Αυτόνομο Cessna της Joby ολοκλήρωσε πλήρως αυτόνομα πτήση 3.199 μιλίων στις ΗΠΑ

Σύνοψη

Κάλυψη απόστασης 3.199 μιλίων από την Καλιφόρνια έως τη Βόρεια Καρολίνα αποκλειστικά μέσω συστημάτων αυτόνομης πλοήγησης.

Πλήρης απουσία ανθρώπινης παρέμβασης από τον παρόντα πιλότο ασφαλείας κατά τη διάρκεια όλων των φάσεων της πτήσης, συμπεριλαμβανομένης της τροχοδρόμησης και της προσγείωσης.

Απομακρυσμένη παρακολούθηση της διαδικασίας από κέντρα ελέγχου στην Καλιφόρνια και τη Νότια Καρολίνα με μηδενική χρονοκαθυστέρηση.

Δυναμική αποφυγή ακραίων καιρικών φαινομένων σε πραγματικό χρόνο και ενσωμάτωση στον πολυσύχναστο εναέριο χώρο αεροδρομίων υψηλής κυκλοφορίας.

Συμβολική διέλευση πάνω από το μνημείο First Flight Monument στο Kitty Hawk προς τιμήν των αδελφών Wright.

Η ολοκλήρωση της πρώτης διηπειρωτικής πτήσης μετασκευασμένου αεροσκάφους χωρίς τη χρήση χειριστηρίων από ανθρώπινο χέρι επιβεβαιώνει την ταχύτατη μετάβαση των συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης από τα ερευνητικά εργαστήρια στο αυστηρό περιβάλλον της αεροπλοΐας.

Η Joby Aviation ανακοίνωσε ότι το μοντέλο J208, ένα προσαρμοσμένο Cessna Caravan εξοπλισμένο με την προηγμένη τεχνολογία αυτονομίας της, κάλυψε 3.199 μίλια διασχίζοντας τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ. Το ταξίδι ξεκίνησε από τις δυτικές ακτές της Καλιφόρνιας και κατέληξε στη Βόρεια Καρολίνα, ενσωματώνοντας μια σειρά από απαιτητικές διαδικασίες, όπως η τροχοδρόμηση, η απογείωση, η εναέρια πλοήγηση βάσει οργάνων και η προσγείωση. Καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της πορείας, ο παρευρισκόμενος στο πιλοτήριο πιλότος ασφαλείας δεν άγγιξε σε κανένα σημείο τα συστήματα ελέγχου, αφήνοντας την πλήρη διαχείριση της πτήσης στους ενσωματωμένους αλγορίθμους και στους απομακρυσμένους σταθμούς εποπτείας.

Η παρακολούθηση της σύνθετης αυτής επιχείρησης διεκπεραιώθηκε μέσα από τις εγκαταστάσεις της Autonomy Headquarters της Joby στην Καλιφόρνια και την αεροπορική βάση Shaw Air Force Base της Νότιας Καρολίνας. Οι χειριστές εδάφους επόπτευαν τα δεδομένα τηλεμετρίας από απόσταση που ξεπερνούσε τα 2.323 μίλια, πιστοποιώντας τη σταθερότητα των τηλεπικοινωνιακών ζεύξεων και την ανθεκτικότητα του λογισμικού απέναντι σε συνθήκες πραγματικού χρόνου. Η διαδρομή ενσωμάτωσε πολλαπλές στάσεις ανεφοδιασμού και ελέγχου σε κομβικά σημεία, επιτρέποντας στην ομάδα των μηχανικών να συλλέξει πολύτιμα πειραματικά δεδομένα σχετικά με την απόδοση του συστήματος κάτω από διαφορετικές κλιματολογικές και επιχειρησιακές μεταβλητές.

Η πορεία του αεροσκάφους ξεκίνησε από το αεροδρόμιο Buchanan Field της Καλιφόρνιας, προτού κατευθυνθεί προς το Φοίνιξ της Αριζόνα. Εκεί δοκιμάστηκε εκτενώς η ικανότητα του συστήματος να συνεργάζεται με τον τοπικό πύργο ελέγχου εντός του αεροδρομίου Phoenix Deer Valley, το οποίο διαθέτει μία από τις υψηλότερες συγκεντρώσεις κίνησης γενικής αεροπορίας σε ολόκληρη τη χώρα. Το λογισμικό πλοήγησης αναγνώρισε και απέφυγε δυναμικά καιρικά μέτωπα, χρησιμοποιώντας ανανεωμένα δεδομένα μετεωρολογικών συνθηκών για να επανασχεδιάσει την πορεία πτήσης γύρω από καταιγίδες, χωρίς καμία προηγούμενη εξοικείωση με την τοπική αεροπορική υποδομή. Αντίστοιχα στο Φορτ Γουόρθ του Τέξας, η εστίαση μετατοπίστηκε στις εμπορικές εφαρμογές, όπου η ικανότητα μεταφοράς φορτίων συνδυάστηκε με τα ευρύτερα προγράμματα υποστήριξης των αλυσίδων εφοδιασμού.

Η εξέλιξη αυτής της τεχνολογίας οφείλει μεγάλο μέρος της επιτυχίας της στην εξαγορά της εταιρείας Xwing από την Joby Aviation μέσα στο 2024. Το ενσωματωμένο σύστημα αυτόνομης πτήσης διαθέτει ένα εντυπωσιακό ιστορικό που υπερβαίνει τις 800 ώρες δοκιμών στον αέρα. Το τεχνολογικό υπόβαθρο έχει ήδη αποδείξει την αξία του σε απαιτητικές στρατιωτικές ασκήσεις, εξασφαλίζοντας ταχεία παράδοση ανταλλακτικών στη δοκιμασία Agile Flag, ξεπερνώντας τις παραδοσιακές μεθόδους επιμελητείας κατά 24 ώρες. Αξιοσημείωτη παραμένει και η συμμετοχή στο πρόγραμμα REFORPAC, όπου αεροσκάφη που πετούσαν στον εναέριο χώρο της Χαβάης ελέγχονταν απομακρυσμένα από τη νήσο Γκουάμ, διατηρώντας ακριβή συντονισμό παρά την απόσταση των 4.000 μιλίων. Οι παραπάνω επιδόσεις εδραιώνουν την πεποίθηση των αναλυτών ότι τα αυτόνομα συστήματα ενσωματώνονται σταδιακά στις βασικές δομές της αεροπορικής βιομηχανίας.

Ο συμβολισμός διαδραμάτισε τον δικό του ρόλο στην ολοκλήρωση της διηπειρωτικής πτήσης. Το J208 πραγματοποίησε ένα ιστορικό πέρασμα χαμηλού υψομέτρου πάνω από το μνημείο του Kitty Hawk στη Βόρεια Καρολίνα, αποτίοντας φόρο τιμής στον τόπο όπου οι αδελφοί Wright υλοποίησαν την πρώτη πτήση με κινητήρα το 1903. Το σημείο άφιξης στο τοπικό αεροδρόμιο του Dare County πιστοποίησε τη χρησιμότητα των αυτόνομων αεροσκαφών για την κάλυψη απομακρυσμένων περιφερειών. Μέσα από την ενσωμάτωση αξιόπιστων συστημάτων σε ήδη πιστοποιημένα σκαριά, προκύπτει μια εξαιρετικά οικονομική λύση για τη διασύνδεση δυσπρόσιτων κοινοτήτων. Υπηρεσίες πρώτων βοηθειών, μεταφορά εξειδικευμένου ιατρικού υλικού και αναπλήρωση κρίσιμων αποθεμάτων μετά από φυσικές καταστροφές μπορούν να πραγματοποιούνται άμεσα, μειώνοντας την εξάρτηση από την παρουσία εκπαιδευμένου πληρώματος και ελαχιστοποιώντας τον κίνδυνο τραυματισμού των πιλότων σε επικίνδυνες συνθήκες.

Το αεροσκάφος αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα το ταξίδι επιστροφής προς τη δυτική ακτή των ΗΠΑ, περιλαμβάνοντας σταθμούς όπως η Ουάσινγκτον, το Λούισβιλ, το Σολτ Λέικ Σίτι και το Πόρτλαντ. Οι συνεχείς πτήσεις συγκεντρώνουν ανεκτίμητα δεδομένα για τη συνεργασία των εναέριων μέσων με το ευρύτερο πρόγραμμα eLIFT-NC της Βόρειας Καρολίνας, το οποίο αποσκοπεί στην υλοποίηση ενός ενιαίου δικτύου υγειονομικής περίθαλψης. Ευθυγραμμίζεται παράλληλα με την πρωτοβουλία uFLY της Γιούτα, παρέχοντας στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή ενσωμάτωση αυτοματοποιημένων σκαφών σε περιβάλλοντα μεγάλου υψομέτρου.

Η εφαρμογή αυτών των καινοτομιών απελευθερώνει την αεροπλοΐα από τα γεωγραφικά εμπόδια, προσφέροντας στις αμυντικές δυνάμεις και στον εμπορικό τομέα μια αθόρυβη, αποτελεσματική και ευέλικτη μέθοδο μετακίνησης αγαθών και υλικού σε παγκόσμια κλίμακα.