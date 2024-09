Constantine 2: Έτοιμο το σενάριο για το πολυαναμενόμενο sequel!

Το Constantine 2, το πολυαναμενόμενο sequel της ταινίας με τον Keanu Reeves, μόλις έλαβε μια ενδεχομένως ιδιαίτερα θετική εξέλιξη. Η πρώτη ταινία κυκλοφόρησε το 2005 και, μαζί με τον Reeves, πρωταγωνιστούσαν οι Rachel Weisz, Tilda Swinton, Gavin Rossdale, Shia LaBeouf και Djimon Hounsou.

«Ξέρετε ότι είναι στα εισερχόμενα μου αυτή τη στιγμή. Το αστείο είναι ότι φοβάμαι πάρα πολύ να το διαβάσω, όμως», δήλωσε ο παραγωγός Lorenzo di Bonaventura στο ComicBook.com για το σενάριο του sequel. «Θέλω τόσο πολύ να είναι καλό. Πιθανότατα θα το διαβάσω μέσα στις επόμενες μέρες. Όταν μπω σε ένα αεροπλάνο».

Ο σκηνοθέτης του Constantine, Francis Lawrence, έχει ήδη εκφράσει τις ελπίδες του να κάνει τη συνέχεια R-rated. «Η ιδέα είναι αυτή τη φορά, τουλάχιστον για μένα, να το κυνηγήσω πραγματικά και να κάνω ένα πραγματικό R-rated Constantine που είναι, νομίζω, αυτό που ο κόσμος πάντα ήθελε αρχικά, όχι την PG-13 εκδοχή που απλά τυχαίνει να παίρνει R». Να δούμε τι θα πει και η Warner Bros. βέβαια...

Το sequel απουσιάζει από το DCU Chapter One: Gods and Monsters slate, πιθανότατα επειδή θα είναι μια Elseworlds ιστορία όπως το επερχόμενο Joker: Folie à Deux ή το The Batman 2.

