Windows 11: Φωνητικός έλεγχος και AI στο επίκεντρο

Η Microsoft κάνει ακόμη ένα βήμα προς το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέποντας το Windows 11 σε ένα λειτουργικό σύστημα που δεν περιορίζεται πια σε κλικ και πληκτρολόγηση, αλλά μαθαίνει να «ακούει» και να απαντά. Από αυτή την εβδομάδα, η εταιρεία ξεκινά τη διάθεση μιας σειράς αναβαθμίσεων που ενσωματώνουν ακόμα πιο βαθιά το AI στο λειτουργικό σύστημα, προσκαλώντας τους χρήστες να γνωρίσουν –όπως λέει και η νέα καμπάνια της– «τον υπολογιστή που μπορείς να του μιλήσεις».

Στην καρδιά αυτής της εξέλιξης βρίσκεται το Copilot, ο ψηφιακός βοηθός της Microsoft που ήδη έχει κάνει αισθητή την παρουσία του στο οικοσύστημα του Windows. Οι νέες δυνατότητες φέρνουν το Copilot πιο κοντά στη λειτουργία ενός πλήρως φωνητικά ελεγχόμενου βοηθού. Πλέον, οι χρήστες θα μπορούν να ενεργοποιούν τον υπολογιστή τους απλώς λέγοντας «Hey, Copilot!», να δίνουν εντολές ή να ζητούν βοήθεια για αρχεία, φωτογραφίες και προγράμματα – όλα μέσω φυσικής ομιλίας.

Σύμφωνα με τον Yusuf Mehdi, Chief Marketing Officer του τμήματος καταναλωτικών προϊόντων της Microsoft, αυτή η στρατηγική σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το λειτουργικό σύστημα. «Πιστεύουμε ότι βρισκόμαστε στο κατώφλι της επόμενης εξέλιξης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη δεν περιορίζεται πια σε ένα chatbot, αλλά ενσωματώνεται οργανικά στις εκατοντάδες εκατομμύρια εμπειρίες που οι άνθρωποι χρησιμοποιούν κάθε μέρα», δήλωσε ο Mehdi στο The Verge. «Το όραμά μας είναι να ξαναγράψουμε ολόκληρο το λειτουργικό σύστημα γύρω από την τεχνητή νοημοσύνη και να δημιουργήσουμε ουσιαστικά τον πρώτο πραγματικό AI υπολογιστή».

Η φιλοδοξία αυτή έρχεται τέσσερα χρόνια μετά την κυκλοφορία του Windows 11, με τη Microsoft να φαίνεται αποφασισμένη να εξελίξει το λειτουργικό της από μια παραδοσιακή πλατφόρμα παραγωγικότητας σε ένα έξυπνο, προσαρμοστικό περιβάλλον. Οι νέες φωνητικές λειτουργίες θυμίζουν την εποχή της Cortana στο Windows 10, αλλά με μια σαφώς πιο ολοκληρωμένη και ώριμη προσέγγιση. Αυτή τη φορά, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό, αλλά το κέντρο της εμπειρίας.

Παρ’ όλα αυτά, η Microsoft φαίνεται να χειρίζεται προσεκτικά την ενσωμάτωση του AI στις συσκευές των χρηστών. Για να μπορέσει το Copilot να εκτελεί ενέργειες εκ μέρους του χρήστη, απαιτείται πρώτα ρητή άδεια. Επιπλέον, η νέα λειτουργία Copilot Vision δίνει τη δυνατότητα στον βοηθό να «βλέπει» την οθόνη, αναλύοντας το περιεχόμενο για να παρέχει προτάσεις ή βοήθεια σχετικά με έγγραφα, εικόνες και εφαρμογές. Πρόκειται για μια πρώιμη εκδοχή ενός οπτικού βοηθού, ικανού να κατανοεί τα συμφραζόμενα και να παρεμβαίνει έξυπνα.

Παράλληλα, η Microsoft δοκιμάζει το Copilot Actions, μια ακόμα πιο προχωρημένη εκδοχή του βοηθού που θα μπορεί να εκτελεί εντολές απευθείας στο τοπικό σύστημα του υπολογιστή. Αυτή η λειτουργία βρίσκεται ακόμα σε φάση εσωτερικών δοκιμών και δεν έχει προγραμματιστεί για άμεση κυκλοφορία. Προς το παρόν, το Copilot ενσωματώνεται στη γραμμή εργασιών του Windows για εύκολη πρόσβαση σε φωνητικές εντολές και λειτουργίες υποβοήθησης.

[source]