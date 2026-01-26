Διπλή αναβάθμιση από την Apple: Τι φέρνουν σήμερα τα iOS 26.2.1 και watchOS 26.2.1

Η Apple προχώρησε σήμερα σε μια συντονισμένη διάθεση ενημερώσεων λογισμικού, κυκλοφορώντας ταυτόχρονα το iOS 26.2.1 και το watchOS 26.2.1. Αν και η αρίθμηση των εκδόσεων παραπέμπει συνήθως σε διαδικαστικές διορθώσεις ρουτίνας, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί κάτι πολύ μεγαλύτερο: την πλήρη ενεργοποίηση του οικοσυστήματος για το πολυαναμενόμενο hardware της εταιρείας, το AirTag 2.

Οι νέες εκδόσεις έρχονται να καλύψουν ένα κενό έξι εβδομάδων από την κυκλοφορία των προκατόχων τους (εκδόσεις 26.2) και ο βασικός τους στόχος είναι ξεκάθαρος: να κάνουν το iPhone και το Apple Watch τα απόλυτα εργαλεία ανίχνευσης.

Η Εποχή του AirTag 2 και ο ρόλος του iOS

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται η πλήρης υποστήριξη για τη δεύτερη γενιά των trackers της Apple. Το AirTag 2, το οποίο παρουσιάστηκε επίσης σήμερα, έρχεται να αντικαταστήσει το αρχικό μοντέλο του 2021 με βελτιωμένη εμβέλεια και ισχυρότερο ηχείο. Για να λειτουργήσει το νέο αξεσουάρ, η εγκατάσταση του iOS 26.2.1 είναι μονόδρομος.

Το νέο λογισμικό επιτρέπει στο iPhone να «μιλήσει» με το αναβαθμισμένο Ultra Wideband (UWB) chip του AirTag 2. Αυτή η συνέργεια προσφέρει μια δραματικά βελτιωμένη εμπειρία στην Εύρεση Ακριβείας (Precision Finding). Οι χρήστες θα διαπιστώσουν ότι η εμβέλεια εντοπισμού έχει αυξηθεί, επιτρέποντας την καθοδήγηση προς τα χαμένα αντικείμενα από μεγαλύτερη απόσταση και με μεγαλύτερη σταθερότητα σήματος, λύνοντας ένα από τα βασικά παράπονα της πρώτης γενιάς.

watchOS 26.2.1

Ωστόσο, η πραγματική είδηση της ημέρας κρύβεται ίσως στον καρπό των χρηστών. Με το watchOS 26.2.1, η Apple φέρνει για πρώτη φορά τη λειτουργία Εύρεσης Ακριβείας (Precision Finding) απευθείας στο Apple Watch.

Μέχρι σήμερα, η ακριβής κατευθυντήρια καθοδήγηση (με τα βελάκια και την ένδειξη απόστασης) ήταν αποκλειστικό προνόμιο της οθόνης του iPhone. Πλέον, οι κάτοχοι συμβατών ρολογιών μπορούν να εντοπίζουν το AirTag 2 κοιτώντας απλώς το ρολόι τους. Το smartwatch χρησιμοποιεί έναν συνδυασμό απτικών δονήσεων, ήχων και οπτικών ενδείξεων στην οθόνη για να οδηγήσει τον χρήστη στο αντικείμενο.

Ποιοι όμως μπορούν να το χρησιμοποιήσουν; Η λειτουργία είναι διαθέσιμη για κατόχους Apple Watch Series 9 και νεότερων, καθώς και Apple Watch Ultra 2 και νεότερων. Αυτός ο περιορισμός οφείλεται στην απαίτηση για συγκεκριμένα UWB chips που διαθέτουν μόνο τα νεότερα μοντέλα. Παραμένει ασαφές, προς το παρόν, αν η λειτουργία θα ενεργοποιηθεί αναδρομικά και για τα AirTags 1ης γενιάς ή αν θα παραμείνει αποκλειστικό χαρακτηριστικό του συνδυασμού "νέο ρολόι - νέο AirTag".

Διαδικασία Εγκατάστασης και Απαιτήσεις

Για να προχωρήσετε στην αναβάθμιση του ρολογιού σας, θα πρέπει πρώτα να έχετε εγκαταστήσει το iOS 26.2.1 στο iPhone σας. Στη συνέχεια, μέσα από την εφαρμογή Watch (Γενικά > Ενημέρωση Λογισμικού), θα βρείτε διαθέσιμο το watchOS 26.2.1. Θυμηθείτε τον «χρυσό κανόνα» των updates της Apple: το ρολόι πρέπει να έχει τουλάχιστον 50% μπαταρία και να βρίσκεται τοποθετημένο στον φορτιστή του καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

Διορθώσεις Ασφαλείας και "Under the hood" βελτιώσεις

Πέρα από τα φανταχτερά features για το AirTag, και τα δύο λειτουργικά συστήματα φέρνουν κρίσιμες διορθώσεις. Η Apple αναφέρει αόριστα στις σημειώσεις της ότι περιλαμβάνονται «σημαντικές διορθώσεις σφαλμάτων και ενημερώσεις ασφαλείας». Δεδομένου του ιστορικού της εταιρείας, είναι πιθανό να έχουν κλείσει κενά ασφαλείας που εντοπίστηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, καθώς και να έχουν διορθωθεί μικροπροβλήματα σταθερότητας που είχαν αναφερθεί από χρήστες της έκδοσης 26.2.

Παράλληλα, η Apple συνεχίζει να δείχνει συνέπεια στην υποστήριξη παλαιότερων συσκευών, διαθέτοντας ενημερώσεις ασφαλείας (όπως τα iOS 18.7.4 και iOS 16.7.13) για μοντέλα που δεν υποστηρίζουν το τρέχον λογισμικό.

Η επόμενη μέρα

Ενώ το ενδιαφέρον σήμερα μονοπωλείται από το AirTag 2, οι φήμες για το επόμενο βήμα ήδη οργιάζουν. Το iOS 26.3 βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο δοκιμών και αναμένεται να φέρει πιο ουσιαστικές αλλαγές στο interface ("Liquid Glass" UI tweaks) και νέες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι τότε όμως, το πακέτο iOS 26.2.1 και watchOS 26.2.1 είναι η απαραίτητη γέφυρα για να περάσουμε στην επόμενη γενιά του «Find My».