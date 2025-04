Copilot Search: Η απάντηση της Microsoft στο AI Mode της Google

Τον περασμένο μήνα, μαζί με τη διευρυμένη διαθεσιμότητα των AI Overviews, η Google ανακοίνωσε το νέο πείραμα AI Mode στο Google Search. Με τη λειτουργία AI Mode, οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν απαντήσεις με υποστήριξη Τεχνητής Νοημοσύνης και να εξερευνούν περαιτέρω τα ερωτήματά τους μέσω ερωτήσεων παρακολούθησης και σχετικών διαδικτυακών συνδέσμων. Η Google ανέφερε ότι το AI Mode θα είναι χρήσιμο για ερωτήματα που περιλαμβάνουν βαθύτερη εξερεύνηση, συλλογισμό ή συγκρίσεις.

Τώρα, η Microsoft εισάγει μια παρόμοια λειτουργία στο Bing που ονομάζεται Copilot Search. Το Copilot Search είναι πλέον προσβάσιμο σε όλους στη διεύθυνση bing.com/copilotsearch. Όπως φαίνεται στο παραπάνω screenshot, η αρχική σελίδα του Copilot Search περιλαμβάνει δείγματα ερωτημάτων και μια μπάρα αναζήτησης στο κάτω μέρος.

Όταν εισάγετε ένα ερώτημα, το Copilot Search παράγει μια απάντηση χρησιμοποιώντας AI, αντλώντας πληροφορίες από πολλαπλές διαδικτυακές πηγές. Στη σελίδα της απάντησης, εμφανίζονται δύο εμφανή κουμπιά: «See all links» και «See reasoning». Κάνοντας κλικ στο «See all links» ανοίγει μια sidebar που εμφανίζει σχετικά links και πηγές που αφορούν την απάντηση. Κάνοντας κλικ στην επιλογή «See reasoning» αποκαλύπτεται ο τρόπος με τον οποίο το Copilot Search διαμόρφωσε την απάντησή του.

Οι χρήστες μπορούν επίσης να εισάγουν τα ερωτήματά τους σε συνέχεια χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου, το οποίο εμφανίζεται πάντα στο κάτω μέρος της οθόνης. Η απάντηση στην ερώτηση παρακολούθησης εμφανίζεται στην ίδια σελίδα, επιτρέποντας στους χρήστες να μετακινηθούν προς τα πάνω για να δουν την αρχική απάντηση με ευκολία. Η Microsoft εμφανίζει επίσης τις εικόνες και τα βίντεο με hyperlinks στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Ωστόσο, κάνοντας κλικ σε αυτά, οι χρήστες ανακατευθύνονται στην τυπική εμπειρία εικόνων και βίντεο του Bing.

Για τους χρήστες που προτιμούν την κλασική εμπειρία των links στο web, το Bing θα συνεχίσει να προσφέρει αυτή την επιλογή. Όταν οι χρήστες κάνουν ερωτήματα φυσικής γλώσσας στο Bing, θα βλέπουν την ενότητα Copilot Answer στην κορυφή των web links, παρέχοντας μια υβριδική εμπειρία παρόμοια με τα AI Overviews της Google.