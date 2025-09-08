Dust Bunny: Mads Mikkelsen και Bryan Fuller ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους μετά το Hannibal!

Οι φίλοι της σειράς Hannibal έχουν φέτος έναν λόγο να χαμογελούν: η πολυπόθητη επανένωση του Bryan Fuller με τον Mads Mikkelsen είναι γεγονός, αν και σε εντελώς διαφορετικό πλαίσιο. Ο δημιουργός των Hannibal και Pushing Daisies κάνει το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στη σκηνοθεσία με την ταινία Dust Bunny, έχοντας στο πλευρό του τον Mikkelsen σε έναν ρόλο που υπόσχεται ένταση, δράση και σκοτεινό τρόμο. Το πρώτο τρέιλερ μόλις κυκλοφόρησε και ήδη συζητιέται έντονα.

Στο Hannibal, ο Mikkelsen είχε δώσει σάρκα και οστά στον θρυλικό ανθρωποφάγο δολοφόνο που πρωτογνωρίσαμε μέσα από τη σπουδαία ερμηνεία του Anthony Hopkins στη Σιωπή των Αμνών. Η σειρά του Fuller κατάφερε να αναπτύξει τον χαρακτήρα σε βάθος για τρεις σεζόν, αφήνοντας ακόμη τους θαυμαστές να ελπίζουν σε μια τέταρτη. Τώρα όμως, ο Mikkelsen αφήνει στην άκρη τον ρόλο του κανίβαλου και επιστρέφει ως επαγγελματίας εκτελεστής που, αυτή τη φορά, επιστρατεύει τις φονικές του δεξιότητες για έναν πιο ασυνήθιστο σκοπό: να πολεμήσει… τέρατα.

Η ιστορία του Dust Bunny περιστρέφεται γύρω από την 10χρονη Aurora, την οποία υποδύεται η Sophie Sloan. Η μικρή εξιστορεί πως η οικογένειά της αγνοούσε τους φόβους της ότι τέρατα κρύβονταν κάτω από το κρεβάτι της μέχρι τη στιγμή που, όπως πιστεύει, αυτά τα πλάσματα «κατάπιαν» τους γονείς της. Ο χαρακτήρας του Mikkelsen, του οποίου το όνομα δεν έχει αποκαλυφθεί, θεωρεί ότι η εξαφάνιση των γονιών συνδέεται με τον σκοτεινό κόσμο στον οποίο κινείται ο ίδιος ως πληρωμένος δολοφόνος. Με ενοχές να τον βαραίνουν, αποφασίζει να βοηθήσει την Aurora, ξεκινώντας ένα επικίνδυνο ταξίδι γεμάτο ανατροπές.

Η ταινία αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον με τη συμμετοχή της Sigourney Weaver, της εμβληματικής πρωταγωνίστριας του Alien. Στο Dust Bunny φαίνεται να γνωρίζει περισσότερα από όσα αφήνει να εννοηθούν, τόσο για το παρελθόν του Mikkelsen όσο και για την αλήθεια πίσω από τους φόβους της Aurora. Στο trailer, η Weaver προειδοποιεί τον εκτελεστή να μην απορρίπτει τις ιστορίες της μικρής για τα τέρατα, αφήνοντας να πλανάται η αίσθηση ότι τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.

Το οπτικό στυλ της ταινίας ξεχωρίζει ήδη από το trailer: μια εκρηκτική παλέτα χρωμάτων, μάχες με πληρωμένους δολοφόνους, σκιώδη πλάσματα και μυστήριο γύρω από την τύχη των γονιών της Aurora. Σε μια από τις πιο απρόσμενες σκηνές, η Weaver εμφανίζεται να επιτίθεται σε αντιπάλους με… γόβες στιλέτο, δείχνοντας ότι ο Fuller δεν διστάζει να αναμείξει βία, τρόμο και σουρεαλιστικά στοιχεία.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις αίθουσες στις 5 Δεκεμβρίου.