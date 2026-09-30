Donald Trump: Προεδρικό διάταγμα για τη Super Intelligence και μη δεσμευτικοί κανόνες AI για τις Big Tech

Σύνοψη

Νέο προεδρικό διάταγμα: Η αμερικανική κυβέρνηση υπέγραψε το διάταγμα «Inaugurating the Era of Super-Intelligence», εγκαθιδρύοντας ένα εθελοντικό πλαίσιο λειτουργίας για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης.

Η αμερικανική κυβέρνηση υπέγραψε το διάταγμα «Inaugurating the Era of Super-Intelligence», εγκαθιδρύοντας ένα εθελοντικό πλαίσιο λειτουργίας για τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Μη δεσμευτικοί όροι: Οι κορυφαίοι παίκτες της αγοράς (OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Meta) συμφώνησαν σε γενικές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας, χωρίς την επιβολή νομικών κυρώσεων ή υποχρεωτικών εξωτερικών ελέγχων.

Οι κορυφαίοι παίκτες της αγοράς (OpenAI, Anthropic, Google, Microsoft, Meta) συμφώνησαν σε γενικές κατευθυντήριες γραμμές ασφαλείας, χωρίς την επιβολή νομικών κυρώσεων ή υποχρεωτικών εξωτερικών ελέγχων. Στροφή στην ταχύτητα: Η νέα πολιτική αποσύρει τις αυστηρές δικλείδες ασφαλείας της προηγούμενης διοίκησης, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Η νέα πολιτική αποσύρει τις αυστηρές δικλείδες ασφαλείας της προηγούμενης διοίκησης, θέτοντας ως απόλυτη προτεραιότητα την τεχνολογική υπεροχή των ΗΠΑ έναντι της Κίνας. Ευρωπαϊκός αντίκτυπος: Η απόκλιση μεταξύ της αμερικανικής απορρύθμισης και της αυστηρής εφαρμογής του EU AI Act ενδέχεται να καθυστερήσει την είσοδο προηγμένων μοντέλων AI στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη.

Η αμερικανική κυβέρνηση υπέγραψε το προεδρικό διάταγμα «Inaugurating the Era of Super-Intelligence», θεσπίζοντας ένα εθελοντικό πλαίσιο δεσμεύσεων για τις ηγέτιδες εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης. Το πλαίσιο εστιάζει στην ταχεία ανάπτυξη υποδομών, την κατάργηση γραφειοκρατικών εμποδίων και την αυτορρύθμιση των τεχνολογικών κολοσσών, αντικαθιστώντας τους υποχρεωτικούς ελέγχους ασφαλείας με μη δεσμευτικές κατευθυντήριες γραμμές που αποσκοπούν στη διατήρηση της αμερικανικής πρωτοκαθεδρίας έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού.

Τα κύρια σημεία της συμφωνίας:

Εθελοντική συμμόρφωση: Απουσία κρατικών επιθεωρήσεων και νομικά επιβαλλόμενων κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων.

Απουσία κρατικών επιθεωρήσεων και νομικά επιβαλλόμενων κυρώσεων σε περίπτωση παραβιάσεων. Εστίαση στις υποδομές: Απλοποίηση των αδειοδοτήσεων για τη δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων και σταθμών ενέργειας.

Απλοποίηση των αδειοδοτήσεων για τη δημιουργία νέων κέντρων δεδομένων και σταθμών ενέργειας. Επαναπροσδιορισμός της ασφάλειας: Μετατόπιση της ευθύνης αξιολόγησης κινδύνου αποκλειστικά στις ίδιες τις εταιρείες ανάπτυξης.

Μετατόπιση της ευθύνης αξιολόγησης κινδύνου αποκλειστικά στις ίδιες τις εταιρείες ανάπτυξης. Γεωπολιτική στρατηγική: Άμεση σύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με την εθνική ασφάλεια των ΗΠΑ και την οικονομική κυριαρχία.

Η μετάβαση στην ατζέντα της «Υπερ-Νοημοσύνης» και η αποδυνάμωση των κανόνων

Η πρόσφατη υπογραφή του διατάγματος για την είσοδο στην εποχή της υπερ-νοημοσύνης σηματοδοτεί μια ριζική αλλαγή στην τακτική που ακολουθεί η Ουάσινγκτον όσον αφορά την εποπτεία των προηγμένων αλγορίθμων. Οι εταιρείες που ηγούνται της κούρσας ανάπτυξης, όπως η OpenAI, η Anthropic, η Google, η Microsoft και η Meta, αποδέχθηκαν ένα σύνολο κατευθυντήριων γραμμών, οι οποίες στερούνται ουσιαστικού ελεγκτικού μηχανισμού. Αντί για την επιβολή αυστηρών δοκιμών από ανεξάρτητους δημόσιους φορείς πριν από τη δημόσια διάθεση των μοντέλων, το νέο πλαίσιο βασίζεται στην καλή θέληση των διοικήσεων των τεχνολογικών ομίλων να αξιολογούν εσωτερικά τα συστήματά τους.

Η εξέλιξη αυτή αποδομεί σε μεγάλο βαθμό τις πρωτοβουλίες των προηγούμενων ετών, οι οποίες επιχειρούσαν να επιβάλουν υποχρεωτικές αποκαλύψεις δεδομένων εκπαίδευσης και εξωτερικούς ελέγχους από το Αμερικανικό Ινστιτούτο Ασφάλειας Τεχνητής Νοημοσύνης. Οι υποστηρικτές της νέας κατεύθυνσης ισχυρίζονται ότι οι υπερβολικοί περιορισμοί στραγγάλιζαν την καινοτομία και καθυστερούσαν την επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα των υποδομών, τη στιγμή που ο διεθνής ανταγωνισμός εντείνεται καθημερινά. Από την άλλη πλευρά, αναλυτές της ψηφιακής πολιτικής και εκπρόσωποι οργανώσεων προστασίας δικαιωμάτων επισημαίνουν ότι η απουσία δεσμευτικών κανόνων αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία απέναντι σε κινδύνους που σχετίζονται με την παραπληροφόρηση, την κυβερνοασφάλεια και την αδιαφάνεια των αλγορίθμων.

Η ρητορική που συνοδεύει το διάταγμα εστιάζει στην επίσπευση των διαδικασιών για τη δημιουργία γιγαντιαίων data centers και την εξασφάλιση της απαραίτητης ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτούν τα μοντέλα επόμενης γενιάς. Η αμερικανική διοίκηση θεωρεί ότι η γραφειοκρατία στην αδειοδότηση ενεργειακών έργων αποτελεί το κυριότερο εμπόδιο για τη διατήρηση της τεχνολογικής υπεροχής, γι' αυτό και το διάταγμα δίνει σαφείς οδηγίες στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες να διευκολύνουν τις σχετικές επενδύσεις με διαδικασίες εξπρές.

Το αυξανόμενο χάσμα μεταξύ ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η επιλογή της αμερικανικής κυβέρνησης να ακολουθήσει τον δρόμο της απορρύθμισης δημιουργεί μια έντονη αντίθεση με τη νομοθετική προσέγγιση που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του EU AI Act. Όσο οι ΗΠΑ χαλαρώνουν τους ελέγχους για να προσφέρουν μέγιστη ευελιξία στις επιχειρήσεις, η Ευρώπη εφαρμόζει σταδιακά ένα αυστηρό ταξινομικό σύστημα που επιβάλλει βαριά πρόστιμα και υποχρεωτικές διαφανείς διαδικασίες για τα μοντέλα υψηλού κινδύνου.

Αυτή η κανονιστική απόκλιση αναμένεται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο με τον οποίο οι αμερικανικές τεχνολογικές εταιρείες σχεδιάζουν τη διάθεση των προϊόντων τους στην ευρωπαϊκή αγορά. Η πιθανότητα να δούμε καθυστερήσεις στην κυκλοφορία νέων εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ είναι πλέον ορατή, καθώς τα μοντέλα που αναπτύσσονται υπό το αμερικανικό καθεστώς ελεύθερης λειτουργίας θα πρέπει να αναμορφώνονται πλήρως προκειμένου να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις διαφάνειας της Ευρώπης.

Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που βασίζονται σε αμερικανικές τεχνολογικές υποδομές βρίσκονται αντιμέτωπες με ένα διπλό περιβάλλον compliance. Από τη μία πλευρά, καλούνται να αξιοποιήσουν εργαλεία που αναπτύχθηκαν χωρίς αυστηρούς προληπτικούς ελέγχους, και από την άλλη, φέρουν την νομική ευθύνη για την εφαρμογή τους εντός της ευρωπαϊκής επικράτειας, γεγονός που αυξάνει το λειτουργικό κόστος και την πολυπλοκότητα.