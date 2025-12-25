Δεν χάνεται το Χριστουγεννιάτικο δώρο στο Epic Games Store!

Σε μια κίνηση που ενθουσίασε την gaming κοινότητα, το Epic Games Store συνεχίζει την εορταστική του παράδοση με μία από τις πιο δυνατές προσφορές που έχουμε δει φέτος. Στο πλαίσιο των καθημερινών δωρεάν παιχνιδιών για την περίοδο των εορτών, η πλατφόρμα προσφέρει σε όλους τους χρήστες τη δυνατότητα να αποκτήσουν το πολυβραβευμένο RPG, Disco Elysium - The Final Cut, εντελώς δωρεάν.

Πρόκειται για μια ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί, καθώς ο τίτλος της ZA/UM θεωρείται ευρέως ως ένα από τα καλύτερα παιχνίδια ρόλων της τελευταίας δεκαετίας, έχοντας αποσπάσει διθυραμβικές κριτικές για το σενάριο και την καλλιτεχνική του διεύθυνση.

Τι κάνει το Disco Elysium να ξεχωρίζει;

Το Disco Elysium δεν είναι ένα συνηθισμένο RPG. Ξεχάστε τις παραδοσιακές μάχες, τα σπαθιά και τη μαγεία. Εδώ, το «όπλο» σας είναι ο λόγος, η ψυχολογία και οι εσωτερικοί δαίμονες του πρωταγωνιστή.

Αναλαμβάνετε τον ρόλο ενός ντετέκτιβ με αμνησία, ο οποίος ξυπνά σε ένα διαλυμένο δωμάτιο ξενοδοχείου στην πόλη της Revachol. Στόχος σας είναι να εξιχνιάσετε έναν φόνο, αλλά και να ανακαλύψετε ποιος πραγματικά είστε. Το παιχνίδι διακρίνεται για το πρωτοποριακό του σύστημα δεξιοτήτων (Skills), όπου οι σκέψεις σας – από τη Λογική μέχρι την... «Εσωτερική Αυτοκρατορία» (Inland Empire) – συνομιλούν μαζί σας, επηρεάζοντας την κρίση και τις αποφάσεις σας.

Η ελευθερία κινήσεων είναι απόλυτη: μπορείτε να γίνετε ένας ηθικός ήρωας, ένας διεφθαρμένος αστυνομικός, ή ακόμα και ένας απόλυτος καταστροφέας. Κάθε επιλογή έχει βάρος και οδηγεί σε διαφορετικά μονοπάτια, καθιστώντας το παιχνίδι εξαιρετικά πλούσιο σε επαναληψιμότητα (replayability).

Η έκδοση "The Final Cut"

Η έκδοση που προσφέρει η Epic Games δεν είναι η αρχική, αλλά η The Final Cut. Πρόκειται για την οριστική εκδοχή του παιχνιδιού, η οποία προσθέτει σημαντικές βελτιώσεις που απογειώνουν την εμπειρία:

Πλήρες Voice Acting: Κάθε χαρακτήρας στο παιχνίδι, από τους πρωταγωνιστές μέχρι τους περαστικούς, έχει πλέον τη δική του φωνή, προσθέτοντας απίστευτο βάθος στην ατμόσφαιρα.

Κάθε χαρακτήρας στο παιχνίδι, από τους πρωταγωνιστές μέχρι τους περαστικούς, έχει πλέον τη δική του φωνή, προσθέτοντας απίστευτο βάθος στην ατμόσφαιρα. Νέες Πολιτικές Αποστολές (Political Vision Quests): Ανάλογα με την ιδεολογία που θα υιοθετήσετε, ξεκλειδώνονται νέα μονοπάτια και περιοχές προς εξερεύνηση.

Ανάλογα με την ιδεολογία που θα υιοθετήσετε, ξεκλειδώνονται νέα μονοπάτια και περιοχές προς εξερεύνηση. Βελτιώσεις στην Ποιότητα Ζωής (QoL): Προσθήκες που κάνουν το gameplay πιο ομαλό και προσιτό, καθώς και υποστήριξη για 4K αναλύσεις.

Πώς να το αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι απλή και γνωστή στους χρήστες του Epic Games Store:

Επισκεφθείτε την επίσημη σελίδα του Epic Games Store. Συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας (ή δημιουργήστε έναν δωρεάν). Εντοπίστε το Disco Elysium - The Final Cut στην ενότητα των δωρεάν παιχνιδιών. Πατήστε "GET" και ολοκληρώστε τη διαδικασία (μηδενική χρέωση).

Προσοχή: Η προσφορά είναι χρονικά περιορισμένη. Ως μέρος των "Mystery Games" της εορταστικής περιόδου, το παιχνίδι θα είναι διαθέσιμο δωρεάν μόνο για 24 ώρες. Μόλις το προσθέσετε στη βιβλιοθήκη σας, παραμένει δικό σας για πάντα.

Απαιτήσεις Συστήματος (PC)

Για όσους αναρωτιούνται αν το σύστημά τους μπορεί να «τρέξει» το Revachol, τα νέα είναι ευχάριστα, καθώς το παιχνίδι είναι ιδιαίτερα ελαφρύ χάρη στην εικαστική του προσέγγιση που θυμίζει ελαιογραφία:

Λειτουργικό: Windows 7 (64-bit) ή νεότερο

Windows 7 (64-bit) ή νεότερο Επεξεργαστής: Intel Core 2 Duo

Intel Core 2 Duo Μνήμη RAM: 2 GB

2 GB Κάρτα Γραφικών: Συμβατή με DirectX 11 (ελάχιστη μνήμη 512 MB)

Συμβατή με DirectX 11 (ελάχιστη μνήμη 512 MB) Χώρος στον δίσκο: 20 GB

Disco Elysium - The Final Cut - [Epic Games Store Link]