Dying Light: The Beast, η δράση σε νέο επίπεδο στο νέο trailer

Η πολυαναμενόμενη κυκλοφορία του Dying Light: The Beast πήρε παράταση για τον Σεπτέμβριο, αλλά η Techland αποφάσισε να μην αφήσει το κοινό της να περιμένει χωρίς… δόση αδρεναλίνης. Το νέο trailer του παιχνιδιού δεν είναι ακριβώς μια κλασική παρουσίαση περιεχομένου, αλλά περισσότερο ένα καταιγιστικό μοντάζ ακραίας βίας, που δείχνει τις πολλαπλές και ιδιαίτερα ευφάνταστες μεθόδους με τις οποίες ο παίκτης μπορεί να εξουδετερώσει τους μολυσμένους αντιπάλους του. Η προειδοποίηση είναι σαφής: όσοι δεν αντέχουν την υπερβολική αιματοχυσία, ίσως να θέλουν να αποστρέψουν το βλέμμα τους.

Σύμφωνα με την Techland, η «πρωτόγονη αγριότητα» του παιχνιδιού δεν υπάρχει απλώς για εντυπωσιασμό, αλλά αντανακλά την εκδικητική ορμή του πρωταγωνιστή Kyle Crane. Μετά από δέκα χρόνια αιχμαλωσίας και σκληρών πειραμάτων, ο Crane επιστρέφει αποφασισμένος να ξεσπάσει όλη την καταπιεσμένη οργή του. Οι νέες του δυνάμεις, τροφοδοτημένες από την οργή, τον μετατρέπουν σε μια ασταμάτητη δύναμη καταστροφής, όπου η βία γίνεται το μέσο εκτόνωσης και επιβίωσης.

Ο Tymon Smektała, διευθυντής της σειράς Dying Light, εξήγησε πως η ομάδα ανάπτυξης ενίσχυσε σημαντικά το στοιχείο του body horror, θέλοντας να μεταφέρει στον παίκτη την αίσθηση αγώνα για την ίδια τη ζωή και τη δίψα του ήρωα για εκδίκηση. «Άλλο είναι να βλέπεις απλώς μια μπάρα υγείας να μειώνεται, και άλλο να βλέπεις το δέρμα να αποκολλάται από το κόκαλο ή ένα καμένο πρόσωπο να βρίσκεται μόλις λίγα εκατοστά μπροστά σου. Εκεί γεννιούνται οι εφιάλτες», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο ρεαλισμού, οι σχεδιαστές της Techland πραγματοποίησαν εκτενή έρευνα πάνω στην απεικόνιση πληγών και τραυμάτων. Κάθε λεπτομέρεια, από τις εκδορές μέχρι τις αιματηρές πιτσιλιές, έχει αποδοθεί με σχολαστική ακρίβεια. Μάλιστα, για την επίτευξη της πιο ρεαλιστικής απεικόνισης αίματος, το στούντιο χρησιμοποίησε λίτρα τεχνητού αίματος και αναπαρήγαγε σκηνές τραυματισμών με ηθοποιό. «Ελπίζω μόνο να μη δει ποτέ κανείς το ιστορικό αναζητήσεων μου», σχολίασε με χιούμορ ο lead character artist Dominik Wasieńko.

Αν και η κυκλοφορία του Dying Light: The Beast είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον Αύγουστο, οι παίκτες θα χρειαστεί να περιμένουν λίγες εβδομάδες ακόμη. Η νέα ημερομηνία είναι η 19η Σεπτεμβρίου, με το παιχνίδι να είναι διαθέσιμο για PC, PS5 και Xbox Series X|S.