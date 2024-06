Το Xbox Game Showcase μας έδωσε την πρώτη γεύση από το πολυαναμενόμενο επόμενο project της iD Software. Πολλοί μπορεί να ήλπιζαν ότι αυτό θα ήταν ένα νέο Quake, αλλά η εταιρεία αποφάσισε να δώσει συνέχεια (ή καλύτερα παρελθόν) στο franchise που άλλαξε μια για πάντα την ιστορία των first person shooters.



Το Doom: The Dark Ages είναι το επόμενο παιχνίδι του στούντιο, ένα project που φέρεται να βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και περίπου τέσσερα χρόνια. Θα κυκλοφορήσει το 2025 σε PC, PS5 και Xbox Series X/S, και μοιάζει πολύ με ένα σύγχρονο παιχνίδι Doom, με μια πολύ οικεία ροή στη μάχη του. Μία από τις ενδιαφέρουσες νέες προσθήκες είναι η ασπίδα αλυσοπρίονου. Όπως υποδηλώνει και το όνομα, το παιχνίδι λαμβάνει χώρα σε μια σχεδόν μεσαιωνική χρονική περίοδο αλλά εξακολουθεί να είναι ένα shooter.



Το Doom: The Dark Ages ήταν προηγουμένως γνωστό με την κωδική ονομασία Year Zero, και είναι το πρώτο παιχνίδι που θα δημιουργηθεί από την ID software υπό την ηγεσία της Microsoft, μετά την εξαγορά της Bethesda και της Zenimax από την εταιρεία το 2020.