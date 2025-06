Cronos: The New Dawn, ακόμα ένα trailer για το sci-fi horror game

Η πολωνική εταιρεία Bloober Team, γνωστή για τις σκοτεινές αφηγήσεις της και την αγάπη της για τις ψυχολογικές αφηγήσεις τρόμου, επιστρέφει στο προσκήνιο με έναν νέο τίτλο επιστημονικής φρίκης: το Cronos: The New Dawn.

Το νέο trailer που κυκλοφόρησε πριν λίγες μέρες δίνει μια πιο καθαρή εικόνα από τον κόσμο του παιχνιδιού, το είδος της δράσης που θα περιμένει τους παίκτες, αλλά και τους εχθρούς που δεν περιορίζονται απλώς σε jump scares – αντίθετα, εξελίσσονται με ανησυχητικά δημιουργικούς τρόπους.

Σε μια ατμόσφαιρα που θυμίζει αρκετά το Dead Space, το Cronos υιοθετεί παρόμοιες σχεδιαστικές λογικές, εστιάζοντας σε μάχες τρίτου προσώπου, βαριά διαστημικά κοστούμια και σκοτεινούς διαδρόμους γεμάτους σήψη και τρόμο. Η πιο αξιοσημείωτη προσθήκη είναι το σύστημα Merge. Μέσα από αυτό, οι λεγόμενοι Orphans (τερατόμορφα πλάσματα με πλοκάμια) μπορούν να καταναλώνουν τα πτώματα των συντρόφων τους, αναβαθμίζοντας τις δυνατότητές τους. Το ανησυχητικό εδώ είναι πως η διαδικασία αυτή μπορεί να επαναληφθεί, κάτι που δημιουργεί ένα συνεχές αίσθημα απειλής. Η πρόληψη γίνεται κρίσιμο στοιχείο επιβίωσης: η καύση των σωμάτων δεν είναι πλέον απλώς επιλογή, αλλά αναγκαιότητα.

Η Bloober Team φαίνεται πως συνεχίζει να εξερευνά θεματικές για την ένωση και τη διάσπαση, τόσο σε επίπεδο ιστορίας όσο και σε επίπεδο gameplay. Πρόκειται για μια σταθερά που διατρέχει τους προηγούμενους τίτλους της, όπως το Observer, το οποίο παρουσίαζε μια δυστοπική πραγματικότητα όπου η τεχνολογία διαβρώνει σώμα και υλικό περιβάλλον, ή το The Medium, που διαχώριζε την οθόνη σε δύο παράλληλες διαστάσεις: μια γήινη και μια αποκρουστικά υπερβατική. Τώρα, στο Cronos: The New Dawn, ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο ενός πράκτορα της «Collective», που κινείται ανάμεσα σε μια μετα-αποκαλυπτική πραγματικότητα και τη δεκαετία του ’80. Η αποστολή του είναι να ψηφιοποιήσει και να διασώσει χαμένες ψυχές του παρελθόντος, αποθηκεύοντάς τες για τις ανάγκες του μέλλοντος.

Το μοτίβο των παράλληλων διαστάσεων και της μετάβασης ανάμεσα σε χρονικές ή πνευματικές συνθήκες αποτελεί προφανή φόρο τιμής στη σειρά Silent Hill, από την οποία η Bloober Team έχει δανειστεί πολλά αφηγηματικά και αισθητικά στοιχεία. Όμως, στο Cronos, η έννοια της συγχώνευσης αποκτά καινούργιο νόημα: οι ίδιοι οι εχθροί μεταλλάσσονται μέσα από αυτή τη διαδικασία, ενώ η μηχανική αυτή λειτουργεί και ως μεταφορά για την ψηφιακή «αποθήκευση» ψυχών, ένα σαρκαστικό σχόλιο πάνω στον στόχο του συλλογικού οργανισμού που υπηρετεί ο πρωταγωνιστής.

Το trailer, αν και σύντομο, καταφέρνει να δημιουργήσει ενδιαφέρον, όχι μόνο λόγω της ομοιότητας με άλλα παιχνίδια τρόμου του είδους, αλλά κυρίως λόγω της αισθητικής αρτιότητας και της ανησυχητικής κινησιολογίας των εχθρών. Οι συγκρίσεις με τους Necromorphs του Dead Space είναι αναπόφευκτες, ιδιαίτερα με τη λειτουργία επανένωσης των διαμελισμένων σωμάτων σε νέες, πιο επικίνδυνες μορφές.

Το Cronos: The New Dawn αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα μέσα στο 2025 μέσω Steam και Epic Games Store.