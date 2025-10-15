Κάτι μεγάλο έρχεται στο Windows 11

Η Microsoft φαίνεται να ετοιμάζεται για μία από τις πιο σημαντικές ανακοινώσεις της χρονιάς σχετικά με το λειτουργικό της σύστημα. Λίγο μετά το τέλος υποστήριξης του Windows 10, η εταιρεία αφήνει να εννοηθεί ότι μια εντυπωσιακή νέα δυνατότητα πρόκειται να φτάσει στο Windows 11 — και μάλιστα πολύ σύντομα.

Το μυστηριώδες teaser της Microsoft

Σε ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό Windows, η Microsoft έκανε λόγο για “κάτι μεγάλο” που πρόκειται να ανακοινωθεί την Πέμπτη. Αν και η εταιρεία δεν αποκάλυψε λεπτομέρειες, η ανάρτηση περιείχε μια ενδιαφέρουσα φράση: «Ήρθε η ώρα να ξεκουραστούν τα δάχτυλά σας και να πάρουν λίγη PTO (paid time off)».

Η διατύπωση αυτή οδήγησε πολλούς να υποθέσουν ότι το νέο χαρακτηριστικό σχετίζεται με την πληκτρολόγηση — ή, πιο σωστά, με την αντικατάστασή της. Η Microsoft φαίνεται πως προετοιμάζει ένα μεγάλο βήμα προς ένα μέλλον όπου η φωνή, και όχι τα πλήκτρα, θα αποτελεί τον κύριο τρόπο αλληλεπίδρασης των χρηστών με τα Windows.

Από την πληκτρολόγηση στη φωνητική εμπειρία

Αν και η φωνητική πληκτρολόγηση και οι λειτουργίες πρόσβασης μέσω φωνής υπάρχουν στα Windows εδώ και χρόνια, η Microsoft φαίνεται έτοιμη να τις μετατρέψει σε βασικό μέσο χειρισμού του λειτουργικού της. Η εταιρεία έχει δηλώσει επανειλημμένα πως εργάζεται για να κάνει το Windows πιο «αντιληπτικό» και έξυπνο, ένα περιβάλλον όπου ο υπολογιστής κατανοεί όχι μόνο τις εντολές του χρήστη, αλλά και το πλαίσιο μέσα στο οποίο δίνονται.

Η μετάβαση αυτή συνδέεται άμεσα με την ολοένα και βαθύτερη ενσωμάτωση της τεχνητής νοημοσύνης Copilot, που ήδη αποτελεί βασικό στοιχείο της εμπειρίας του Windows 11. Μέσω του Copilot, η Microsoft επιδιώκει να μετατρέψει το λειτουργικό σύστημα σε έναν «ψηφιακό συνεργάτη» που μπορεί να προβλέπει ανάγκες, να αντιλαμβάνεται προθέσεις και να αυτοματοποιεί ενέργειες χωρίς να απαιτείται συνεχής ανθρώπινη παρέμβαση.

Το όραμα του Pavan Davuluri για το μέλλον των Windows

Η κατεύθυνση αυτή δεν είναι νέα. Ήδη από τον Αύγουστο, ο Pavan Davuluri, επικεφαλής του τμήματος Windows and Devices της Microsoft, είχε δηλώσει ότι η εταιρεία εργάζεται πάνω σε μια νέα γενιά Windows, πιθανώς την έκδοση Windows 11 26H2 ή ακόμα και το φημολογούμενο Windows 12.

Σύμφωνα με τον Davuluri, το μέλλον του Windows θα είναι «πιο ambient, πιο pervasive, πιο multi-modal» — δηλαδή ένα περιβάλλον που θα συνδυάζει πολλαπλούς τρόπους εισόδου και αλληλεπίδρασης. Ο στόχος είναι ο υπολογιστής να μπορεί να «κατανοεί σημασιολογικά» τον χρήστη, να αναγνωρίζει το τι κάνει κάθε στιγμή και να προσαρμόζει τη λειτουργία του ανάλογα.

Ουσιαστικά, η Microsoft επιδιώκει να μετατρέψει το Windows σε ένα agentic OS, ένα «ευφυές» λειτουργικό σύστημα που δρα αυτόνομα και βοηθά τον χρήστη σε πραγματικό χρόνο, αντί να λειτουργεί απλώς ως εργαλείο εκτέλεσης εντολών.

MCP και Copilot: Το επόμενο μεγάλο βήμα

Πρόσφατα, η Microsoft ανακοίνωσε και την υποστήριξη για MCP (Microsoft Copilot Platform) στο Windows, κάνοντας σαφές ότι το μέλλον του λειτουργικού θα είναι βαθιά συνδεδεμένο με την παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη. Η νέα πλατφόρμα θα επιτρέπει σε προγραμματιστές και επιχειρήσεις να ενσωματώνουν προηγμένες λειτουργίες AI απευθείας στο περιβάλλον του Windows, καθιστώντας το πιο ευέλικτο και προσωποποιημένο από ποτέ.

Η αναμενόμενη ανακοίνωση της Πέμπτης ενδέχεται να αποτελεί την πρώτη φάση αυτού του μετασχηματισμού. Πολλοί αναλυτές εκτιμούν ότι η Microsoft θα αποκαλύψει μια νέα φωνητική διεπαφή ή ένα αναβαθμισμένο σύστημα ελέγχου μέσω Copilot, που θα επιτρέπει στους χρήστες να εκτελούν εντολές, να γράφουν, να αναζητούν ή να διαχειρίζονται αρχεία απλώς με τη φωνή τους.

Το τέλος του παραδοσιακού χειρισμού υπολογιστών;

Αν οι φήμες επαληθευτούν, βρισκόμαστε μπροστά σε μια από τις πιο ριζικές αλλαγές στην ιστορία του Windows. Η αντικατάσταση του πληκτρολογίου και του ποντικιού με φωνητικές και νοηματικές εντολές σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την αλληλεπίδραση ανθρώπου-υπολογιστή.

Η Microsoft δεν είναι η μόνη που ακολουθεί αυτή την κατεύθυνση. Η Apple και η Google επίσης επενδύουν σε τεχνολογίες φωνητικής αναγνώρισης και έξυπνων βοηθών. Ωστόσο, η υλοποίηση αυτής της ιδέας σε επίπεδο λειτουργικού συστήματος κάνει τη Microsoft πρωτοπόρο στην ενσωμάτωση της AI σε ολόκληρο το οικοσύστημά της.