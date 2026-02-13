Death Stranding 2: Έρχεται στο PC τον Μάρτιο – Ημερομηνία και αποκλειστικά features

Οι PC gamers έχουν κάθε λόγο να πανηγυρίζουν, καθώς η Kojima Productions και η Sony Interactive Entertainment επισημοποίησαν αυτό που φημολογούνταν έντονα το τελευταίο διάστημα. Το πολυαναμενόμενο sequel του Hideo Kojima, Death Stranding 2: On the Beach, ετοιμάζει βαλίτσες για την πλατφόρμα των υπολογιστών και μάλιστα πολύ πιο σύντομα από όσο θα τολμούσε να προβλέψει κανείς.

Σε μια στρατηγική στροφή που δείχνει τις προθέσεις της Sony για την αγορά των υπολογιστών, ο τίτλος, ο οποίος κυκλοφόρησε μόλις τον περασμένο Ιούνιο (2025) στο PlayStation 5, θα γίνει διαθέσιμος στα PC στις 19 Μαρτίου 2026. Μιλάμε για ένα χρονικό παράθυρο αποκλειστικότητας μικρότερο του ενός έτους, γεγονός που επιβεβαιώνει την τάση της ιαπωνικής εταιρείας να μειώνει το χάσμα μεταξύ των κυκλοφοριών της στις κονσόλα και τα PC.

Τεχνικός τομέας: Η υπογραφή της Nixxes και τα αποκλειστικά χαρακτηριστικά

Την ευθύνη για τη μεταφορά του παιχνιδιού (port) έχει αναλάβει η Nixxes Software, το στούντιο που εξαγοράστηκε από τη Sony ακριβώς για αυτόν τον σκοπό και έχει χτίσει τη φήμη του πάνω σε ποιοτικές μεταφορές τίτλων του PlayStation. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η έκδοση για υπολογιστές δεν θα είναι μια απλή μεταφορά, αλλά θα έρθει «φορτωμένη» με τεχνικές βελτιώσεις που εκμεταλλεύονται την ισχύ του σύγχρονου hardware.

Συγκεκριμένα, οι παίκτες θα έχουν στη διάθεσή τους μια πλειάδα επιλογών για τη βελτιστοποίηση της εικόνας. Το παιχνίδι θα υποστηρίζει τεχνολογίες upscaling από όλους τους μεγάλους «παίκτες» της αγοράς: NVIDIA DLSS, AMD FSR και Intel XeSS. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και συστήματα που δεν βρίσκονται στην αιχμή της τεχνολογίας θα μπορούν να αποδώσουν υψηλή πιστότητα γραφικών χωρίς σημαντικές θυσίες στην απόδοση.

Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η υποστήριξη για uncapped frame rates (απεριόριστους ρυθμούς ανανέωσης καρέ), κάτι που αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τους λάτρεις του PC gaming, καθώς και τεχνολογία Frame Generation για ακόμη πιο ομαλή κίνηση.

Για όσους διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό, η εμπειρία υπόσχεται να είναι καθηλωτική. Η υποστήριξη για ultra-wide monitors είναι καθολική, καλύπτοντας αναλογίες 21:9 αλλά και τις εντυπωσιακές 32:9, τόσο κατά τη διάρκεια του gameplay όσο και στα cutscenes. Αυτή η προσθήκη αναμένεται να αναδείξει μοναδικά τα αχανή τοπία και την κινηματογραφική αισθητική που χαρακτηρίζει τα έργα του Kojima.

Χειρισμός και ήχος

Στο κομμάτι του χειρισμού, πέρα από την κλασική και αδιαπραγμάτευτη υποστήριξη πληκτρολογίου και ποντικιού, η έκδοση για PC θα προσφέρει πλήρη συμβατότητα με το χειριστήριο DualSense του PlayStation 5. Αυτό περιλαμβάνει όλες τις προηγμένες λειτουργίες, όπως την απτική ανάδραση και τις δυναμικές σκανδάλες (adaptive triggers), μεταφέροντας την αίσθηση της δυσκολίας του εδάφους και του βάρους του φορτίου στα χέρια του παίκτη.

Ο ηχητικός τομέας δεν έχει παραμεληθεί, με την υποστήριξη 3D Audio μέσω τεχνολογιών όπως το Dolby Access, το DTS Sound Unbound και το Windows Sonic for Headphones, προσφέροντας χωρική αντίληψη που είναι κρίσιμη για τον εντοπισμό των απειλών στο περιβάλλον του παιχνιδιού.

Η επιστροφή του Sam Porter Bridges

Στο αφηγηματικό κομμάτι, το Death Stranding 2: On the Beach καλεί τους παίκτες να φορέσουν ξανά τις μπότες του Sam Porter Bridges. Αυτή τη φορά, η αποστολή είναι ακόμη πιο φιλόδοξη: η σύνδεση της Αυστραλίας στο Chiral Network.

Το ταξίδι, ωστόσο, προμηνύεται εφιαλτικό. Ο Sam δεν θα έχει να αντιμετωπίσει μόνο τους γνωστούς εχθρούς και τις παρατάξεις που λυμαίνονται τον κόσμο, αλλά και τη μανία της φύσης. Σεισμοί, αμμοθύελλες, δασικές πυρκαγιές και πλημμύρες έρχονται να προστεθούν στην απειλή του Timefall, της βροχής που γερνάει ό,τι αγγίζει. Το στοιχείο της επιβίωσης ενισχύεται, καθώς ο παίκτης θα πρέπει να επιλέξει αν θα κινηθεί αθόρυβα, αν θα τρέξει για να σωθεί ή αν θα εμπλακεί σε μάχη για να ξεφύγει από τις δύσκολες καταστάσεις.

Φυσικά, το σήμα κατατεθέν της σειράς, το Social Strand System, επιστρέφει. Οι παίκτες από όλο τον κόσμο θα παραμένουν συνδεδεμένοι με έναν μοναδικό, ασύγχρονο τρόπο, επηρεάζοντας και διαμορφώνοντας ο ένας τον κόσμο του άλλου μέσω των ενεργειών τους, χωρίς να συναντιούνται άμεσα.

Προπαραγγελίες και PlayStation Overlay

Η Sony συνεχίζει την πολιτική της ενοποίησης των υπηρεσιών της, προσφέροντας κίνητρα στους PC gamers να συνδέσουν τον λογαριασμό τους στο Steam ή στο Epic Games Store με το PlayStation Network (PSN). Όσοι το πράξουν, θα αποκτήσουν πρόσβαση στο ειδικό PlayStation overlay εντός του παιχνιδιού, θα μπορούν να ξεκλειδώσουν Trophies και θα λάβουν αποκλειστικά διακοσμητικά αντικείμενα.

Οι προπαραγγελίες έχουν ήδη ανοίξει στις δημοφιλείς ψηφιακές πλατφόρμες (Steam και Epic Games Store), δίνοντας το σήμα για την αντίστροφη μέτρηση μέχρι τον Μάρτιο.