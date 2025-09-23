Death Stranding Mosquito: Πρώτο teaser για το επερχόμενο anime!

Οι θαυμαστές του Hideo Kojima είχαν διπλό λόγο να ενθουσιαστούν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης για τα 10 χρόνια της Kojima Productions. Εκτός από την αποκάλυψη του πολυαναμενόμενου trailer για το παιχνίδι OD - Knock, που δημιουργείται σε συνεργασία με τον Jordan Peele, παρουσιάστηκε και μια ακόμη μεγάλη έκπληξη: το πρώτο trailer για το Death Stranding Mosquito, ένα anime που εκτυλίσσεται στο σύμπαν του Death Stranding.

Το anime φέρει προσωρινά τον τίτλο Death Stranding Mosquito και υπόσχεται να μεταφέρει στη μικρή οθόνη τη μοναδική, σκοτεινή ατμόσφαιρα που χαρακτήρισε τα παιχνίδια. Πρόκειται για το πρώτο βήμα του Kojima στον χώρο του animation, και η επιλογή του να τοποθετήσει την ιστορία στο γνώριμο αλλά ταυτόχρονα μυστηριώδες περιβάλλον του Death Stranding δείχνει ότι θέλει να χτίσει μια ακόμη πιο διευρυμένη μυθολογία γύρω από τον κόσμο που δημιούργησε.

Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Hiroshi Miyamoto, γνωστός από έργα όπως το Eiga Precure Dream Stars! και το Dragon Ball Super: Super Hero, ενώ την παραγωγή επιμελείται η ABC ANIMATION STUDIO. Το σενάριο υπογράφει ο Aaron Guzikowski, δημιουργός της τηλεοπτικής σειράς Raised by Wolves που παρήγαγε ο Ridley Scott, μία σειρά η οποία, αν και ακυρώθηκε πρόωρα, απέσπασε εξαιρετικές κριτικές για την ατμόσφαιρα και τη θεματολογία της.

Αν και λίγες λεπτομέρειες έχουν γίνει γνωστές για το περιεχόμενο της ταινίας, το πρώτο trailer δίνει μια γεύση από τον ιδιαίτερο τόνο που θα ακολουθήσει. Στην οθόνη βλέπουμε δύο ανώνυμους χαρακτήρες να αναμετρώνται σε μια σκηνή που θυμίζει κλασική μονομαχία πολεμικών τεχνών, όπως συνηθίζεται σε πολλά anime. Ο ένας από αυτούς φαίνεται να φοράει στολή porter, κάτι που παραπέμπει απευθείας στον Sam Porter Bridges, τον εμβληματικό πρωταγωνιστή του πρώτου παιχνιδιού.

Απέναντί του στέκεται ένας χαρακτήρας με ανατριχιαστική όψη: ένα επιμηκυμένο, κεντρί-στόμα που θυμίζει κουνούπι, φτιαγμένο από το χαρακτηριστικό μαύρο υλικό της σειράς, την πίσσα. Το στοιχείο αυτό συνδέεται άμεσα με τα μεταφυσικά μοτίβα του Death Stranding, καθώς η πίσσα έχει παίξει κεντρικό ρόλο στη μυθολογία των παιχνιδιών. Ενδιαφέρον προκαλεί επίσης το γεγονός ότι ο «Mosquito» φαίνεται να προστατεύει ένα Beached Thing, γεγονός που ενισχύει τη σύνδεση του anime με τον κόσμο της Beach.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Death Stranding Mosquito δεν είναι το μοναδικό project που βασίζεται στο συγκεκριμένο franchise. Βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και μια live-action κινηματογραφική μεταφορά, την οποία συνυπογράφει ο ίδιος ο Kojima μαζί με τον Alex Lebovici της Hammerstone Studios. Τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο Michael Sarnoski, γεγονός που δείχνει ότι το σύμπαν του Death Stranding δεν περιορίζεται πλέον στα videogames, αλλά επεκτείνεται δυναμικά σε διαφορετικά μέσα αφήγησης.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας για το Death Stranding Mosquito.