Εκτόξευση των πρώτων Ελληνικών θερμικών δορυφόρων - Hellenic Fire System

Ένας σχηματισμός τεσσάρων νέων δορυφόρων εκτοξεύθηκε για λογαριασμό της Ελλάδας, σηματοδοτώντας μια παγκόσμια πρωτιά όσον αφορά την εθνική δορυφορική ικανότητα που στοχεύει στην ανίχνευση και την παρακολούθηση των δασικών πυρκαγιών. Η αποστολή αποτελεί αποτέλεσμα της συνεργασίας μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης, της ιδιωτικής εταιρείας δορυφόρων OroraTech και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), με την υποστήριξη του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Οι τέσσερις CubeSats μπήκαν σε τροχιά με την αποστολή SpaceX Falcon 9 CAS500-2, η οποία απογειώθηκε από τη Βάση Διαστημικών Δυνάμεων Vandenberg στην Καλιφόρνια στις 3 Μαΐου 2026 ως μέρος ενός φορτίου πολλαπλών αποστολών.

Μετά την εκτόξευση των δύο δορυφόρων ραντάρ της ICEYE στα τέλη του περασμένου έτους, το Hellenic Fire System, που αναπτύχθηκε από την OroraTech, αποτελεί τη δεύτερη επιχειρησιακή αποστολή παρατήρησης της Γης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων της Ελλάδας. Το πρόγραμμα θα αποτελείται συνολικά από 13 δορυφόρους ομαδοποιημένους σε τέσσερις κατηγορίες με βάση τα όργανα και τους στόχους της αποστολής τους.

Χρηματοδοτούμενο από την Ελλάδα μέσω του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επέκταση των εθνικών δορυφορικών τεχνολογιών και υπηρεσιών, στη στήριξη της καινοτομίας και της οικονομικής ανάπτυξης, καθώς και στην ενίσχυση των δυνατοτήτων στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και την εθνική ασφάλεια.

Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ) και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης εποπτεύουν το πρόγραμμα, ενώ η ESA παρέχει το γενικό πλαίσιο και την τεχνική υποστήριξη για την ανάπτυξη των δορυφορικών συστημάτων.

Η διευθύντρια των Προγραμμάτων Παρατήρησης της Γης της ESA, Simonetta Cheli, δήλωσε:

Το Ελληνικό Σύστημα Πυρκαγιών αποτελεί ένα ισχυρό παράδειγμα του τι μπορεί να επιτευχθεί μέσω της συνεργασίας. Μέσω της συνεργασίας της ελληνικής κυβέρνησης, της βιομηχανίας και της ESA, το Ελληνικό Σύστημα Πυρκαγιών αναδεικνύει πώς η ευρωπαϊκή συνεργασία μπορεί να μετατρέψει την καινοτομία σε επιχειρησιακή ικανότητα. Αποδεικνύει την αξία της συνεργασίας στην ανάπτυξη κυρίαρχων διαστημικών λύσεων που εξυπηρετούν τις εθνικές ανάγκες, προωθώντας παράλληλα κοινούς στόχους.

Με στόχο να παρέχει κυρίαρχη, διαστημική θερμική παρακολούθηση, το Hellenic Fire System θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της αυξανόμενης έκθεσης της Ελλάδας σε καταστροφικές πυρκαγιές μέσω της αξιόπιστης ανίχνευσης, παρακολούθησης και χαρακτηρισμού της πυρκαγιάς, με συστηματική κάλυψη σε ολόκληρη τη χώρα.

Κάθε δορυφόρος βασίζεται σε πλατφόρμα CubeSat 8U και είναι εξοπλισμένος με αναδιπλούμενο ηλιακό πάνελ διαστάσεων 42 × 22 cm. Οι δορυφόροι φέρουν δύο θερμικές κάμερες που λειτουργούν στις μεσαίες και μακρές υπέρυθρες φασματικές ζώνες, επιτρέποντάς τους να καταγράφουν εικόνες πάνω από την Ελλάδα και άλλες περιοχές ενδιαφέροντος για την ανίχνευση ενεργών πυρκαγιών, τον εντοπισμό θερμικών ανωμαλιών και την εκτίμηση της έντασης της φωτιάς.

Συνολικά, οι δορυφόροι θα υποστηρίξουν την έγκαιρη ανίχνευση αναδυόμενων εστιών και τη συνεχή παρακολούθηση της συμπεριφοράς της πυρκαγιάς μέσω της ακριβούς μέτρησης των θερμικών εκπομπών.

Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης της Ελλάδας, Δημήτρης Παπαστεργίου, δήλωσε:

Σε συνέχεια των δύο δορυφόρων ραντάρ που εκτοξεύθηκαν στα τέλη του περασμένου έτους, οι τέσσερις νέοι δορυφόροι που αποτελούν μέρος του συστήματος Hellenic Fire System αποτελούν ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου για την ικανότητα της Ελλάδας να παρακολουθεί και να προστατεύει σημαντικές περιοχές. Η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της εθνικής ανθεκτικότητας της Ελλάδας έναντι των δασικών πυρκαγιών. Ενσωματώνοντας διαστημικές δυνατότητες στα συστήματα αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών, εξοπλίζουμε τις πυροσβεστικές μας υπηρεσίες με τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταποκρίνονται ταχύτερα, να ενεργούν αποτελεσματικότερα και να προστατεύουν ζωές, περιουσίες και το περιβάλλον.

Ο στόλος παρακολουθείται πλέον στενά από την OroraTech, η οποία θα διασφαλίσει ότι οι δορυφόροι θα τεθούν πλήρως σε λειτουργία και θα είναι έτοιμοι για χρήση σε λίγους μήνες.

