Dia: Ο νέος AI browser διαθέσιμος δωρεάν για Mac

Η The Browser Company ανακοίνωσε ότι το Dia, ο νέος browser που ενσωματώνει τεχνητή νοημοσύνη στον πυρήνα του, είναι πλέον διαθέσιμος για όλους τους χρήστες macOS, χωρίς να απαιτείται πρόσκληση. Πρόκειται για την επόμενη μεγάλη κίνηση της εταιρείας, που πριν λίγους μήνες εγκατέλειψε την ανάπτυξη του Arc για να επικεντρωθεί αποκλειστικά στο νέο της δημιούργημα. Μετά από μια περίοδο περιορισμένων δοκιμών σε ιδιωτική beta από τον Ιούνιο, το Dia είναι τώρα ανοιχτό για το ευρύ κοινό. Για να το εγκαταστήσει κανείς, χρειάζεται Mac με επεξεργαστή M1 ή νεότερο και λειτουργικό macOS 14 ή μεταγενέστερο.

Η εποχή των browsers με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη βρίσκεται σε πλήρη άνθηση, ωστόσο το Dia ξεχωρίζει γιατί βασίζει ολόκληρη τη λειτουργία του πάνω σε αυτή. Ουσιαστικά, κάθε σελίδα και κάθε tab μετατρέπεται σε ένα διαδραστικό περιβάλλον, όπου ο χρήστης μπορεί να συνομιλήσει άμεσα με το chatbot της The Browser Company. Η AI μπορεί να αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο, να συγκρίνει ιστοσελίδες, αλλά και να απαντά σε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο που εμφανίζεται μπροστά σου εκείνη τη στιγμή. Δεν πρόκειται απλώς για ένα εργαλείο αναζήτησης, αλλά για έναν «έξυπνο βοηθό» που ενσωματώνεται φυσικά στην εμπειρία πλοήγησης.

Μια από τις πιο πρακτικές δυνατότητες του Dia είναι ο ενσωματωμένος copy editor, που επιτρέπει στο χρήστη να επεξεργάζεται ή να συνοψίζει κείμενα χωρίς να χρειάζεται αντιγραφή και επικόλληση σε άλλο πρόγραμμα. Με ένα μόνο κλικ, η AI μπορεί να κάνει περίληψη ενός άρθρου, να διορθώσει τη γραφή ή ακόμη και να προσφέρει εναλλακτικές διατυπώσεις.

Οι δημιουργοί του τονίζουν ότι το Dia δεν είναι απλώς ένας web browser, αλλά μια νέα προσέγγιση στην αλληλεπίδραση με το διαδίκτυο. Ο Josh Miller, CEO της The Browser Company, έχει αναφέρει χαρακτηριστικά πως στόχος είναι να δημιουργηθεί «ένας browser που δουλεύει μαζί σου, όχι απλώς για σένα». Μάλιστα, ένα από τα πιο ενδιαφέροντα –και κάπως χιουμοριστικά– χαρακτηριστικά του είναι ότι μπορεί να «σε αποτρέψει από μια ακριβή αγορά» αν του ζητηθεί, εξηγώντας σου γιατί ίσως δεν χρειάζεσαι το αντικείμενο που ετοιμάζεσαι να αγοράσεις.

Η πορεία προς το Dia ξεκίνησε μετά την απόφαση της εταιρείας να αφήσει πίσω της το Arc, τον μέχρι πρότινος κύριο browser της. Τον περασμένο Μάιο, ο Miller ανακοίνωσε πως το Arc «έχασε τη συνοχή του, τόσο στα βασικά χαρακτηριστικά όσο και στην αξία του». Παρότι πολλοί χρήστες είχαν εκφράσει θετικά σχόλια για την εμπειρία χρήσης του Arc, η εταιρεία θεώρησε ότι δεν μπορούσε να αποκτήσει ευρεία αποδοχή λόγω της διαφορετικής του φιλοσοφίας. Παρ’ όλα αυτά, η The Browser Company δεσμεύτηκε να συνεχίσει να προσφέρει ενημερώσεις ασφαλείας για όσους εξακολουθούν να το χρησιμοποιούν.

Ένα σημαντικό κεφάλαιο στην πορεία της εταιρείας άνοιξε πρόσφατα, όταν ανακοινώθηκε η εξαγορά της από την Atlassian, σε συμφωνία αξίας περίπου 610 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2025. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η The Browser Company διατηρεί την ανεξαρτησία της, συνεχίζοντας να αναπτύσσει το Dia με τον δικό της ρυθμό. Σε σχετική ανάρτηση στο blog της, η εταιρεία ανέφερε ότι η συνεργασία με την Atlassian θα της επιτρέψει να επιταχύνει την ανάπτυξη και τη διάθεση του νέου browser, αξιοποιώντας την τεχνογνωσία και τους πόρους του νέου της εταίρου.

Προς το παρόν, το Dia είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για Mac, χωρίς καμία αναφορά σε ημερομηνία κυκλοφορίας για Windows. Ωστόσο, όσοι παρακολουθούν την πορεία της The Browser Company θυμούνται ότι και το Arc είχε αρχικά παρουσιαστεί ως macOS-exclusive πριν κάνει αργότερα το πέρασμα σε Windows. Έτσι, θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι το ίδιο θα συμβεί και με το Dia, έστω και σε μεταγενέστερο στάδιο.

[via]