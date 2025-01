Donald Trump: Απέσυρε ήδη το διάταγμα Biden για τη ρύθμιση της AI...

Η πρώτη ημέρα της προεδρίας του Donald Trump σημαδεύτηκε από πάνω από 200 εκτελεστικά διατάγματα. Ο επανερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ χρησιμοποίησε την εκτελεστική του εξουσία για να υπογράψει μια σειρά από δραστικές αλλαγές πολιτικής, μεταξύ των οποίων και μία που αφορά την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI).

Πίσω στο 2023, ο πρόεδρος Joe Biden υπέγραψε το εκτελεστικό διάταγμα 14110, με τίτλο «Safe, Secure, and Trustworthy Development and Use of Artificial Intelligence». Στόχος της οδηγίας ήταν να δημιουργήσει ένα εθνικό πλαίσιο για τη ρύθμιση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις ΗΠΑ.

Υποχρέωνε τους προγραμματιστές συστημάτων Τεχνητής Νοημοσύνης, που εγκυμονούν κινδύνους για την εθνική ασφάλεια, την οικονομική σταθερότητα ή τη δημόσια υγεία και ασφάλεια, να διεξάγουν αυστηρές δοκιμές ασφαλείας και να μοιράζονται τα αποτελέσματα με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση πριν από τη δημόσια ανάπτυξη. Ο στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι οι πιθανοί κίνδυνοι των νέων AI εργαλείων αναλύονται, πριν τα εργαλεία δοθούν στο ευρύ κοινό.

Επιπλέον, η διαταγή καλούσε τις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να δημιουργήσουν κατευθυντήριες γραμμές για την υπεύθυνη χρήση της AI, συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την πρόληψη των αλγοριθμικών διακρίσεων και την προστασία των πολιτικών δικαιωμάτων. Επίσης, ζητήθηκε η ανάπτυξη προτύπων για την αναγνώριση περιεχομένου που παράγεται με Τεχνητή Νοημοσύνη, με στόχο την αντιμετώπιση των ανησυχιών που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση και τα deepfakes.

Στις 20 Ιανουαρίου, την πρώτη ημέρα που ο πρόεδρος Trump βρέθηκε στο Οβάλ Γραφείο, ανακάλεσε το εν λόγω εκτελεστικό διάταγμα, όπως αναφέρει το Reuters. Η κίνηση αυτή ήταν σύμφωνη με όσα είχε υποσχεθεί ο Trump κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας, καθώς το Ρεπουμπλικανικό κόμμα δήλωσε ότι «υποστηρίζει την ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης που έχει τις ρίζες της στην ελευθερία του λόγου και την ανθρώπινη ευημερία».