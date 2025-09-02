Dolby Vision 2: Η νέα εποχή της τηλεοπτικής εικόνας με πρωτοποριακά χαρακτηριστικά

Η Dolby παρουσίασε επίσημα το Dolby Vision 2, την αναβαθμισμένη εκδοχή της γνωστής τεχνολογίας απεικόνισης που ήδη έχει καθιερωθεί ως κορυφαίο στάνταρ στην αγορά των τηλεοράσεων. Με το νέο αυτό βήμα, η εταιρεία φιλοδοξεί να αλλάξει τα δεδομένα στην εμπειρία θέασης, συνδυάζοντας προηγμένα τεχνικά χαρακτηριστικά με εργαλεία που εξυπηρετούν όχι μόνο τους θεατές αλλά και τους δημιουργούς περιεχομένου.

Δύο εκδόσεις για διαφορετικές ανάγκες

Το Dolby Vision 2 θα κυκλοφορήσει σε δύο εκδοχές. Η βασική θα προσφέρει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα εικόνας για το ευρύ κοινό, ανεβάζοντας τον πήχη σε θέματα φωτεινότητας, αντίθεσης και ρεαλισμού. Από την άλλη, το Dolby Vision 2 Max θα είναι διαθέσιμο αποκλειστικά για τις κορυφαίες τηλεοράσεις της αγοράς, εκμεταλλευόμενο στο έπακρο τις τεχνικές δυνατότητες των high-end panel.

Η Hisense θα είναι ο πρώτος κατασκευαστής που θα ενσωματώσει το Dolby Vision 2 στα μοντέλα του, ενώ το CANAL+ έγινε το πρώτο μεγάλο μιντιακό δίκτυο που ανακοίνωσε ότι θα προσαρμόσει το περιεχόμενό του ώστε να επωφελείται από τις νέες δυνατότητες της τεχνολογίας.

Νέες λειτουργίες για κινηματογραφική εμπειρία

Μία από τις πιο καινοτόμες προσθήκες είναι το Authentic Motion, το οποίο η Dolby χαρακτηρίζει ως το πρώτο παγκοσμίως δημιουργικά κατευθυνόμενο εργαλείο ελέγχου κίνησης. Ο στόχος του είναι να δίνει στις σκηνές μια αυθεντικά κινηματογραφική αίσθηση, διατηρώντας τη φυσικότητα στην κίνηση των εικόνων.

Ακολουθεί το Precision Black, μια τεχνολογία που βελτιστοποιεί την απεικόνιση σκοτεινών σκηνών, προσφέροντας καθαρότητα και λεπτομέρεια χωρίς να θυσιάζει την καλλιτεχνική πρόθεση του δημιουργού.

Η λειτουργία Light Sense, από την άλλη, χρησιμοποιεί ανίχνευση του φωτισμού του περιβάλλοντος για να προσαρμόζει δυναμικά τη φωτεινότητα της τηλεόρασης, εξασφαλίζοντας ότι η εικόνα δεν είναι ποτέ υπερβολικά σκοτεινή ή εκτυφλωτικά φωτεινή.

Σύμφωνα με τον Sonny Ming, γενικό διευθυντή μάρκετινγκ προϊόντων τηλεοράσεων της Hisense, ο συνδυασμός Dolby Vision 2 με την τεχνολογία RGB-MiniLED της εταιρείας «απελευθερώνει το πλήρες δυναμικό των τηλεοράσεων, με εξαιρετικά ευρύ φάσμα χρωμάτων και κορυφαία φωτεινότητα».

Γιατί έχει σημασία αυτή η αναβάθμιση

Η πρώτη γενιά του Dolby Vision άλλαξε τα δεδομένα στην απεικόνιση HDR, προσφέροντας εικόνα πιο ζωντανή, με μεγαλύτερο βάθος και λεπτομέρεια. Το Dolby Vision 2 έρχεται να χτίσει πάνω σε αυτήν τη βάση, μεταφέροντας την εμπειρία θέασης σε ένα επίπεδο που θυμίζει περισσότερο κινηματογράφο παρά απλή τηλεοπτική αναπαραγωγή.

Η νέα τεχνολογία επιτρέπει εντυπωσιακότερη αντίθεση ανάμεσα σε φωτεινά και σκοτεινά σημεία, αποδίδοντας με μεγαλύτερη ακρίβεια τα «πραγματικά μαύρα». Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι απλοί θεατές θα παρατηρήσουν σημαντική διαφορά, ενώ οι σινεφίλ θα βρουν στο Dolby Vision 2 έναν νέο λόγο να απολαύσουν τις αγαπημένες τους ταινίες στο σπίτι.

Δημιουργικές δυνατότητες για τους καλλιτέχνες

Η Dolby δεν απευθύνεται μόνο στο κοινό αλλά και στους ίδιους τους δημιουργούς. Όπως δήλωσε ο John Couling, Senior Vice President Entertainment στη Dolby Laboratories, «έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής όπου η τεχνολογία των τηλεοράσεων έχει αλλάξει δραματικά, ενώ οι καλλιτέχνες συνεχίζουν να ζητούν όλο και πιο καινοτόμα εργαλεία».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το Dolby Vision 2 δεν επαναπροσδιορίζει απλώς τον τρόπο που βλέπουμε την εικόνα, αλλά ανοίγει νέες δυνατότητες για τους δημιουργούς να ξεπεράσουν τα όρια της φαντασίας τους, αξιοποιώντας στο έπακρο τις δυνατότητες των σύγχρονων συσκευών.

