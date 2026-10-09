Εκρηκτική άνοδος 48% στις παγκόσμιες κυβερνοαπειλές με κορύφωση στον τομέα της εκπαίδευσης

Σύνοψη

Οι οργανισμοί διεθνώς δέχθηκαν 2.803 κυβερνοεπιθέσεις την εβδομάδα κατά μέσο όρο τον Σεπτέμβριο του 2026, σημειώνοντας άνοδο 48% σε σύγκριση με το 2025.

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οργανισμοί αντιμετώπισαν 2.162 επιθέσεις σε εβδομαδιαία βάση, νούμερο που μεταφράζεται σε ετήσια αύξηση της τάξης του 30%.

Ο εκπαιδευτικός κλάδος παραμένει ο πιο στοχοποιημένος παγκοσμίως με 6.656 επιθέσεις ανά οργανισμό, λόγω της μαζικής επιστροφής στα ακαδημαϊκά δίκτυα τον Σεπτέμβριο.

Η ταχεία ενσωμάτωση της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης επιφέρει νέους κινδύνους, καθώς ένα στα τριάντα εννέα εταιρικά prompts χαρακτηρίζεται υψηλού κινδύνου για τη διαρροή ευαίσθητων πληροφοριών.

Οι επιθέσεις ransomware αυξήθηκαν σημαντικά κατά 53%, φτάνοντας τα 824 καταγεγραμμένα περιστατικά μέσα σε έναν μόνο μήνα.

Τα νεότερα δεδομένα της Check Point Research πιστοποιούν ότι οι οργανισμοί σε όλο τον κόσμο δέχθηκαν κατά μέσο όρο 2.803 κυβερνοεπιθέσεις ανά εβδομάδα κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου του 2026. Το μέγεθος αυτό καταγράφει μια άνοδο 16% συγκριτικά με τον Αύγουστο του ίδιου έτους και μια εξαιρετικά ανησυχητική αύξηση 48% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Στην ελληνική επικράτεια, ο μέσος όρος διαμορφώνεται στις 2.162 επιθέσεις ανά οργανισμό την εβδομάδα, υποδεικνύοντας σαφή αύξηση 30% σε ετήσια βάση.

Η ανάλυση των τάσεων από το τμήμα Global Threat Intelligence της Check Point Software Technologies Ltd. αποκαλύπτει μια ταυτόχρονη ενίσχυση πολλαπλών διανυσμάτων επίθεσης σε παγκόσμια κλίμακα. Οι επιθέσεις ηλεκτρονικού «ψαρέματος» (phishing) έγιναν αισθητά συχνότερες, τα περιστατικά ransomware διατήρησαν μια έντονα αυξητική δυναμική και η ανεξέλεγκτη χρήση εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης (GenAI) στους εταιρικούς χώρους οδήγησε σε σοβαρούς κινδύνους έκθεσης κρίσιμων πληροφοριών.

Σύμφωνα με τον Omer Dembinsky, Data Research Manager της εταιρείας, οι ομάδες ασφαλείας πλέον καλούνται να εγκαταλείψουν τις αποσπασματικές άμυνες και να υιοθετήσουν στρατηγικές που δίνουν απόλυτη προτεραιότητα στην πρόληψη, αξιοποιώντας την αυτοματοποίηση σε δίκτυα, υποδομές cloud, τελικές συσκευές και συστήματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η εκπαίδευση στο επίκεντρο και οι γεωγραφικές κατανομές

Η έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς λειτούργησε ως καταλύτης για την εκτόξευση των κακόβουλων ενεργειών εις βάρος των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, καθιστώντας την Εκπαίδευση τον πλέον στοχοποιημένο κλάδο παγκοσμίως. Τα σχετικά δίκτυα δέχθηκαν 6.656 εβδομαδιαίες επιθέσεις ανά οργανισμό, μέγεθος αυξημένο κατά 59% ετησίως και κατά 24% σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο μήνα. Οι επιτιθέμενοι εκμεταλλεύονται τον τεράστιο όγκο νέων συνδέσεων από φοιτητές, ακαδημαϊκό προσωπικό και τρίτους χρήστες που εισέρχονται στα πανεπιστημιακά συστήματα. Τη δεύτερη θέση στη λίστα των στόχων καταλαμβάνουν οι Τηλεπικοινωνίες με 3.483 επιθέσεις, σημειώνοντας άνοδο 29% ετησίως, ενώ ακολουθεί ο Δημόσιος Τομέας με 3.443 επιθέσεις και αύξηση 37%.

Εξετάζοντας την κατάσταση ανά γεωγραφική περιοχή, η Λατινική Αμερική βρίσκεται στην κορυφή των στατιστικών με τον υψηλότερο μέσο όρο, αγγίζοντας τις 3.813 επιθέσεις ανά οργανισμό κάθε εβδομάδα. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται η Αφρική με 3.701 επιθέσεις και η ζώνη Ασίας-Ειρηνικού με 3.593 επιθέσεις. Η Ευρώπη, αν και διατηρεί μικρότερο απόλυτο όγκο απειλών συγκριτικά με τις προαναφερθείσες περιοχές, προκαλεί έντονο προβληματισμό καθώς εμφάνισε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση από όλες τις περιφέρειες. Η άνοδος της τάξης του 61% στην ευρωπαϊκή ήπειρο αποδεικνύει μια ραγδαία επιδείνωση του τοπίου ασφαλείας, ενώ στη Βόρεια Αμερική το αντίστοιχο ποσοστό αύξησης διαμορφώθηκε στο 50%. Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ελλάδα ακολουθεί μεν την αυξητική τάση, αλλά οι 2.162 εβδομαδιαίες επιθέσεις και η άνοδος του 30% υποδεικνύουν έναν ελαφρώς πιο συγκρατημένο ρυθμό σε σχέση με τον πανευρωπαϊκό μέσο όρο των 61%.

Οι κίνδυνοι του GenAI και η επέλαση των ransomware

Η διείσδυση των εργαλείων παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινή εταιρική ροή εργασίας επιφέρει απρόβλεπτες συνέπειες για την ακεραιότητα των δεδομένων. Κατά τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, διαπιστώθηκε ότι 1/39 prompts που καταχωρήθηκαν σε συστήματα GenAI από εταιρικά περιβάλλοντα εμπεριείχε υψηλό κίνδυνο διαρροής ευαίσθητων δεδομένων. Επιπλέον, δραστηριότητα υψηλού κινδύνου παρατηρήθηκε στο 89% των οργανισμών που χρησιμοποιούν συστηματικά τέτοιου είδους εργαλεία, υποδηλώνοντας ένα εκτεταμένο πρόβλημα έλλειψης εταιρικής κουλτούρας γύρω από τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Οι εργαζόμενοι ενσωμάτωσαν στα ερωτήματα τους κρίσιμες πληροφορίες όπως δεδομένα δικτύων και πληροφορικής (στο 71% των οργανισμών), οικονομικά στοιχεία (στο 70%) και νομικά δεδομένα (στο 68%). Οι Επιχειρηματικές Υπηρεσίες αναδείχθηκαν ως ο κλάδος με το υψηλότερο ποσοστό επικίνδυνων prompts (4,9%), με τις Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες να ακολουθούν στο 4,1%.

Παράλληλα, οι παραδοσιακές επιθέσεις εντείνουν την πίεσή τους, με το ransomware να πρωταγωνιστεί καταγράφοντας 824 στοχευμένες ενέργειες, νούμερο που αντιστοιχεί σε αύξηση 53% συγκριτικά με τον Σεπτέμβριο του 2025. Ο κλάδος των Επιχειρηματικών Υπηρεσιών συγκέντρωσε το μεγαλύτερο μερίδιο των δημοσιοποιημένων θυμάτων (31,3%), κάτι που εξηγείται από την προσπάθεια των κυβερνοεγκληματιών να πλήξουν κόμβους που διαχειρίζονται δεδομένα πολλαπλών πελατών ώστε να προκαλέσουν τεράστιες αλυσιδωτές επιπτώσεις.

Η ομάδα «The Gentlemen» αναδείχθηκε ως ο απόλυτος κυρίαρχος στον χώρο του ransomware τον συγκεκριμένο μήνα, ελέγχοντας το 13% των δημοσιοποιημένων επιθέσεων και αφήνοντας στη δεύτερη και τρίτη θέση τις ομάδες Qilin (9%) και Akira (5%) αντίστοιχα. Το email εξακολουθεί να αποτελεί την κύρια πύλη εισόδου, με το 1,1% του συνόλου των μηνυμάτων τον Σεπτέμβριο να ταξινομείται ως phishing (έναντι 0,89% τον Αύγουστο), εκ των οποίων το συντριπτικό 81% βασιζόταν σε κακόβουλους συνδέσμους και όχι σε συνημμένα αρχεία.

Τα δεδομένα που παρουσίασε η Check Point επιβεβαιώνουν ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια παρατεταμένη καμπύλη κλιμάκωσης των ηλεκτρονικών απειλών, όπου η ελληνική αγορά δεν αποτελεί εξαίρεση. Η αύξηση των επιθέσεων κατά 30% στους εγχώριους οργανισμούς κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τα τμήματα ΙΤ των ελληνικών επιχειρήσεων, τα οποία συχνά λειτουργούν με περιορισμένους πόρους. Η ανεμελιά με την οποία οι εργαζόμενοι τροφοδοτούν με ευαίσθητα εταιρικά δεδομένα τις διάφορες πλατφόρμες παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης αναδεικνύεται σε έναν σύγχρονο Δούρειο Ίππο, απαιτώντας άμεσα την επιβολή αυστηρών πολιτικών διακυβέρνησης.