠΑ εξηγεί εν πολλοίς την ανάγκη για διεθνείς δικλείδες ασφαλείας, καθώς η ραγδαία εξέλιξη των γλωσσικών μοντέλων αφήνει ελάχιστα περιθώρια ανοχής για τεχνικά σφάλματα που θα μπορούσαν να εκληφθούν ως στοχευμένες γεωπολιτικές επιθέσεις.