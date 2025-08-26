Death Stranding 3: Έτοιμη η ιδέα, αλλά ο Kojima θέλει να το υλοποιήσει κάποιος άλλος

Ο Hideo Kojima φαίνεται πως δεν μπορεί να μείνει μακριά από τον κόσμο του Death Stranding, ακόμη κι αν δηλώνει πως έχει ολοκληρώσει τον δικό του κύκλο στην ιστορία. Ο θρυλικός Ιάπωνας δημιουργός αποκάλυψε ότι έχει ήδη γράψει το concept για το Death Stranding 3, ωστόσο δεν σκοπεύει να το υλοποιήσει ο ίδιος.

Η αποκάλυψη ήρθε στο πλαίσιο του Death Stranding 2 World Strand Tour, όπου ο Kojima μίλησε για το μέλλον της σειράς. Μέσω μεταφρασμένων δηλώσεών του, ανέφερε χαρακτηριστικά:

Δεν σχεδιάζω να κάνω το Death Stranding 3 αυτή τη στιγμή, γιατί το φινάλε του Death Stranding 2 ήταν το κλείσιμο της δικής μου ιστορίας από το πρώτο και το δεύτερο παιχνίδι. Παρ’ όλα αυτά, έχω ήδη γράψει το concept για το Death Stranding 3. Το έχω αποθηκευμένο σε δεδομένα.

Το Death Stranding 2, που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο και θεωρείται ήδη από πολλούς ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια του 2025, ήρθε να εδραιώσει ακόμη περισσότερο τη μοναδική οπτική του Kojima. Ωστόσο, όπως ο ίδιος εξήγησε, αν ποτέ υπάρξει τρίτο κεφάλαιο στη σειρά, αυτό θα ήθελε να το δει να παίρνει σάρκα και οστά από κάποιον άλλο δημιουργό. «Ελπίζω ότι κάποιος άλλος θα το φτιάξει για μένα», είπε με νόημα.

Η δήλωση αυτή δεν προκαλεί μόνο εντύπωση, αλλά ανοίγει και νέες συζητήσεις γύρω από το μέλλον του franchise. Ο Kojima είναι γνωστός για την εμμονή του στη λεπτομέρεια και το προσωπικό του στίγμα σε κάθε έργο. Η σκέψη πως θα παραδώσει το «κλειδί» της ιστορίας σε κάποιον άλλο φαντάζει σχεδόν αδιανόητη, αλλά ίσως είναι και ο μόνος τρόπος για να συνεχίσει να εξελίσσεται το σύμπαν που δημιούργησε, χωρίς να επαναλαμβάνεται.

Οι φανς, φυσικά, δεν κρύβουν την περιέργειά τους για το πού θα μπορούσε να οδηγήσει η ιστορία. Το Death Stranding 2 θεωρήθηκε από πολλούς πιο δεμένο σε επίπεδο ρυθμού και αφήγησης σε σχέση με τον προκάτοχό του, κάτι που βοήθησε να γίνει πιο ξεκάθαρο το όραμα του Kojima για το franchise. Το ερώτημα, λοιπόν, είναι ποια κατεύθυνση θα μπορούσε να έχει το τρίτο μέρος και ποιον δημιουργό θα εμπιστευόταν ο Kojima για να το υλοποιήσει.

Προς το παρόν, το μόνο σίγουρο είναι πως αν υπάρξει Death Stranding 3, θα χρειαστούν αρκετά χρόνια για να το δούμε να κυκλοφορεί. Το Death Stranding 2 βρίσκεται ακόμη στην κορυφή του ενδιαφέροντος, με τον Kojima να παραδέχεται ότι «ελέγχει τα δεδομένα» σχετικά με τις πιο δημοφιλείς διαδρομές και τα όπλα που χρησιμοποιούν οι παίκτες.

Η ιδέα ότι ο Kojima έχει ήδη έτοιμο έναν «οδικό χάρτη» για το επόμενο κεφάλαιο της σειράς, χωρίς όμως να θέλει να το φτιάξει ο ίδιος, αφήνει ένα μυστήριο που μόνο εκείνος ξέρει πώς να καλλιεργεί. Η δήλωσή του δεν είναι απλώς μια είδηση για τους gamers, αλλά και μια πρόσκληση προς τη βιομηχανία να αναλογιστεί τι σημαίνει να μεταβιβάζεται η δημιουργική σκυτάλη σε έναν κόσμο που χτίστηκε σχεδόν αποκλειστικά πάνω στο όραμα ενός ανθρώπου.