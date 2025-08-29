Comet Plus: To νέο στοίχημα της Perplexity για δίκαιη αμοιβή των εκδοτών στην εποχή του AI

Η συζήτηση γύρω από τον ρόλο της τεχνητής νοημοσύνης στη δημοσιογραφία και τα δικαιώματα των εκδοτών φουντώνει όλο και περισσότερο. Στο επίκεντρο βρίσκεται η χρήση περιεχομένου που παράγεται από δημοσιογράφους και μέσα ενημέρωσης, το οποίο συχνά αξιοποιείται από πλατφόρμες AI χωρίς να επιστρέφει κάποιο οικονομικό όφελος σε όσους το δημιούργησαν. Σε αυτήν την πρόκληση επιχειρεί να απαντήσει η Perplexity AI, παρουσιάζοντας μια νέα συνδρομητική υπηρεσία με το όνομα Comet Plus.

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να καθιερώσει ένα διαφορετικό μοντέλο, όπου οι εκδότες και οι δημοσιογράφοι θα αποζημιώνονται για τη συμβολή τους στην παραγωγή περιεχομένου . Η Perplexity προτείνει έναν μηχανισμό κατανομής εσόδων, συνδέοντας άμεσα τη χρήση του υλικού από την πλατφόρμα με την οικονομική ανταμοιβή εκείνων που το δημοσίευσαν.

Η λειτουργία του Comet Plus στηρίζεται σε τρεις διακριτούς τρόπους απόδοσης . Ο πρώτος αφορά τις ανθρώπινες επισκέψεις: κάθε φορά που ένας χρήστης αναζητά μέσω Perplexity ένα θέμα και καταλήγει να ανοίξει ένα άρθρο από συνεργαζόμενο εκδότη, αυτό μεταφράζεται σε αποζημίωση για τον εκδότη. Ο δεύτερος τρόπος σχετίζεται με τις αναφορές: όταν ένα άρθρο ή τμήμα περιεχομένου εμφανίζεται ή αναφέρεται στις απαντήσεις που συνθέτει η τεχνητή νοημοσύνη, ενεργοποιείται επίσης πληρωμή. Τέλος, υπάρχει και η κατηγορία των «agent actions», δηλαδή περιπτώσεις όπου ο AI βοηθός της Perplexity επισκέπτεται απευθείας μια ιστοσελίδα για λογαριασμό του χρήστη, για παράδειγμα για να αναζητήσει πληροφορίες σχετικές με ραντεβού που είναι καταχωρημένα στο ημερολόγιο του χρήστη.

Η νέα συνδρομή θα κοστίζει 5 δολάρια τον μήνα και θα προσφέρεται αυτόνομα, ενώ όσοι έχουν ήδη τα προγράμματα Perplexity Pro και Max θα την αποκτούν χωρίς επιπλέον χρέωση. Τα έσοδα που θα συγκεντρώνονται θα κατανέμονται στους εκδότες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα, με την εταιρεία να παρακρατά μόνο ένα μικρό ποσοστό για την κάλυψη του κόστους λειτουργίας και διαχείρισης.

Ο Jesse Dwyer, επικεφαλής επικοινωνίας της Perplexity, τόνισε ότι «το σωστό επιχειρηματικό μοντέλο για την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να διασφαλίζει πως εκδότες και δημοσιογράφοι επωφελούνται από τη βελτίωση του διαδικτύου». Όπως εξήγησε, στόχος είναι η ενίσχυση της ποιοτικής δημοσιογραφικής παραγωγής σε μια εποχή όπου το περιεχόμενο που δημιουργείται από αλγορίθμους πληθαίνει και συχνά επισκιάζει την αυθεντική ενημέρωση .

Η νέα αυτή πρωτοβουλία συνδέεται και με το Comet, τον web browser που αναπτύσσει η Perplexity και βρίσκεται προς το παρόν σε δοκιμαστική φάση με περιορισμένο αριθμό χρηστών. Το Comet, πέρα από την παραδοσιακή πλοήγηση, ενσωματώνει δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης που συνοψίζουν τα περιεχόμενα των ιστοσελίδων που επισκέπτεται ο χρήστης και μπορούν να αναλάβουν αυτόνομα ορισμένες εργασίες, ανάλογα με τα αιτήματα που υποβάλλονται.

Η εταιρεία θεωρεί ότι το υπάρχον μοντέλο του διαδικτύου έχει οδηγήσει πολλούς εκδότες να επικεντρώνονται σε περιεχόμενο σχεδιασμένο αποκλειστικά για κλικ και εμφανίσεις διαφημίσεων. Αυτό, με τη σειρά του, έχει υπονομεύσει την εμπιστοσύνη των αναγνωστών και έχει απαξιώσει το δημοσιογραφικό έργο. Μέσα από το Comet Plus, η Perplexity δηλώνει αποφασισμένη να ανατρέψει αυτή τη δυναμική, εισάγοντας έναν μηχανισμό που αποδίδει οικονομική αξία όχι μόνο στις άμεσες επισκέψεις αλλά και στις αλληλεπιδράσεις που μεσολαβεί η τεχνητή νοημοσύνη.

Η διάθεση του Comet Plus αναμένεται να ξεκινήσει σύντομα, με την ανακοίνωση της πρώτης λίστας συνεργαζόμενων εκδοτών που θα συμμετάσχουν στο εγχείρημα. Την ίδια στιγμή, η Perplexity καλεί μέσω των επίσημων καναλιών της όλους τους ενδιαφερόμενους εκδότες να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

