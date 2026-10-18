Διαστημικό τηλεσκόπιο PLATO: Το 2027 η αποστολή του ESA τον εντοπισμό του διδύμου της Γης

Σύνοψη

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) ολοκληρώνει τις δοκιμές του διαστημικού παρατηρητηρίου PLATO, με προγραμματισμένη εκτόξευση τον Μάρτιο του 2027 μέσω του πυραύλου νέας γενιάς Ariane 6.

Το τηλεσκόπιο δεν χρησιμοποιεί ένα ενιαίο κεντρικό κάτοπτρο, αλλά ενσωματώνει μια καινοτόμο διάταξη 26 ανεξάρτητων καμερών που του επιτρέπει να σαρώνει ταυτόχρονα τεράστια τμήματα του ουράνιου θόλου.

Ο πρωταρχικός σκοπός της αποστολής είναι η ανακάλυψη βραχωδών εξωπλανητών που βρίσκονται εντός της κατοικήσιμης ζώνης γύρω από άστρα τα οποία προσομοιάζουν λειτουργικά με τον δικό μας Ήλιο.

Ο δορυφόρος θα τοποθετηθεί σε τροχιά γύρω από το σημείο Lagrange 2 (L2), σε απόσταση 1,5 εκατομμυρίου χιλιομέτρων από τον πλανήτη μας, αποφεύγοντας έτσι τις θερμικές και οπτικές παρεμβολές της Γης και της Σελήνης.

Το Σύμπαν κρύβει αμέτρητα μυστικά στα βάθη του και η επιστημονική κοινότητα προετοιμάζεται πυρετωδώς για ένα τεράστιο άλμα προς την κατανόηση της θέσης μας μέσα σε αυτό, μέσα από τη φιλόδοξη ανάπτυξη του διαστημικού τηλεσκοπίου PLATO.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) βρίσκεται πλέον στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης μιας από τις πιο απαιτητικές τεχνολογικές κατασκευές που έχουν σχεδιαστεί ποτέ για την παρατήρηση του Διαστήματος, έχοντας θέσει στο στόχαστρό του τον εντοπισμό πλανητών που μοιράζονται κοινά χαρακτηριστικά με τη Γη και φιλοξενούν δυνητικά τις κατάλληλες συνθήκες για την ανάπτυξη ζωής.

Τι είναι το τηλεσκόπιο PLATO και ποιος ο στόχος του ESA;

Το PLATO (PLAnetary Transits and Oscillations of stars) αποτελεί τη νέα εμβληματική διαστημική αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος με προγραμματισμένη εκτόξευση τον Μάρτιο του 2027. Ο κύριος στόχος του παρατηρητηρίου επικεντρώνεται στην ανακάλυψη και τον λεπτομερή χαρακτηρισμό βραχωδών εξωπλανητών που βρίσκονται στην κατοικήσιμη ζώνη άστρων παρόμοιων με τον Ήλιο, ελπίζοντας να εντοπίσει συστήματα ικανά να διατηρήσουν νερό σε υγρή μορφή στην επιφάνεια τους.

Η αναζήτηση για εξωπλανήτες δεν αποτελεί μια νέα επιστημονική πρόκληση, καθώς παρατηρητήρια όπως το Kepler και το TESS έχουν ήδη προσφέρει έναν τεράστιο όγκο δεδομένων και έχουν καταγράψει χιλιάδες νέους κόσμους. Το PLATO έρχεται να διαφοροποιηθεί ριζικά από τους προκατόχους του εστιάζοντας την προσοχή του σε εξαιρετικά φωτεινά άστρα τύπου G, παραμένοντας σταθερά στραμμένο στο ίδιο ακριβώς πεδίο παρατήρησης για τεράστια χρονικά διαστήματα που φτάνουν ακόμα και τα αρκετά χρόνια.

Η παρατεταμένη παρακολούθηση είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου το τηλεσκόπιο να καταφέρει να εντοπίσει πλανήτες που διαθέτουν μακρές τροχιακές περιόδους, αντίστοιχες δηλαδή με τις 365 ημέρες που χρειάζεται η Γη για να ολοκληρώσει μια πλήρη περιστροφή γύρω από τον Ήλιο. Όταν ένας πλανήτης περνάει ακριβώς μπροστά από το μητρικό του άστρο, προκαλεί μια ανεπαίσθητη μείωση της εκπεμπόμενης φωτεινότητας που καταφτάνει στους αισθητήρες μας, μια διαδικασία γνωστή ως μέθοδος της διέλευσης, η οποία απαιτεί ακραία ευαισθησία και εξαλείφει την ανάγκη για άμεση οπτική απεικόνιση του ίδιου του πλανήτη.

Πώς λειτουργεί το σύστημα των 26 καμερών του παρατηρητηρίου;

Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά διαστημικά τηλεσκόπια που βασίζονται σε ένα τεράστιο κεντρικό κάτοπτρο συλλογής φωτός, το PLATO αξιοποιεί μια πρωτοποριακή διάταξη 26 ανεξάρτητων οπτικών καμερών οι οποίες προσφέρουν πρωτοφανή γωνία θέασης και συνολική εμβέλεια παρατήρησης. Το σύστημα καταγράφει απειροελάχιστες μεταβολές στη φωτεινότητα των άστρων σχεδόν συνεχόμενα, ανιχνεύοντας έτσι τις διελεύσεις των πλανητών με χαρακτηριστική ευκολία.

Το οπτικό σύστημα έχει σχεδιαστεί με γνώμονα τη μέγιστη δυνατή κάλυψη του ουράνιου θόλου, επιτρέποντας στους ερευνητές να αξιολογήσουν ταυτόχρονα τις ιδιότητες εκατοντάδων χιλιάδων αστρικών συστημάτων χωρίς να χάνεται πολύτιμος χρόνος στην επαναστόχευση του οργάνου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της αποστολής

Αρχιτεκτονική καμερών: Είκοσι τέσσερις κάμερες κανονικής ταχύτητας πραγματοποιούν λήψη και ανάγνωση δεδομένων κάθε 25 δευτερόλεπτα, ενώ δύο ταχύτατες κάμερες ελέγχουν τα φωτεινότερα άστρα και παρέχουν δεδομένα προσανατολισμού κάθε 2,5 δευτερόλεπτα.

Είκοσι τέσσερις κάμερες κανονικής ταχύτητας πραγματοποιούν λήψη και ανάγνωση δεδομένων κάθε 25 δευτερόλεπτα, ενώ δύο ταχύτατες κάμερες ελέγχουν τα φωτεινότερα άστρα και παρέχουν δεδομένα προσανατολισμού κάθε 2,5 δευτερόλεπτα. Επικάλυψη οπτικού πεδίου: Οι κάμερες είναι χωρισμένες σε τέσσερις ομάδες, προσφέροντας συνολικό οπτικό πεδίο διαστάσεων 49°x49° που καλύπτει περίπου το 5% του διαθέσιμου ουράνιου θόλου σε μια μόλις παρατήρηση.

Οι κάμερες είναι χωρισμένες σε τέσσερις ομάδες, προσφέροντας συνολικό οπτικό πεδίο διαστάσεων 49°x49° που καλύπτει περίπου το 5% του διαθέσιμου ουράνιου θόλου σε μια μόλις παρατήρηση. Τοποθεσία τροχιάς: Το σκάφος θα σταθεροποιηθεί στο σημείο Lagrange 2 (L2), μια βέλτιστη τοποθεσία στο Διάστημα όπου οι βαρυτικές δυνάμεις της Γης και του Ήλιου εξισορροπούνται απόλυτα, διασφαλίζοντας την ελάχιστη δυνατή κατανάλωση ενέργειας για τη διατήρηση της τροχιάς.

Ο κρίσιμος ρόλος της Αστεροσεισμολογίας στην αναζήτηση της αλήθειας

Η αστεροσεισμολογία αποτελεί τον θεμέλιο λίθο της αναλυτικής διαδικασίας της αποστολής, καθώς μελετά τις ανεπαίσθητες ακουστικές δονήσεις που διαδίδονται στο εσωτερικό των άστρων και μεταβάλλουν ρυθμικά τη φωτεινότητα τους. Αναλύοντας τα μοτίβα των δονήσεων αυτών, οι επιστήμονες υπολογίζουν με εκπληκτική μαθηματική ακρίβεια τη μάζα, την ακτίνα και την πραγματική ηλικία του μητρικού άστρου, στοιχεία απολύτως απαραίτητα για τον καθορισμό της ακριβούς σύστασης του ίδιου του πλανήτη.

Για να επιβεβαιωθεί πέραν πάσης αμφιβολίας ότι ο πλανήτης που διέρχεται μπροστά από το άστρο είναι πράγματι ένας βραχώδης κόσμος όπως η Γη και όχι ένας μικρός αέριος γίγαντας, τα δεδομένα του PLATO θα συνδυαστούν άμεσα με μετρήσεις από επίγεια τηλεσκόπια τεράστιας κλίμακας. Η συνεργασία της διαστημικής παρατήρησης με τις μετρήσεις ακτινικής ταχύτητας από τη Γη θα επιτρέψει τον ακριβή υπολογισμό της μάζας του πλανήτη, οδηγώντας τελικά στον προσδιορισμό της συνολικής του πυκνότητας. Αν ο υπολογισμός της πυκνότητας υποδείξει μια συμπαγή δομή πλούσια σε πυριτικά ορυκτά και μέταλλα, η επιστημονική κοινότητα θα γνωρίζει πως ανακάλυψε έναν πραγματικό υποψήφιο για την υποστήριξη της ζωής, ανοίγοντας τον δρόμο για τη μετέπειτα φασματοσκοπική ανάλυση της ατμόσφαιράς του από το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb.

Η επιτυχής ολοκλήρωση των τελευταίων δοκιμών

Η μετάβαση από τα αρχιτεκτονικά σχέδια στο Διάστημα περνάει μέσα από εξαιρετικά αυστηρούς ελέγχους ποιότητας και αντοχής, οι οποίοι εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του δορυφόρου κάτω από τις πλέον ακραίες συνθήκες. Πρόσφατα, το σκάφος πέρασε με απόλυτη επιτυχία τις δοκιμές ηλεκτρομαγνητικής συμβατότητας μέσα σε έναν ειδικά διαμορφωμένο κλωβό Faraday, γεγονός που πιστοποιεί πως τα περίπλοκα ηλεκτρονικά συστήματα που ελέγχουν τις 26 κάμερες δεν παρουσιάζουν καμία απολύτως παρεμβολή μεταξύ τους κατά τη διάρκεια της ταυτόχρονης λειτουργίας.

Το επόμενο κρίσιμο ορόσημο παραμένει η ενσωμάτωση του εξοπλισμού πάνω στον ευρωπαϊκό πύραυλο Ariane 6, προκειμένου να διασφαλιστεί το επίσημο παράθυρο εκτόξευσης της άνοιξης του 2027.