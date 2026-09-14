Διαθέσιμα τα tvOS 27, visionOS 27 και watchOS 27 - Τι νέο φέρνουν

Σύνοψη

Κυκλοφόρησαν επίσημα από την Apple τα λειτουργικά συστήματα tvOS 27, visionOS 27 και watchOS 27, τα οποία είναι διαθέσιμα για όλες τις συμβατές συσκευές του οικοσυστήματος.

Το visionOS 27 αναβαθμίζει το Apple Vision Pro με ισχυρές λειτουργίες Apple Intelligence, το νέο Siri AI για μοντέλα με M2 chip, εντυπωσιακά τρισδιάστατα πανοράματα και ασύρματο έλεγχο αναπηρικού αμαξιδίου αποκλειστικά μέσω παρακολούθησης των ματιών.

Το watchOS 27 φέρνει τον βελτιωμένο φωνητικό βοηθό Siri απευθείας στον καρπό των χρηστών, εισάγει τη λειτουργία Workout Buddy για προπονήσεις χωρίς την παρουσία iPhone και προσθέτει νέες χειρονομίες στο Smart Stack.

Το tvOS 27 εστιάζει καθαρά στη βελτίωση των επιδόσεων της τηλεόρασης με ταχύτερο πρωτόκολλο AirPlay, ομαλότερες μεταβάσεις μενού και ένα πλήρως ανανεωμένο Control Center, εγκαταλείποντας ωστόσο οριστικά τα παλαιότερα μοντέλα Apple TV HD.

Κοινός παρονομαστής όλων των αναβαθμίσεων αποτελεί η βαθύτερη ενσωμάτωση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης, επιτρέποντας στις συσκευές να κατανοούν το φυσικό περιβάλλον και το προσωπικό πλαίσιο του χρήστη.

Η Apple προχώρησε σήμερα στην επίσημη και ευρεία διάθεση των νέων λειτουργικών της συστημάτων για τις περιφερειακές και φορετές συσκευές της, δίνοντας στο κοινό την τελική έκδοση των visionOS 27, watchOS 27 και tvOS 27.

Οι πολυαναμενόμενες αναβαθμίσεις λογισμικού, οι οποίες βρίσκονταν σε στάδιο εντατικών δοκιμών από τους προγραμματιστές τους τελευταίους μήνες, επικεντρώνονται πρωτίστως στην ενσωμάτωση προηγμένων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης και στη ριζική αναβάθμιση του φωνητικού βοηθού Siri, ενοποιώντας περαιτέρω τις υπηρεσίες της αμερικανικής εταιρείας.

Μέσα από την ενσωμάτωση του Siri AI και των νεότερων δυνατοτήτων του Apple Intelligence, οι χρήστες αποκτούν πλέον μια εντυπωσιακά πιο φυσική, διαδραστική και εξατομικευμένη αλληλεπίδραση με τον εξοπλισμό τους, η οποία βασίζεται στην πλήρη κατανόηση του προσωπικού τους πλαισίου και στην επίγνωση των όσων προβάλλονται εκείνη τη στιγμή στις οθόνες τους.

watchOS 27: Εξυπνότερη διαχείριση υγείας και επικοινωνίας στον καρπό

Το νέο λειτουργικό σύστημα για τα έξυπνα ρολόγια της εταιρείας απευθύνεται στους κατόχους Apple Watch Series 9, Ultra 2, SE 3 και των νεότερων μοντέλων της σειράς, ενσωματώνοντας μια εξαιρετικά παραμετροποιημένη εκδοχή του Siri AI που αξιοποιεί την υπολογιστική ισχύ των συνδεδεμένων iPhone Air και iPhone 17 Pro. Το οικοσύστημα των εφαρμογών του watchOS 27 εμπλουτίζεται άμεσα με το Workout Buddy, ένα προηγμένο ψηφιακό εργαλείο το οποίο αναλύει τις αθλητικές δραστηριότητες και παρέχει εξατομικευμένα κίνητρα ακόμα και όταν το iPhone του χρήστη δεν βρίσκεται σε κοντινή απόσταση, αρκεί το ρολόι να είναι συνδεδεμένο σε κάποιο δίκτυο Wi-Fi ή κινητής τηλεφωνίας. Στον τομέα της παρακολούθησης υγείας, η λειτουργία Cycle Tracking εμπλουτίζεται με εξειδικευμένες ειδοποιήσεις απόκλισης κύκλου που απευθύνονται σε άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών, προσφέροντας πολύτιμες ενδείξεις για συμπτώματα περιεμμηνόπαυσης.

Ο τρόπος αλληλεπίδρασης με τη διεπαφή χρήστη αναβαθμίζεται ριζικά μέσω του βελτιωμένου Smart Stack, στο οποίο ενσωματώθηκε μια νέα χειρονομία που επιτρέπει στον χρήστη να επιλέξει άμεσα ένα widget πιέζοντας απλώς τον δείκτη και τον αντίχειρα του ίδιου χεριού μία φορά. Η έξυπνη στοίβα των μικροεφαρμογών εμφανίζει πλέον εντελώς προληπτικά εξαιρετικά χρήσιμες πληροφορίες, όπως την ακριβή τοποθεσία ενός σταθμευμένου οχήματος, άμεσες υπενθυμίσεις γενεθλίων για στενές επαφές, προειδοποιήσεις από την εφαρμογή Noise έπειτα από έκθεση σε δυνατούς θορύβους, αλλά και το τρέχον υπόλοιπο της κάρτας επιβίβασης στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.

Αξίζει να σταθούμε στην προσθήκη του Call Context στην εφαρμογή τηλεφώνου, η οποία αντιλαμβάνεται πλήρως πότε ο χρήστης συνομιλεί με συγκεκριμένες επιχειρήσεις και ανασύρει αυτόματα τις σχετικές πληροφορίες από άλλες εφαρμογές, όπως επιβεβαιώσεις κρατήσεων εστιατορίων, προβάλλοντας τες στην οθόνη του ρολογιού την κατάλληλη στιγμή. Οι βελτιώσεις περιλαμβάνουν την ενοποίηση της εφαρμογής Find My για τον ταχύτερο εντοπισμό προσώπων και συσκευών μέσα από έναν ενιαίο χάρτη, την αυξημένη ακρίβεια στον υπολογισμό αποστάσεων κατά τη διάρκεια προπονήσεων σε διάδρομο γυμναστικής και την προσαρμογή του Liquid Glass, η οποία εξασφαλίζει εντυπωσιακά καλύτερη αναγνωσιμότητα κάτω από το έντονο φως του ήλιου, βελτιώνοντας την αντίθεση της οθόνης.

tvOS 27: Ταχύτητα, απόκριση και οπτικές βελτιώσεις για την τηλεόραση

Σε αντίθεση με τα υπόλοιπα λειτουργικά συστήματα που δίνουν συντριπτική έμφαση στην παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη, το tvOS 27 εστιάζει ξεκάθαρα στη βελτιστοποίηση της οπτικοακουστικής απόδοσης και της συνολικής εμπειρίας στο σαλόνι του σπιτιού. Διαθέσιμο δωρεάν αλλά αυστηρά για τα μοντέλα Apple TV 4K δεύτερης και τρίτης γενιάς, αφήνει οριστικά εκτός υποστήριξης το γερασμένο Apple TV HD και το 4K πρώτης γενιάς, διασφαλίζοντας ότι οι προγραμματιστές θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν πλήρως το σύγχρονο hardware χωρίς συμβιβασμούς.

Η αναβάθμιση εισάγει μια πλήρως ανασχεδιασμένη και πιο φιλική εφαρμογή Podcasts, δίνοντας παράλληλα στο χρήστη προηγμένες επιλογές για την παραμετροποίηση των υποτίτλων και την αύξηση του μεγέθους των γραμματοσειρών με γνώμονα τη βελτιωμένη αναγνωσιμότητα. Το ανανεωμένο Control Center της συσκευής υπόσχεται ακαριαία απόκριση στις εντολές του Siri Remote, ενώ το δημοφιλές πρωτόκολλο AirPlay για την αναμετάδοση περιεχομένου από iPhones ή Macs λειτουργεί πλέον με εντυπωσιακά μικρότερη καθυστέρηση μεταφοράς δεδομένων. Επιπρόσθετα, ο χρόνος εκκίνησης των ογκωδών εφαρμογών streaming έχει μειωθεί αισθητά και οι γραφικές μεταβάσεις στα κεντρικά μενού εμφανίζονται πολύ πιο ομαλές, εξαλείφοντας τυχόν κολλήματα κατά την πλοήγηση.

visionOS 27: Η τεχνητή νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει τον χωρικό υπολογισμό

Η αναβάθμιση του λειτουργικού συστήματος για το headset μικτής πραγματικότητας Apple Vision Pro φέρνει μαζί της τη νέα Siri AI. Ο νέος ψηφιακός βοηθός διαθέτει ενισχυμένες δεξιότητες συνομιλίας, επιτρέποντας στους χρήστες να τον τοποθετήσουν οπουδήποτε στον φυσικό τους χώρο ως μια σταθερή, ψηφιακή οντότητα η οποία παραμένει καρφιτσωμένη στο οπτικό τους πεδίο. Μέσω της λειτουργίας Visual Intelligence, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να κοιτάξει φυσικά αντικείμενα γύρω του ή ψηφιακό περιεχόμενο στα παράθυρα της οθόνης του και να θέσει ερωτήματα, τα οποία το σύστημα αναλύει οπτικά και απαντά άμεσα, καταργώντας πλήρως την ανάγκη για φωνητικές εντολές ενεργοποίησης τύπου "Hey Siri". Οι κάτοχοι των νεότερων Vision Pro που εξοπλίζονται με τον επεξεργαστή M5 αποκτούν επιπρόσθετα πρόσβαση σε υπερσύγχρονα, τοπικά εκτελούμενα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης για την προσαρμογή της φωνής του Siri, προσφέροντας απαράμιλλη φυσικότητα και ηχόχρωμα.

Το Apple Intelligence διεισδύει σε όλες τις βασικές εφαρμογές του visionOS 27, παρέχοντας εργαλεία όπως το "Organize by Topic" στο πρόγραμμα περιήγησης Safari για την αυτόματη, νοηματική ομαδοποίηση των σελιδοδεικτών, καθώς και την πρωτοποριακή εφαρμογή Image Playground, η οποία δημιουργεί εικόνες υψηλής ανάλυσης αποκλειστικά μέσα από περιγραφές φυσικής γλώσσας.

Στο κομμάτι των χωρικών εμπειριών, οι κοινές πανοραμικές φωτογραφίες μετατρέπονται αυτομάτως σε τρισδιάστατες σκηνές με ρεαλιστικό βάθος, ενώ προστίθενται νέα εμβυθιστικά περιβάλλοντα όπως το "Thórsmörk" της Ισλανδίας, το οποίο εναλλάσσεται δυναμικά μεταξύ ενός ήρεμου ποταμού την ημέρα και του βόρειου σέλαος κατά τη διάρκεια της νύχτας. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η βελτίωση που αφορά τα παράθυρα των εφαρμογών, τα οποία αποκτούν πλέον ελαφριά καμπυλότητα για πιο ξεκούραστη θέαση στο Safari και στο Freeform, ενώ η λειτουργία Spatial Preview επιτρέπει την εξαγωγή τρισδιάστατων μοντέλων απευθείας από την εικονική οθόνη του Mac στον πραγματικό χώρο του χρήστη.

Οι μηχανικοί της Apple προχώρησαν σε εκτεταμένες βελτιώσεις στο παρασκήνιο του συστήματος, εξασφαλίζοντας ταχύτερη σύνδεση σε δίκτυα Wi-Fi μετά την εκκίνηση της συσκευής και προσφέροντας τη δυνατότητα καταγραφής βίντεο υψηλής ποιότητας 4K (χωρίς παραμορφώσεις foveated rendering) για χρονικό διάστημα έως και τριών λεπτών. Στον τομέα της προσβασιμότητας, η προσθήκη της λειτουργίας "Look to Drive" προσφέρει πρωτοφανή αυτονομία σε άτομα με κινητικά προβλήματα, επιτρέποντας τον ακριβή έλεγχο συμβατών ηλεκτροκίνητων αναπηρικών αμαξιδίων αποκλειστικά μέσω των κινήσεων των ματιών στον ψηφιακό καμβά του Vision Pro.