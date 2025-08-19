Denshattack!: Όταν το Tony Hawk συναντά τα ιαπωνικά τρένα και το shonen anime

Τι θα γινόταν αν ο Tony Hawk άφηνε το σκέιτμπορντ του και ανέβαινε σε ένα ιαπωνικό τρένο υψηλής ταχύτητας; Η απάντηση έρχεται μέσα από το Denshattack!, το νέο παιχνίδι της indie ομάδας Undercoders από τη Βαρκελώνη, που αναμένεται να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026. Ένα παράτολμο μείγμα από extreme sports, anime αισθητική και ακατάπαυστη δράση υπόσχεται να δώσει στους παίκτες μια εμπειρία που ξεπερνά τα συνηθισμένα.

Το Denshattack! είναι μια τρελή περιπέτεια, όπου οι παίκτες καλούνται να διατηρήσουν το τρένο τους σε κίνηση εκτελώντας ταυτόχρονα εντυπωσιακά κόλπα. Άλματα, wall rides, περιστροφές, combos και ακροβατικά ενώ βρίσκεσαι πάνω σε ένα τρένο που καλπάζει με φρενήρη ρυθμό. Η ροή θυμίζει τα “flow states” που αγαπήσαμε σε τίτλους όπως το Tony Hawk’s Pro Skater, μόνο που εδώ το skateboard έχει αντικατασταθεί από σιδηροτροχιές και τρένα.

Το παιχνίδι συνοδεύεται από μια πλήρως μεταγλωττισμένη ιστορία – διαθέσιμη στα Αγγλικά και Ιαπωνικά – που μιλά για την αντίσταση απέναντι στην καταπίεση και την αξία της αληθινής φιλίας. Η αφήγηση συνδυάζει έντονα συναισθήματα ενηλικίωσης με μια πολύχρωμη γκαλερί χαρακτήρων, γεμάτους στυλ και εκκεντρικότητα. Το αποτέλεσμα θυμίζει τον κόσμο του Jet Set Radio, με μια δόση anime δράματος που δίνει ξεχωριστή προσωπικότητα στο παιχνίδι.

Αν και οι Undercoders εδρεύουν στην Ισπανία, η σχέση τους με την Ιαπωνία είναι κάτι παραπάνω από εμφανής. Οι δημιουργοί του παιχνιδιού έχουν περάσει αρκετό χρόνο ταξιδεύοντας με σακίδιο στη χώρα, εξερευνώντας από κοντά τα τρένα που αποτέλεσαν και την κύρια πηγή έμπνευσης για το project. Σε μια εικονική παρουσίαση πριν την αποκάλυψη του Denshattack! στο πλαίσιο του Gamescom Opening Night Live 2025, ο director David Jaumandreu και η ομάδα του δεν μπορούσαν να κρύψουν τον ενθουσιασμό τους, γελώντας και μιλώντας για το πόσο λατρεύουν τα ιαπωνικά τρένα.

Κανένα παιχνίδι με τέτοια ενέργεια δεν θα ήταν πλήρες χωρίς το κατάλληλο soundtrack. Την καλλιτεχνική διεύθυνση της μουσικής έχει αναλάβει ο Tee Lopes, ο οποίος έχει ήδη αφήσει το στίγμα του με έργα όπως το Sonic Mania, το Sonic Frontiers και το Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge. Μαζί του, καλλιτέχνες από την δισκογραφική εταιρεία Kid Katana, γνωστή για τη συμβολή της στη βιομηχανία των video games, υπόσχονται να δημιουργήσουν μια εκρηκτική ηχητική εμπειρία που θα συνοδεύει κάθε τρέξιμο, κάθε άλμα και κάθε κόλπο.

Το Denshattack! έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει στις αρχές του 2026 για PC, PlayStation 5 και Xbox Series X/S. Οι συνδρομητές του Game Pass θα έχουν την ευκαιρία να το παίξουν από την πρώτη κιόλας μέρα.