Star Wars: Fate of the Old Republic, ανακοινώθηκε επίσημα νέο RPG από τον δημιουργό του KOTOR!

Αν υπήρχε μια ανακοίνωση που κατάφερε να ηλεκτρίσει την ατμόσφαιρα στα φετινά The Game Awards, αυτή ήταν αναμφίβολα η επιστροφή του Casey Hudson στο σύμπαν που τον καθιέρωσε. Ο βετεράνος δημιουργός, γνωστός ως ο «εγκέφαλος» πίσω από το αρχικό Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) και την τριλογία Mass Effect, ανέβηκε στη σκηνή για να αποκαλύψει το νέο του εγχείρημα: το Star Wars: Fate of the Old Republic.

Πρόκειται για έναν τίτλο που, όπως όλα δείχνουν, έρχεται να καλύψει το τεράστιο κενό που έχει αφήσει η μακρόχρονη αναμονή για το remake του KOTOR, λειτουργώντας ως ένας πνευματικός διάδοχος που υπόσχεται να επαναφέρει τη μαγεία των αφηγηματικών RPG της παλιάς σχολής.

Το Fate of the Old Republic αναπτύσσεται από το νεοσύστατο στούντιο του Hudson, την Arcanaut Studios, σε στενή συνεργασία με την Lucasfilm Games. Αν και το παιχνίδι βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης, το πρώτο cinematic teaser που προβλήθηκε κατά τη διάρκεια της τελετής έδωσε το στίγμα της εμπειρίας που μπορούν να περιμένουν οι fans.

Το βίντεο παρουσίασε έναν χρήστη της Δύναμης σε έναν γαλαξία που περιγράφεται ως «στα πρόθυρα της αναγέννησης». Η αισθητική παρέπεμπε ξεκάθαρα στην αγαπημένη εποχή της Old Republic, με τον πρωταγωνιστή να ενεργοποιεί ένα μπλε φωτόσπαθο στο φινάλε, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για την αιώνια διαμάχη μεταξύ Jedi και Sith.

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, το παιχνίδι θα είναι ένα single-player action RPG με βαριά έμφαση στην αφήγηση. Όπως είναι φυσικό για έναν τίτλο του Casey Hudson, οι επιλογές του παίκτη θα βρίσκονται στο επίκεντρο. Κάθε απόφαση θα έχει βαρύτητα, διαμορφώνοντας το μονοπάτι του ήρωα προς το Φως ή το Σκοτάδι.

Η επιστροφή του Casey Hudson

Η σημασία αυτής της ανακοίνωσης δεν έγκειται μόνο στο brand του Star Wars, αλλά και στο πρόσωπο που ηγείται της προσπάθειας. Ο Casey Hudson θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς δημιουργούς στον χώρο των RPGs. Η δουλειά του στο πρώτο KOTOR το 2003 έθεσε τα θεμέλια για το πώς αντιλαμβανόμαστε σήμερα τα cinematic RPGs, ενώ η τριλογία Mass Effect εξέλιξε περαιτέρω την έννοια της διακλαδωτής αφήγησης και των σχέσεων μεταξύ των χαρακτήρων.

«Η δουλειά μου στο Star Wars: Knights of the Old Republic ήταν μία από τις καθοριστικές εμπειρίες της καριέρας μου», δήλωσε ο Hudson σχετικά με την ανακοίνωση. «Με το Fate of the Old Republic, αφηγούμαστε μια εντελώς νέα και διαφορετική ιστορία, αξιοποιώντας όλα όσα μάθαμε από τότε. Δημιουργούμε μια περιπέτεια για την επιλογή, το πεπρωμένο και την διαχρονική μάχη μεταξύ φωτός και σκότους».

Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η κίνηση σηματοδοτεί μια νέα αρχή για τον Hudson, μετά το κλείσιμο του προηγούμενου στούντιό του, Humanoid Origin, νωρίτερα μέσα στη χρονιά. Η ίδρυση της Arcanaut Studios και η ανάληψη ενός τόσο μεγάλου franchise δείχνει την εμπιστοσύνη που δείχνει η Disney και η Lucasfilm στο όραμά του.

Τι σημαίνει αυτό για το KOTOR Remake;

Η ανακοίνωση του Fate of the Old Republic έρχεται σε μια περίεργη συγκυρία για τα Star Wars games. Το πολυαναμενόμενο remake του αρχικού Knights of the Old Republic, το οποίο είχε ανακοινωθεί πριν από μερικά χρόνια, φαίνεται να έχει περάσει από «σαράντα κύματα» και βρίσκεται σε μια κατάσταση αβεβαιότητας.

Για πολλούς αναλυτές και fans, το νέο παιχνίδι της Arcanaut Studios φαντάζει ως η ιδανική εναλλακτική. Αντί να προσπαθεί να αναδημιουργήσει το παρελθόν, ο Hudson επιλέγει να προχωρήσει μπροστά, προσφέροντας μια φρέσκια ιστορία στην ίδια αγαπημένη χρονική περίοδο, απαλλαγμένος από τους περιορισμούς ενός remake.

Προς το παρόν, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας ή συγκεκριμένες πλατφόρμες για το Star Wars: Fate of the Old Republic.