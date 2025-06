5G στην Ελλάδα: Στην κορυφή της ΕΕ σε ρυθμό ανάπτυξης των υποδομών

Πολύ κοντά στην επίτευξη του στόχου της Ψηφιακής Δεκαετίας, όσον αφορά στην κάλυψη δικτύου 5G βρίσκεται η Ελλάδα σύμφωνα με την πρόοδο που καταγράφεται στην ετήσια έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ψηφιακή Δεκαετία για το 2025, η οποία αφορά δεδομένα του 2024. Συγκεκριμένα, το 2024 η χώρα είχε από τις υψηλότερες καλύψεις στην Ε.Ε. με ποσοστό 99,80%, ξεπερνώντας τον Μ.Ο (94,35%) και παρουσιάζοντας θεαματική αύξηση σε σχέση με το 2019 που ήταν στο 0%.

Σημαντική ήταν ευρύτερα η άνοδος της χώρας στις ψηφιακές υποδομές συνδεσιμότητας για το 2024. Η κάλυψη δικτύου VHCN (Very high capacity networks) από 0% του 2019 έφτασε το 46,1% με ρυθμό ανάπτυξης 19,9% που υπερβαίνει τον Μ.Ο της Ε.Ε., ο οποίος φτάνει στο 4,9%. Αντίστοιχα η κάλυψη FTTP (Fiber to the premises) από 0% το 2019 είναι πλέον στο 46,1%, με ρυθμό ανάπτυξης 19,9%, υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ε.Ε. (8,4%). Παρά την ουσιαστική πρόοδο, εξακολουθεί να υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου, που είναι 82,49% και 69,24% αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι στο πεδίο αυτό υπάρχει σημαντική κινητοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων για την περαιτέρω ανάπτυξη οπτικών ινών.

Αξιοσημείωτη πρόοδο σημείωσε η Ελλάδα και στον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των επιχειρήσεων με αύξηση 13.9%. Το 2024 το 53,4% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είχε τουλάχιστον βασικό επίπεδο ψηφιακής έντασης. Ωστόσο, στον συγκεκριμένο τομέα απαιτείται περαιτέρω βελτίωση προκειμένου η χώρα να συμβαδίσει με τον μέσο όρο της Ε.Ε.. Επισημαίνεται ότι εντυπωσιακά αυξήθηκε η υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) από τις επιχειρήσεις: από 4,0% το 2023 σε 9,8% το 2024. Η χώρα εξάλλου επιλέχθηκε να φιλοξενήσει ένα από τα πρώτα επτά και συνολικά δεκατρία AI Factories στην Ε.Ε.. Το «εργοστάσιο» ΤΝ «Pharos» θα διαθέτει υπολογιστική ισχύ, μεγάλου όγκου δεδομένα και εξειδικευμένο προσωπικό σε startups και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους φορείς, ώστε να αναπτύξουν εφαρμογές ΤΝ στους τομείς της Υγείας, της Ελληνικής Γλώσσας και Πολιτισμού, καθώς και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.

Στις ψηφιακές δημόσιες υπηρεσίες η χώρα συνεχίζει να αυξάνει το πολύ υψηλό ποσοστό χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών για πολίτες σε 76,7% το 2024 από 75,9% το 2023, καθώς υλοποιεί μια συνεκτική στρατηγική ψηφιακού μετασχηματισμού αξιοποιώντας καινοτόμες λύσεις. Από τα τέλη του 2023 έχει ενσωματωθεί η ΤΝ στο Δημόσιο με τον Ψηφιακό Βοηθό «mAigov» στο gov.gr, ο οποίος παρέχει 24ώρη εξυπηρέτηση στους πολίτες για ζητήματα Δημόσιας Διοίκησης. Από την έναρξη λειτουργίας του το «mAigov» έχει απαντήσει σε περισσότερες από 2,5 εκατ. ερωτήσεις πολιτών. Επιπλέον, στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την αντιμετώπιση του αλγοριθμικού εθισμού αναπτύχθηκε η εφαρμογή Kids Wallet, ένα ψηφιακό εργαλείο που βοηθά γονείς και παιδιά να θέσουν όρια κατά την πλοήγηση των ανηλίκων στο διαδίκτυο. Παρόλα αυτά, παρατηρείται διαφοροποίηση στο ποσοστό χρήσης ψηφιακών υπηρεσιών για επιχειρήσεις για το 2024 σε σχέση με το 2023 (από 86,20 σε 78,64) κυρίως λόγω της ένταξης στη μέτρηση των υπηρεσιών που αφορούν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πύλη (Single Digital Gateway), όπου ένας Ευρωπαίος πολίτης μπορεί να βρει υπηρεσίες ανεξάρτητα από το κράτος που παρέχονται. Οι υπηρεσίες αυτές δεν υπήρχαν στην αξιολόγηση του 2023 με αποτέλεσμα οι μετρήσεις των ετών 2023 και 2024 να μην είναι απολύτως συγκρίσιμες. Η πτώση που αποτυπώνεται αφορά στις νέες υπηρεσίες, όπως αδειοδοτήσεις επιχειρήσεων, δημόσιες προμήθειες, φορολογικά θέματα κ.α, που η διασυνοριακή τους παροχή δεν είναι ενταγμένη στο gov.gr. Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει ήδη δρομολογήσει δράσεις που έχουν ως στόχο την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών που ανήκουν στην Ενιαία Ευρωπαϊκή πύλη.

Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευνα, η Ελλάδα αντιμετωπίζει σημαντική πρόκληση στην επάρκεια ειδικών ΤΠΕ (ICT specialists) στην αγορά εργασίας που είναι στο 2.5% του εργατικού δυναμικού έναντι του 5% στο μέσο όρο της Ε.Ε.. Αν και το ποσοστό για βασικές ψηφιακές δεξιότητες στους νέους 25–34 ετών είναι υψηλό, της τάξεως του 79,46%, στους ηλικιωμένους είναι μόλις 12,84%.Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υλοποιεί συγκεκριμένα προγράμματα με στόχο την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών και των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, με πρόσκληση 62,5 εκατ. του Προγράμματος «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 2021-2027», ενδυναμώνονται οι ψηφιακές δεξιότητας χιλιάδων εργαζομένων σε τομείς, όπως η ΤΝ και η κυβερνοασφάλεια. Επίσης, εντός του 2025 2.000 δημόσιοι υπάλληλοι εκπαιδεύονται σε Cloud και AI Τεχνολογίες στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Microsoft Civil Servants Academy, που υλοποιείται σε συνεργασία των Υπουργείων Εσωτερικών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) και της Microsoft.