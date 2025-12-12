Δώρο-έπος στο Epic Games Store για όλους τους gamers!

Η Epic Games φέρνει πρόωρα τα Χριστούγεννα για εκατομμύρια παίκτες ανά τον κόσμο, με αφορμή τα The Game Awards 2025. Το Hogwarts Legacy, ο τίτλος-φαινόμενο που κυριάρχησε στις πωλήσεις το 2023 και μάγεψε τους λάτρεις του Harry Potter, διατίθεται πλέον εντελώς δωρεάν μέσω του Epic Games Store. Πρόκειται ίσως για την πιο επιθετική και γενναιόδωρη προσφορά της πλατφόρμας μετά το θρυλικό giveaway του Grand Theft Auto V, επιβεβαιώνοντας πως ο ανταγωνισμός στον χώρο των PC games καλά κρατεί, προς τέρψη των καταναλωτών.

Ενώ τα βλέμματα ήταν στραμμένα στις βραβεύσεις και τα trailers των επερχόμενων κυκλοφοριών, η Epic Games επέλεξε να κλέψει την παράσταση με τον δικό της τρόπο. Χωρίς προειδοποίηση, ανακοίνωσε πως το open-world RPG της Avalanche Software είναι το φετινό «δώρο» για την εορταστική περίοδο, διαθέσιμο για λήψη χωρίς κανένα κόστος.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η αντίδραση του κοινού ήταν ακαριαία. Μέσα σε λίγα λεπτά από την ανακοίνωση, οι servers του Epic Games Store «γονάτισαν» από την πρωτοφανή επισκεψιμότητα. Χρήστες από κάθε γωνιά του πλανήτη ανέφεραν καθυστερήσεις, μηνύματα σφάλματος και αδυναμία φόρτωσης της σελίδας, φαινόμενο που θύμισε έντονα τις ημέρες του GTA V. Αν αντιμετωπίζετε ακόμα δυσκολίες, η συμβουλή είναι μία: υπομονή. Η προσφορά δεν είναι στιγμιαία.

Για να γίνει δικό σας το παιχνίδι, η διαδικασία είναι απλή, αρκεί να έχετε λογαριασμό στο Epic Games Store. Από τη στιγμή που θα το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας (Add to Library), το Hogwarts Legacy παραμένει δικό σας για πάντα. Δεν πρόκειται για δωρεάν δοκιμή (trial) ούτε για ενοικίαση. Είναι η πλήρης έκδοση του τίτλου, η οποία κανονικά κοστίζει 59.90 ευρώ.

Η προσφορά έχει συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Ξεκίνησε στις 11 Δεκεμβρίου και θα παραμείνει ενεργή μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 18 Δεκεμβρίου 2025. Αυτό σημαίνει πως έχετε στη διάθεσή σας μία ολόκληρη εβδομάδα για να το διεκδικήσετε, οπότε αν οι servers είναι υπερφορτωμένοι αυτή τη στιγμή, μπορείτε να δοκιμάσετε ξανά αργότερα ή αύριο.

Για όσους δεν έχουν ασχοληθεί ακόμη με τον τίτλο, το Hogwarts Legacy αποτελεί την εκπλήρωση του ονείρου κάθε fan του Wizarding World. Το παιχνίδι μεταφέρει τη δράση στα τέλη του 19ου αιώνα (1800s), πολύ πριν την εποχή του Harry, του Ron και της Hermione, δίνοντας στους παίκτες την ελευθερία να δημιουργήσουν τον δικό τους μάγο ή μάγισσα.

Η εμπειρία είναι καθηλωτική. Από τη στιγμή που θα περάσετε τις πύλες του Hogwarts, καλείστε να επιλέξετε τον Κοιτώνα σας (Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw ή Slytherin), να παρακολουθήσετε μαθήματα Ξορκιών και Άμυνας κατά των Σκοτεινών Τεχνών, να καλλιεργήσετε μαγικά φυτά και να φτιάξετε φίλτρα. Το κάστρο του Hogwarts έχει αποδοθεί με τρομερή λεπτομέρεια, γεμάτο μυστικά περάσματα και γρίφους, ενώ ο ανοιχτός κόσμος επεκτείνεται στο Hogsmeade και το Απαγορευμένο Δάσος.

Το σύστημα μάχης είναι δυναμικό και εθιστικό, συνδυάζοντας επιθέσεις, άμυνες και αντεπιθέσεις με έναν "χορογραφημένο" τρόπο που κάνει τον παίκτη να νιώθει πραγματικά πανίσχυρος. Παράλληλα, η δυνατότητα πτήσης με σκουπόξυλο προσφέρει μερικές από τις πιο εντυπωσιακές εικόνες που έχουμε δει σε παιχνίδι φαντασίας, επιτρέποντας την εξερεύνηση των Highlands της Σκωτίας από ψηλά.

Hogwarts Legacy - [Epic Games Store Link]