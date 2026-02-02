Έχετε παλιό Mac ή Apple Watch; Κατεβάστε άμεσα το νέο update για να «σώσετε» iMessage και FaceTime

Η Apple προχώρησε σήμερα σε μια σημαντική κίνηση υποστήριξης για τους χρήστες παλαιότερων συσκευών, διαθέτοντας κρίσιμες ενημερώσεις λογισμικού που διασφαλίζουν τη συνεχιζόμενη λειτουργία βασικών υπηρεσιών. Οι νέες εκδόσεις —macOS 11.7.11, watchOS 10.6.2 και watchOS 9.6.4— έρχονται να καλύψουν ένα τεχνικό κενό που, αν αφεθεί χωρίς φροντίδα, θα μπορούσε να αχρηστεύσει λειτουργίες όπως το iMessage και το FaceTime σε εκατομμύρια συσκευές μετά τον Ιανουάριο του 2027.

Η σημερινή ανακοίνωση αφορά κατόχους παλαιότερων μοντέλων Mac και Apple Watch που, λόγω περιορισμών στο hardware, δεν μπορούν να αναβαθμιστούν στις τρέχουσες εκδόσεις λογισμικού.

Τι ακριβώς περιλαμβάνει η ενημέρωση;

Σύμφωνα με τις επίσημες σημειώσεις έκδοσης της Apple, ο πυρήνας αυτών των updates αφορά την ανανέωση ψηφιακών πιστοποιητικών ασφαλείας. Τα πιστοποιητικά αυτά είναι οι "αφανείς ήρωες" που επιτρέπουν στις συσκευές να επικοινωνούν με ασφάλεια με τους servers της Apple.

Συγκεκριμένα, η ανανέωση αφορά:

Την ενεργοποίηση συσκευής (Device Activation).

Την υπηρεσία iMessage.

Τις κλήσεις FaceTime.

Το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι η ημερομηνία λήξης. Τα υπάρχοντα πιστοποιητικά έχουν ημερομηνία λήξης τον Ιανουάριο του 2027. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι χωρίς την εγκατάσταση των συγκεκριμένων ενημερώσεων, οι χρήστες θα βίωναν μια ξαφνική διακοπή αυτών των υπηρεσιών σε λιγότερο από έναν χρόνο από σήμερα. Η Apple, προνοώντας για αυτό το ενδεχόμενο, δίνει άπλετο χρόνο στους χρήστες να προετοιμαστούν.

Ποιες συσκευές επηρεάζονται;

Η διάθεση των ενημερώσεων είναι στοχευμένη και αφορά συγκεκριμένες κατηγορίες χρηστών που έχουν μείνει σε παλαιότερες εκδόσεις λειτουργικών συστημάτων.

Για τους χρήστες Apple Watch

Η εταιρεία κυκλοφόρησε δύο διαφορετικές εκδόσεις για να καλύψει διαφορετικές γενιές hardware και τις συζεύξεις τους με παλαιότερα iPhone:

watchOS 9.6.4: Αυτή η έκδοση είναι ζωτικής σημασίας για όσους διαθέτουν Apple Watch συνδεδεμένο με παλαιότερα iPhone, όπως το iPhone 8, το iPhone 8 Plus και το iPhone X. Οι συγκεκριμένες συσκευές έχουν "κλειδώσει" στο iOS 16 και δεν μπορούν να δεχτούν νεότερο λογισμικό. Κατ' επέκταση, τα ρολόγια που είναι συνδεδεμένα με αυτά δεν μπορούν να αναβαθμιστούν σε νεότερο watchOS. Το update αυτό αποτελεί την τελευταία γραμμή άμυνας για τη λειτουργικότητά τους. watchOS 10.6.2: Η έκδοση αυτή απευθύνεται σε κατόχους Apple Watch Series 4, Series 5 και του αρχικού Apple Watch SE, που επίσης δεν υποστηρίζουν το πιο πρόσφατο watchOS που κυκλοφορεί στην αγορά σήμερα.

Για τους χρήστες Mac

Το macOS 11.7.11 έρχεται για υπολογιστές Mac που τρέχουν ακόμη την έκδοση Big Sur και δεν έχουν μεταβεί (ή δεν μπορούν να μεταβούν) σε νεότερες εκδόσεις όπως το macOS Monterey, Ventura ή τα μεταγενέστερα.

Οδηγίες εγκατάστασης: Πώς να αναβαθμίσετε

Η διαδικασία αναβάθμισης παραμένει απλή και γνώριμη για τους χρήστες του οικοσυστήματος της Apple. Συνιστάται να προχωρήσετε άμεσα στην εγκατάσταση, ακόμη και αν η προθεσμία του 2027 φαίνεται μακρινή, για να αποφύγετε δυσάρεστες εκπλήξεις στο μέλλον.

Για Mac

Μεταβείτε στο μενού Apple (το μήλο πάνω αριστερά). Επιλέξτε System Preferences (Προτιμήσεις Συστήματος). Κάντε κλικ στο Software Update (Ενημέρωση Λογισμικού). Το σύστημα θα εντοπίσει αυτόματα την έκδοση macOS 11.7.11. Πατήστε "Update Now".

Για Apple Watch

Η ενημέρωση μπορεί να γίνει μέσω του iPhone σας, καθώς το ρολόι πρέπει να βρίσκεται κοντά στο κινητό και να φορτίζει (με μπαταρία άνω του 50%).