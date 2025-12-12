Control Resonant: Ανακοινώθηκε επίσημα το πολυαναμενόμενο sequel από τη Remedy!

Η πολυαναμενόμενη συνέχεια του βραβευμένου Control είναι πλέον γεγονός, αλλά όχι όπως την περιμέναμε. Με τον τίτλο Control Resonant, το sequel έρχεται να ανατρέψει τα πάντα: από τον πρωταγωνιστή και το σκηνικό, μέχρι τον πυρήνα του ίδιου του gameplay, υποσχόμενο μια εμπειρία που θα στοιχειώσει τους παίκτες το 2026.

Η μεγαλύτερη έκπληξη της ανακοίνωσης αφορά το πρόσωπο πίσω από την ιστορία. Ξεχάστε την Jesse Faden, τη Διευθύντρια που αγαπήσαμε στο πρώτο παιχνίδι. Στο Control Resonant, οι παίκτες αναλαμβάνουν τον ρόλο του αδελφού της, Dylan Faden.

Για όσους θυμούνται τα γεγονότα του πρώτου τίτλου, η επιλογή αυτή είναι τολμηρή και γεμάτη αφηγηματικό ρίσκο. Ο Dylan, ο οποίος είχε περάσει χρόνια εγκλωβισμένος και υπό την επήρεια του Hiss, ξυπνάει από το κώμα επτά χρόνια μετά τα γεγονότα του αρχικού Control. Το ξύπνημά του, ωστόσο, δεν είναι λυτρωτικό. Η Jesse έχει μυστηριωδώς εξαφανιστεί και το Oldest House – η έδρα του Federal Bureau of Control (FBC) – έχει πέσει.

Η Remedy δεν διστάζει να χαρακτηρίσει το sequel ως «μη ασφαλές». Η δυναμική αλλάζει δραματικά, καθώς ο Dylan δεν είναι ο πειθαρχημένος ήρωας που ίσως περιμέναμε, αλλά μια φιγούρα γεμάτη τραύματα και απρόβλεπτες δυνάμεις, που καλείται να βρει την αδελφή του σε έναν κόσμο που καταρρέει.

Από το Oldest House στους δρόμους του Μανχάταν

Αν το πρώτο παιχνίδι ήταν ένας κλειστοφοβικός ύμνος στη μπρουταλιστική αρχιτεκτονική, το Control Resonant «σπάει» τους τοίχους. Η δράση μεταφέρεται έξω, στους δρόμους ενός παραμορφωμένου Μανχάταν.

Η Νέα Υόρκη που θα αντικρίσουν οι παίκτες δεν θυμίζει σε τίποτα την πραγματικότητα. Οι παραφυσικές δυνάμεις έχουν διαφύγει από τον έλεγχο του FBC, μετατρέποντας την πόλη σε έναν «γεωφυσικό εφιάλτη». Ουρανοξύστες που λυγίζουν, δρόμοι που αναδιπλώνονται και μια πραγματικότητα που υπακούει σε ονειρικούς και τρομακτικούς κανόνες, συνθέτουν το νέο, ανοιχτό περιβάλλον του παιχνιδιού.

Η Creative Direction της Remedy, υπό τον Mikael Kasurinen, υπόσχεται ότι κάθε γωνιά αυτού του διεστραμμένου Μανχάταν θα κρύβει τη δική της ιστορία, διατηρώντας την ατμόσφαιρα μυστηρίου που έκανε το πρώτο παιχνίδι τόσο ξεχωριστό, αλλά σε μια κλίμακα που δεν έχουμε ξαναδεί από το φινλανδικό στούντιο.

Επαναπροσδιορίζοντας το gameplay: Από shooter σε action-RPG

Ίσως η πιο ουσιαστική αλλαγή να βρίσκεται στον πυρήνα του gameplay. Το Control Resonant απομακρύνεται από την ταυτότητα του third-person shooter και μεταμορφώνεται σε ένα Action-RPG με έμφαση στη μάχη σώμα με σώμα (melee combat).

Το εμβληματικό Service Weapon της Jesse αντικαθίσταται από το «Aberrant», ένα ακατέργαστο, μεταμορφωσιογόνο όπλο που χειρίζεται ο Dylan. Το Aberrant μπορεί να αλλάζει μορφές (π.χ. σφυρί, λεπίδες) και συνδυάζεται με τις υπερφυσικές δυνάμεις του πρωταγωνιστή, δημιουργώντας ένα σύστημα μάχης που απαιτεί τακτική σκέψη και προετοιμασία.

Η στροφή προς το RPG στοιχείο σημαίνει επίσης:

Βαθύτερο σύστημα προόδου: Οι παίκτες θα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους "builds", προσαρμόζοντας τις δυνάμεις του Dylan στο στυλ παιχνιδιού τους.

Οι παίκτες θα μπορούν να φτιάξουν τα δικά τους "builds", προσαρμόζοντας τις δυνάμεις του Dylan στο στυλ παιχνιδιού τους. Επιλογές με συνέπειες: Η εξερεύνηση θα είναι πιο ελεύθερη και οι αποφάσεις των παικτών θα έχουν αντίκτυπο στον κόσμο, κάτι που έλειπε από τη γραμμική φύση του προκατόχου του.

Η εξερεύνηση θα είναι πιο ελεύθερη και οι αποφάσεις των παικτών θα έχουν αντίκτυπο στον κόσμο, κάτι που έλειπε από τη γραμμική φύση του προκατόχου του. Μεγαλύτερη ποικιλία εχθρών: Οι αντίπαλοι θα διαθέτουν δική τους νοημοσύνη (agency) και παραφυσικές ικανότητες, κάνοντας τις μάχες πιο απρόβλεπτες.

Μια νέα εποχή για το Remedy Connected Universe

Η ανακοίνωση του Control Resonant επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία της Remedy να επεκτείνει το συνδεδεμένο σύμπαν της (Remedy Connected Universe). Μετά την επιτυχία του Alan Wake 2, το στούντιο δείχνει διατεθειμένο να πάρει ρίσκα και να μην επαναπαυθεί στις δάφνες του.

Ο Mikael Kasurinen δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πιέζουμε την κλίμακα πέρα από οτιδήποτε έχουμε κάνει πριν. Είναι φιλόδοξο, λίγο άγριο και ανυπομονούμε να χαθούν οι παίκτες μέσα σε αυτό». Παράλληλα, τόνισε πως το παιχνίδι σχεδιάστηκε ώστε να είναι προσβάσιμο και σε νέους παίκτες που δεν έχουν ασχοληθεί με τον πρώτο τίτλο, αν και οι βετεράνοι της σειράς σίγουρα θα εκτιμήσουν τις βαθύτερες συνδέσεις της ιστορίας.

Πότε και πού θα το δούμε

Το Control Resonant αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026. Θα είναι διαθέσιμο στις πλατφόρμες νέας γενιάς, συγκεκριμένα σε PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC και Mac.