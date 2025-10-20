Το WhatsApp βάζει «φρένο» στα μαζικά μηνύματα: Nέα όρια για επιχειρήσεις και χρήστες

Το WhatsApp ετοιμάζεται να περιορίσει τη ροή μηνυμάτων που κατακλύζουν καθημερινά τους χρήστες του. Η δημοφιλής εφαρμογή, που ξεκίνησε ως ένας απλός τρόπος επικοινωνίας μεταξύ φίλων και οικογενειών, έχει πλέον εξελιχθεί σε μια πολύπλευρη πλατφόρμα με ομάδες, κοινότητες και επαγγελματική χρήση. Το αποτέλεσμα; Ένας καταιγισμός μηνυμάτων, ειδοποιήσεων και διαφημιστικών αποστολών που κάνουν όλο και πιο δύσκολη τη διαχείριση των συνομιλιών.

Για να αντιμετωπίσει το αυξανόμενο φαινόμενο του spam, το WhatsApp δοκιμάζει ένα νέο σύστημα που θα περιορίζει τον αριθμό των μηνυμάτων που μπορούν να στείλουν οι χρήστες — είτε πρόκειται για απλούς ιδιώτες είτε για επιχειρήσεις — σε άτομα που δεν απαντούν. Με απλά λόγια, κάθε μήνυμα που στέλνεται χωρίς ανταπόκριση θα «μετράει» προς ένα μηνιαίο όριο.

Αν, για παράδειγμα, γνωρίσεις κάποιον σε ένα συνέδριο και του στείλεις τρία μηνύματα χωρίς να πάρεις απάντηση, αυτά τα μηνύματα θα προσμετρώνται στο προσωπικό σου όριο. Μόλις πλησιάσεις το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο, η εφαρμογή θα εμφανίζει ένα προειδοποιητικό pop-up, ενημερώνοντάς σε για το πόσα μηνύματα έχεις απομείνει πριν αποκλειστεί προσωρινά η δυνατότητα αποστολής νέων.

Η Meta δεν έχει αποκαλύψει ακόμα ποιο θα είναι αυτό το όριο. Βρίσκεται, ωστόσο, σε φάση δοκιμών με διαφορετικά όρια σε διάφορες χώρες. Όπως δήλωσε εκπρόσωπος της εταιρείας στο TechCrunch, η πλειονότητα των χρηστών «δεν θα επηρεαστεί καθόλου» από αυτό το νέο σύστημα, καθώς οι περισσότεροι δεν στέλνουν μηνύματα σε αγνώστους κατά μαζικό τρόπο. Στόχος, όπως τόνισε, είναι να περιοριστούν εκείνοι που καταχρώνται την πλατφόρμα για διαφημιστικούς ή spam σκοπούς.

Η αλλαγή αυτή έρχεται ως φυσική συνέχεια μιας σειράς μέτρων που έχει λάβει το WhatsApp τον τελευταίο χρόνο για να περιορίσει την ανεπιθύμητη επικοινωνία. Τον Ιούλιο του 2024, η εταιρεία ξεκίνησε να δοκιμάζει όρια στον αριθμό των προωθητικών μηνυμάτων που μπορούν να στέλνουν οι επιχειρήσεις κάθε μήνα. Την ίδια χρονιά, εισήγαγε τη δυνατότητα για τους χρήστες να διαγράφονται εύκολα από τις λίστες αποστολής marketing μηνυμάτων, ώστε να μπορούν να λαμβάνουν μόνο ενημερώσεις ή υποστήριξη από μια επιχείρηση χωρίς να κατακλύζονται από διαφημίσεις.

Πιο πρόσφατα, το WhatsApp ξεκίνησε να πειραματίζεται με περιορισμούς στις broadcast λίστες — δηλαδή στα μαζικά μηνύματα που αποστέλλονται σε πολλούς παραλήπτες ταυτόχρονα. Το πείραμα αυτό επεκτείνεται ήδη σε περισσότερες από δώδεκα χώρες, ανάμεσά τους και η Ινδία, όπου η εφαρμογή αριθμεί πάνω από 500 εκατομμύρια χρήστες.

Το πρόβλημα, πάντως, είναι ιδιαίτερα αισθητό στις αγορές όπου το WhatsApp έχει καθιερωθεί ως το κύριο κανάλι επικοινωνίας για τα πάντα — από προσωπικές συνομιλίες μέχρι κρατικές υπηρεσίες και επιχειρηματικές ανακοινώσεις. Στην Ινδία, για παράδειγμα, πολλοί χρήστες αναφέρουν ότι τα εισερχόμενά τους είναι γεμάτα με δεκάδες αδιάβαστα μηνύματα από άγνωστους αριθμούς ή επιχειρήσεις που προωθούν προϊόντα και υπηρεσίες.

Η Meta γνωρίζει ότι η διατήρηση της εμπιστοσύνης των χρηστών είναι κρίσιμη, ειδικά σε μια εποχή που οι εφαρμογές ανταγωνισμού, όπως το Telegram ή το Signal, δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στον έλεγχο του χρήστη πάνω στο περιεχόμενο που λαμβάνει. Με αυτό το μέτρο, το WhatsApp επιδιώκει να δείξει πως μπορεί να παραμείνει ένας αξιόπιστος και καθαρός χώρος επικοινωνίας, χωρίς να μετατραπεί σε μια απλή πλατφόρμα μαζικής προώθησης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εταιρεία προσπαθεί να βρει τη λεπτή ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία επικοινωνίας και στην προστασία των χρηστών από κακόβουλες ή ενοχλητικές συμπεριφορές. Ένα πολύ αυστηρό όριο θα μπορούσε να πλήξει την εμπειρία των χρηστών που επικοινωνούν για επαγγελματικούς λόγους ή δικτύωση, ενώ ένα υπερβολικά χαλαρό σύστημα δεν θα αντιμετώπιζε ουσιαστικά το πρόβλημα του spam.

Αν και το WhatsApp δεν έχει ανακοινώσει πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί μόνιμα αυτή η πολιτική, η πρόθεση είναι σαφής: λιγότερα ανεπιθύμητα μηνύματα, περισσότερη ουσιαστική επικοινωνία.

