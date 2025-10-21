DOSBox Pure Unleashed: Φέρνει το ρετρό PC gaming στο σήμερα

Εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, το DOSBox έχει καθιερωθεί ως το απόλυτο εργαλείο για να τρέχει κανείς παιχνίδια της εποχής που βασίλευε το MS-DOS. Και τώρα, το DOSBox κάνει ένα ακόμη βήμα προς το μέλλον: το νέο DOSBox Pure Unleashed είναι γεγονός, φέρνοντας μαζί του μια πλήρως ανεξάρτητη, σύγχρονη και πιο φιλική μορφή του εμβληματικού emulator.

Μέχρι πρόσφατα, το DOSBox Pure λειτουργούσε αποκλειστικά ως “core” μέσα στο RetroArch, την πολυεργαλειακή πλατφόρμα emulation. Με την έκδοση Pure Unleashed, ο δημιουργός του —γνωστός online ως Psyraven— αποφάσισε να δώσει στο project τη δική του ζωή. Το αποτέλεσμα είναι μια αυτόνομη εφαρμογή που τρέχει εγγενώς σε Windows, Linux και macOS, χωρίς την ανάγκη του RetroArch.

Η νέα έκδοση συνοδεύεται από ένα σύγχρονο, καθαρό γραφικό περιβάλλον που κάνει τη διαχείριση των παιχνιδιών και των ρυθμίσεων της εξομοίωσης απλή υπόθεση. Ο χρήστης μπορεί να δει, να προσθέσει και να εκκινήσει παιχνίδια με λίγα μόνο κλικ — ακόμα κι αν αυτά βρίσκονται μέσα σε ZIP αρχεία. Η λειτουργία αυτή ήταν ήδη αγαπητή στο DOSBox Pure, αλλά η νέα έκδοση την κάνει ακόμα πιο ομαλή και γρήγορη.

Το DOSBox Pure Unleashed δεν περιορίζεται απλώς στο να τρέχει παλιά παιχνίδια, αλλά προσφέρει υποστήριξη για κάρτες γραφικών Voodoo, επιτρέποντας αναλύσεις έως και 4K/UHD, μια αναβάθμιση που φέρνει νέα ζωή σε τίτλους που κάποτε σχεδιάστηκαν για οθόνες 640x480. Παράλληλα, η εφαρμογή υποστηρίζει MIDI synths και SoundFonts, προσφέροντας αυθεντική μουσική εμπειρία από τα 90s, αλλά με την καθαρότητα του σήμερα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι όλες αυτές οι λειτουργίες υπήρχαν και στο προηγούμενο DOSBox Pure, όμως τώρα είναι πλήρως ενσωματωμένες και βελτιωμένες μέσα σε μια ανεξάρτητη εφαρμογή. Αυτό σημαίνει λιγότερη εξάρτηση από τρίτες πλατφόρμες, ευκολότερη εγκατάσταση και καλύτερη σταθερότητα.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες καινοτομίες της έκδοσης Unleashed είναι η προσθήκη πειραματικής υποστήριξης για τα Windows 9X (Windows 95 και 98). Αν και βρίσκεται ακόμα σε πρώιμο στάδιο και δεν είναι επίσημα υποστηριζόμενη, ανοίγει τον δρόμο για εξομοίωση μιας ολόκληρης εποχής παιχνιδιών που έμειναν «στη μέση» μεταξύ DOS και σύγχρονων Windows.

Η διεπαφή παραμένει εσκεμμένα απλή και προφανώς δεν χρειάζεται να είσαι προγραμματιστής για να τη χειριστείς. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα παιχνίδια τρέχουν στην ιδανική ταχύτητα αυτόματα, αποφεύγοντας το κλασικό πρόβλημα των παλιών DOS τίτλων που σε σύγχρονους υπολογιστές εκτελούνται υπερβολικά γρήγορα. Αν ωστόσο κάτι δεν πάει όπως πρέπει, οι ρυθμίσεις είναι εύκολα προσβάσιμες και καθαρές.

Αν και το DOSBox μπορεί να τρέξει και παλιές εφαρμογές, είναι σχεδιασμένο με απόλυτη προτεραιότητα τα παιχνίδια — και το Pure Unleashed παραμένει πιστό σε αυτό το DNA. Πρόκειται για μια εξομοίωση που δεν προσπαθεί να αναπαράγει το DOS «όπως ήταν», αλλά να προσφέρει την πιο απροβλημάτιστη εμπειρία παιχνιδιού. Δεν είναι τέλειο ή απόλυτα ακριβές τεχνικά, αλλά είναι εξαιρετικά βελτιστοποιημένο για αυτό που κάνει: να επαναφέρει την εποχή των floppy disks, των αρχείων batch και των CRT οθονών με τη μεγαλύτερη δυνατή ευκολία.

Επιπλέον, επειδή το DOSBox είναι λογισμικό ανοιχτού κώδικα, η κοινότητα παραμένει ενεργή, με δεκάδες παραλλαγές και forks που συνεχίζουν να βελτιώνουν και να επεκτείνουν το έργο. Το DOSBox Pure Unleashed είναι απλώς το πιο φιλόδοξο και πλήρες βήμα αυτής της εξέλιξης.

Η νέα έκδοση διατίθεται εντελώς δωρεάν μέσω της επίσημης σελίδας του project στο GitHub. Το αρχείο εγκατάστασης δεν ξεπερνά το 1,5 MB, αποδεικνύοντας πόσο ελαφρύ παραμένει παρά τη δύναμή του. Ο δημιουργός, Psyraven, συνεχίζει να δέχεται δωρεές από όσους θέλουν να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη του project.

