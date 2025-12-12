Divinity: Αυτό είναι το νέο game των δημιουργών του Baldur's Gate 3!

Μετά την σαρωτική επιτυχία του Baldur's Gate 3, ενός τίτλου που επαναπροσδιόρισε το είδος των RPG και απέσπασε αμέτρητα βραβεία, το ερώτημα που πλανιόταν ήταν ένα: «Τι ακολουθεί;». Η απάντηση δόθηκε με τον πιο εμφατικό τρόπο κατά τη διάρκεια των The Game Awards 2025, όπου η Larian Studios αποκάλυψε το επόμενο μεγαλεπήβολο project της. Ο τίτλος του; Απλά και λιτά: Divinity.

Η ανακοίνωση αυτή σηματοδοτεί την επιστροφή της Larian στο δικό της, πρωτότυπο σύμπαν, αφήνοντας πίσω (τουλάχιστον προς το παρόν) τον κόσμο του Dungeons & Dragons. Ωστόσο, όπως διευκρινίστηκε, δεν πρόκειται για ένα απλό sequel της σειράς Original Sin, αλλά για κάτι εντελώς νέο, πιο φιλόδοξο και πιο σκοτεινό από ό,τι έχουμε δει μέχρι σήμερα.

Μια νέα εποχή για το Divinity

Η επιλογή του ονόματος «Divinity», χωρίς υπότιτλους ή αριθμούς, δεν είναι τυχαία. Υποδηλώνει μια νέα αρχή, ή ίσως την οριστική και πιο ολοκληρωμένη εκδοχή του οράματος που η Larian χτίζει εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με την παρουσίαση στα The Game Awards, το παιχνίδι υπόσχεται να είναι το «μεγαλύτερο και πιο φιλόδοξο» που έχει δημιουργήσει ποτέ το στούντιο.

Το trailer που συνόδευσε την ανακοίνωση έδωσε τον τόνο για μια πιο ώριμη και ίσως πιο βίαιη αφήγηση. Οι θεατές παρακολούθησαν μια κινηματογραφική σκηνή που απεικόνιζε τη γέννηση ενός μυθικού πλάσματος μέσα από τη θυσία ενός ανθρώπου. Το κλιπ αυτό έλυσε και το μυστήριο γύρω από το άγαλμα που ο παρουσιαστής Geoff Keighley και η διοργάνωση των βραβείων παρουσίαζαν ως teaser τις προηγούμενες ημέρες.

Το όραμα του Swen Vincke

Ο ιδρυτής και διευθυντής της Larian Studios, Swen Vincke, ο οποίος έχει γίνει πλέον μια από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες στο gaming, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του για το νέο εγχείρημα. Σε δηλώσεις του, τόνισε πως παρόλο που το στούντιο έχει μακρά ιστορία με τη σειρά, αυτή είναι η πρώτη φορά που ένα παιχνίδι τους φέρει αποκλειστικά τον τίτλο «Divinity».

«Είμαστε έτοιμοι να συγκεντρώσουμε όλα όσα έχουμε κάνει στο παρελθόν σε ένα μέρος», δήλωσε ο Vincke. «Αυτό σηματοδοτεί την αρχή για κάτι με περισσότερο εύρος, βάθος και οικειότητα από οτιδήποτε έχουμε δημιουργήσει πριν. Χτίζουμε προς αυτή τη στιγμή από τότε που πήραμε τη μοίρα μας στα χέρια μας. Αυτό είναι το Divinity που πάντα θέλαμε να φτιάξουμε».

Τα λόγια αυτά έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα. Μετά την τεράστια εμπειρία και την τεχνογνωσία που αποκτήθηκε κατά την ανάπτυξη του Baldur's Gate 3, η Larian έχει πλέον τους πόρους και την αυτοπεποίθηση να υλοποιήσει το απόλυτο RPG, χωρίς τους περιορισμούς που ίσως επιβάλλει ένα ξένο franchise (όπως αυτό της Wizards of the Coast).

Προσβασιμότητα και κληρονομιά

Ένα από τα βασικά ερωτήματα για τους νέους οπαδούς της Larian, που γνώρισαν την εταιρεία μέσω του Baldur's Gate 3, είναι αν θα χρειαστεί να έχουν παίξει τα προηγούμενα παιχνίδια της σειράς Divinity. Η απάντηση της εταιρείας είναι καθησυχαστική. Το νέο Divinity σχεδιάζεται ως μια ολοκαίνουργια είσοδος στο franchise, η οποία δεν απαιτεί καμία προηγούμενη γνώση του lore για να την απολαύσει κανείς.

Παρόλα αυτά, η Larian δεν ξεχνά τους πιστούς της φίλους. Όσοι έχουν αφιερώσει εκατοντάδες ώρες στο Divinity: Original Sin και το Original Sin 2 θα αναγνωρίσουν στοιχεία, μηχανισμούς και αναφορές που θα εμπλουτίσουν την εμπειρία τους και θα προσφέρουν μια βαθύτερη κατανόηση του κόσμου.

Τι γνωρίζουμε για την κυκλοφορία;

Προς το παρόν, οι πληροφορίες για την ημερομηνία κυκλοφορίας και τις πλατφόρμες είναι ελάχιστες. Η Larian δεν ανακοίνωσε συγκεκριμένο "παράθυρο" κυκλοφορίας, κάτι που είναι αναμενόμενο για ένα project τέτοιου μεγέθους που βρίσκεται πιθανότατα σε στάδιο εντατικής ανάπτυξης.

Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί η στρατηγική που ακολουθεί παραδοσιακά η εταιρεία: το μοντέλο της Early Access. Τόσο τα Original Sin όσο και το Baldur's Gate 3 επωφελήθηκαν τα μέγιστα από την κυκλοφορία σε Early Access, επιτρέποντας στους developers να τελειοποιήσουν το παιχνίδι με βάση το feedback των παικτών. Είναι πολύ πιθανό να δούμε κάτι αντίστοιχο και με το νέο Divinity, πράγμα που σημαίνει ότι ίσως δεν χρειαστεί να περιμένουμε χρόνια για να πάρουμε μια πρώτη γεύση, έστω και σε ημιτελή μορφή.

Το τέλος μιας εποχής και η αρχή μιας άλλης

Η ανακοίνωση αυτή έρχεται να επιβεβαιώσει και τυπικά ότι η Larian έχει κλείσει το κεφάλαιο Baldur's Gate. Παρά τη συνεχιζόμενη υποστήριξη του παιχνιδιού με updates, η εταιρεία έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν θα υπάρξουν expansions (DLC) ή συνέχεια (sequel) από τους ίδιους. Η στροφή στο Divinity δείχνει την επιθυμία τους για απόλυτη δημιουργική ελευθερία.

Το νέο Divinity αναμένεται να αποτελέσει το επόμενο σημείο αναφοράς για τα RPG. Αν η Larian καταφέρει να παντρέψει την ελευθερία και τη διαδραστικότητα του Original Sin 2 με την κινηματογραφική αφήγηση και την ποιότητα παραγωγής του Baldur's Gate 3, τότε μιλάμε πιθανότατα για έναν ακόμα τίτλο που θα γράψει ιστορία.

Μείνετε συντονισμένοι, καθώς το ταξίδι στον κόσμο του Rivellon φαίνεται πως μόλις ξεκίνησε ξανά, πιο σκοτεινό και συναρπαστικό από ποτέ.