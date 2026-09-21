Σεξ μέσα σε robotaxi; Ακαδημαϊκή μελέτη για την οικειότητα στα αυτόνομα οχήματα

Σύνοψη

Η απουσία οδηγού στα αυτόνομα οχήματα μετατρέπει την καμπίνα σε ιδιωτικό χώρο εντός της δημόσιας σφαίρας.

Το «Love In Traffic» στο συνέδριο AutomotiveUI 2026 εξετάζει τη συναινετική οικειότητα ως τεστ αντοχής στον σχεδιασμό των robotaxi.

Οι ερευνητές αναζητούν αρχιτεκτονικές και ψηφιακές λύσεις αντί για την επιβολή καμερών συνεχούς καταγραφής.

Ο ερευνητής Αλέξανδρος Ρουτσίτσας συμμετέχει στη διοργάνωση της ακαδημαϊκής πρωτοβουλίας.

Η σταδιακή ενσωμάτωση των αυτόνομων οχημάτων στις αστικές μετακινήσεις φέρνει στο προσκήνιο ζητήματα που ξεπερνούν κατά πολύ την τεχνολογία των αισθητήρων, την υπολογιστική ισχύ των επεξεργαστών και τους αλγόριθμους πλοήγησης. Όταν ένα όχημα παύει να απαιτεί την παρουσία ανθρώπου στη θέση του οδηγού, η καμπίνα των επιβατών μετασχηματίζεται από έναν αμιγώς μεταφορικό χώρο σε έναν ιδιότυπο, ημι-ιδιωτικό χώρο που βρίσκεται εκτεθειμένος στο δημόσιο πεδίο. Αυτή η δομική αλλαγή επαναπροσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο οι χρήστες αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον του αυτοκινήτου, εγείροντας κοινωνικά και σχεδιαστικά ερωτήματα τα οποία η βιομηχανία καλείται να αντιμετωπίσει με σοβαρότητα.

Στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου AutomotiveUI 2026, το οποίο διεξάγεται στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας, το ακαδημαϊκό εργαστήριο με τίτλο «Love In Traffic» (οι παλιοί έχετε ταξίδεψει ήδη πίσω στις αρχές των ‘00s στο ομώνυμο track του Satoshi Tomiie…) θέτει στο επίκεντρο της επιστημονικής συζήτησης τη συναινετική ανθρώπινη οικειότητα εντός των κοινόχρηστων αυτόνομων οχημάτων.

Οι διοργανωτές της πρωτοβουλίας αντιμετωπίζουν τη συγκεκριμένη συμπεριφορά όχι ως ένα μεμονωμένο ή περιθωριακό φαινόμενο, αλλά ως ένα απαιτητικό τεστ αντοχής για την αρχιτεκτονική των μελλοντικών μεταφορικών μέσων. Η πρόκληση έγκειται στον εντοπισμό εκείνων των σχεδιαστικών ισορροπιών που θα διασφαλίζουν την άνεση, την αξιοπρέπεια και την ασφάλεια όλων των επιβατών, αποτρέποντας την ανεπιθύμητη χρήση χωρίς να καταφεύγουν σε αυταρχικές μεθόδους επιτήρησης.

Η ιστορική διαδρομή και τα νέα δεδομένα της αυτοκίνησης

Η ιδιοποίηση των μεταφορικών μέσων για ιδιωτικές ή προσωπικές στιγμές δεν αποτελεί νέο φαινόμενο στην ιστορία της μετακίνησης. Από τις λιμουζίνες και τα συμβατικά επιβατικά αυτοκίνητα μέχρι τα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι επιβάτες ανέκαθεν εκμεταλλεύονταν τους κλειστούς χώρους όταν οι συνθήκες το επέτρεπαν. Η διαφορά στη σημερινή πραγματικότητα έγκειται στην πλήρη απουσία κάποιου προσώπου που να φέρει την ιδιότητα της αυθεντίας ή του επόπτη, όπως είναι ο επαγγελματίας οδηγός ή ο ελεγκτής.

Τα στοιχεία που επικαλούνται οι ερευνητές αναδεικνύουν την υπαρκτή τάση της ψηφιακής κουλτούρας γύρω από το συγκεκριμένο θέμα. Η έρευνα στο πλαίσιο του εργαστηρίου αναφέρει πως σχετική αναζήτηση που πραγματοποιήθηκε στις αρχές του 2026 σε δημοφιλή πλατφόρμα ενηλίκων επέστρεψε εκατοντάδες ερασιτεχνικά βίντεο με αναφορές σε μέσα μεταφοράς. Αν και η εκδήλωση τέτοιων συμπεριφορών σε αυτόνομα ρομποτικά ταξί παραμένει ένα αναδυόμενο ερευνητικό πεδίο και όχι μια γενικευμένη καθημερινή πρακτική, η προληπτική μελέτη του ζητήματος θεωρείται απαραίτητη για τη διαμόρφωση των μελλοντικών προτύπων της βιομηχανίας.

Αρχιτεκτονική εσωτερικού χώρου και ψηφιακές παρεμβάσεις

Η παραδοσιακή αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων σε δημόσιους χώρους στηρίζεται συνήθως στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας και στη διαρκή οπτική καταγραφή. Ωστόσο, οι ερευνητές του εργαστηρίου υπογραμμίζουν πως η εκτεταμένη επιτήρηση εντός μιας καμπίνας οχήματος προσκρούει άμεσα στα θεμελιώδη δικαιώματα ιδιωτικότητας των καταναλωτών και στη νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Η ανάγκη για εναλλακτικές προσεγγίσεις οδηγεί τους σχεδιαστές στην εξέταση φυσικών και ψηφιακών μέτρων που αποτρέπουν την ακατάλληλη χρήση με τρόπο διακριτικό.

Στο επίκεντρο της μελέτης βρίσκονται η διαμόρφωση της διάταξης των καθισμάτων, η επιλογή των υλικών επένδυσης, ο βαθμός διαφάνειας των παραθύρων και η χρήση έξυπνων γυαλιών που προσαρμόζουν τη φωτεινότητα τους. Παράλληλα, εξετάζονται ηχητικές και οπτικές ειδοποιήσεις, καθώς και ψηφιακές διεπαφές που μπορούν να διακόψουν ή να αποκλιμακώσουν μια άβολη κατάσταση στην καμπίνα. Στόχος αυτών των συστημάτων είναι να υπενθυμίζουν στους επιβάτες τον κοινόχρηστο χαρακτήρα του οχήματος, διατηρώντας ταυτόχρονα το αίσθημα φιλοξενίας και άνεσης.

Η ακαδημαϊκή κοινότητα και η ευρωπαϊκή διάσταση

Στο εργαστήριο «Love In Traffic» συμμετέχουν διακεκριμένοι επιστήμονες από διεθνή ιδρύματα. Ανάμεσα στα στελέχη της διοργάνωσης περιλαμβάνεται ο Έλληνας ερευνητής Αλέξανδρος Ρουτσίτσας, μαζί με τους Ignacio Alvarez, Soyeon Kim, Chen Peng και Pavlo Bazilinskyy. Στις συνεντεύξεις και τις παρουσιάσεις συμμετέχουν επίσης ο Scott Cohen, καθηγητής Τουρισμού και Κινητικότητας στο Πανεπιστήμιο του Surrey, καθώς και ο Oscar Oviedo-Trespalacios, αναπληρωτής καθηγητής στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο του Ντελφτ.

Η συζήτηση αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την ευρωπαϊκή αγορά, όπου τα πρότυπα προστασίας προσωπικών δεδομένων είναι από τα αυστηρότερα παγκοσμίως. Η ανάπτυξη αυτόνομων στόλων σε ευρωπαϊκές πόλεις απαιτεί λύσεις που σέβονται το αυστηρό κανονιστικό πλαίσιο, αποφεύγοντας τη συλλογή ευαίσθητων οπτικών δεδομένων. Η διαμόρφωση αυτών των οχημάτων δεν αποτελεί μόνο ένα τεχνικό ζήτημα, αλλά μια ουσιαστική προσπάθεια καθορισμού του τρόπου με τον οποίο οι πολίτες θα συνυπάρχουν στους νέους δημόσιους χώρους που δημιουργεί η τεχνολογία.