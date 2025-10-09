Dexter: Resurrection, ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν!

Οι φίλοι του Dexter έχουν κάθε λόγο να χαίρονται, καθώς η Paramount ανακοίνωσε επίσημα την ανανέωση του Dexter: Resurrection για δεύτερη σεζόν. Παρά το γεγονός ότι το prequel Dexter: Original Sin ακυρώθηκε αιφνιδίως, το spin-off που συνεχίζει την ιστορία του πιο αγαπημένου αντικοινωνικού serial killer της τηλεόρασης κέρδισε το πράσινο φως για νέα επεισόδια. Την είδηση αποκάλυψε με τον πιο «Dexter» τρόπο ο ίδιος ο Michael C. Hall, πρωταγωνιστής και σύμβολο του franchise.

Ο Hall δημοσίευσε ένα σύντομο και χαλαρό βίντεο στο επίσημο κανάλι του Dexter: Resurrection στο YouTube, στο οποίο εμφανίζεται να ξυπνά ξαφνικά, κοιτάζει την κάμερα και λέει με το γνωστό του ψυχρό ύφος: «Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το Resurrection. Έχουμε πάρει το πράσινο φως για άλλη μια σεζόν. Τα καλύτερα έρχονται». Στη συνέχεια πρόσθεσε ότι ήθελε ο ίδιος να είναι αυτός που θα ενημερώσει πρώτος τους fans ότι «η ιστορία συνεχίζεται». Αν και δεν υπάρχει ακόμη ημερομηνία έναρξης των γυρισμάτων, ο Hall επιβεβαίωσε πως «το writer’s room έχει ήδη αρχίσει να σχηματίζεται» και πως περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν σύντομα.

Το βίντεο, χωρίς φανταχτερή παραγωγή ή σκηνοθετικά κόλπα, κέρδισε αμέσως τους θεατές. Οι fans γέμισαν τα σχόλια με ενθουσιασμό, όχι μόνο για την ανανέωση αλλά και για τον τρόπο που έγινε η ανακοίνωση. «Πρέπει να αγαπήσεις το γεγονός ότι δεν έφτιαξαν ένα ακριβό promo σε στούντιο. Είναι απλώς ο Michael που τραβάει βίντεο με το κινητό, σαν να μόλις ξύπνησε», έγραψε ένας θεατής. Άλλος πρόσθεσε με χιούμορ: «Ο Dexter παίζει τον Michael καλύτερα απ’ ό,τι ο Michael παίζει τον Dexter».

Η επιτυχία του Resurrection ήταν άμεση και καθολική. Με ένα εντυπωσιακό 95% στο Rotten Tomatoes, η σειρά κέρδισε τόσο το κοινό όσο και τους κριτικούς, αποδεικνύοντας ότι το ενδιαφέρον για τον Dexter Morgan παραμένει ζωντανό. Πέρα από τον Michael C. Hall, στο cast επέστρεψε και ο David Zayas, γνωστός από τον ρόλο του ως Angel Batista στο αρχικό Dexter, ενώ την ομάδα ενίσχυσαν μεγάλα ονόματα όπως η Uma Thurman και ο Peter Dinklage, δίνοντας στη σειρά έναν ανανεωμένο αέρα κινηματογραφικής ποιότητας.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη επίσημη ημερομηνία πρεμιέρας για τη δεύτερη σεζόν, η κινητοποίηση γύρω από την παραγωγή έχει ήδη αρχίσει.