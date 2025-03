Εκτοξεύθηκαν τα SPHEREx και PUNCH εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή για τη μελέτη του Σύμπαντος

Μια νέα σελίδα στην ιστορία της εξερεύνησης του Διαστήματος γράφτηκε στις 12 Μαρτίου όταν ένας πύραυλος SpaceX Falcon 9 απογειώθηκε με επιτυχία από τη διαστημική βάση Vandenberg στην Καλιφόρνια. Η εκτόξευση έφερε σε τροχιά δύο σημαντικές αποστολές της NASA: το διαστημικό τηλεσκόπιο SPHEREx και τους ηλιακούς ανιχνευτές PUNCH.

Η επιτυχία αυτή έρχεται μετά από μια σειρά καθυστερήσεων και δυσκολιών, που προκλήθηκαν και από τις καταστροφικές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια, οι οποίες έπληξαν τη ζωή αρκετών μελών της ομάδας αποστολής, εκτός από την πρόσφατη διοικητική αναταραχή που επηρέασε την αμερικανική διαστημική υπηρεσία.

Η αποστολή SPHEREx (Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer) αντιπροσωπεύει μια επένδυση 488 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει κάποιες ομοιότητες με το τηλεσκόπιο James Webb. Όπως και το τελευταίο, το SPHEREx λειτουργεί με υπέρυθρα μήκη κύματος, αόρατα για το ανθρώπινο μάτι και περισσότερο σαν θερμικές εντυπώσεις.

Αυτό το χαρακτηριστικό είναι απαραίτητο για τους αστρονόμους, επειδή η συνεχής διαστολή του Σύμπαντος κάνει τα μήκη κύματος του φωτός από τα μακρινά κοσμικά αντικείμενα να μακραίνουν. Αυτά που αρχικά ήταν μικρότερα, γαλαζωπά κύματα τεντώνονται σαν λάστιχα και γίνονται μακρύτερα και κοκκινωπά, μέχρι που πέφτουν στην υπέρυθρη περιοχή του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος όταν ταξιδεύουν σε τεράστιες αποστάσεις.

Το SPHEREx, ύψους 2,6 μέτρων και κωνικού σχήματος, ακολουθεί μια διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με το τηλεσκόπιο James Webb. Ενώ το τελευταίο δημιουργεί εξαιρετικά λεπτομερείς εικόνες μικρών τμημάτων του ουρανού, το SPHEREx έχει σχεδιαστεί για ευρύτερη θέαση. Όπως επισημαίνει ο Nicky Fox, αναπληρωτής διαχειριστής της Διεύθυνσης Επιστημονικών Αποστολών της NASA: «Χαρτογραφούμε κυριολεκτικά ολόκληρο τον ουράνιο ουρανό σε 102 υπέρυθρα χρώματα για πρώτη φορά στην ανθρώπινη ιστορία».

Τώρα που βρίσκεται στο Διάστημα, το SPHEREx θα πρέπει να φτάσει στην καθορισμένη τροχιά του: μια «σύγχρονη με τον Ήλιο» πολική τροχιά, η οποία επιτρέπει στη θέση του διαστημικού σκάφους σε σχέση με τον Ήλιο να παραμένει σταθερή. Αυτός ο τύπος τροχιάς είναι ζωτικής σημασίας επειδή το τηλεσκόπιο πρέπει να προστατεύεται πάντα από την ηλιακή θερμότητα, η οποία θα παρεμπόδιζε σοβαρά τη συλλογή υπέρυθρων δεδομένων.

«Παραμένοντας στη γραμμή ημέρας-νύχτας της Γης (ή στη γραμμή τερματισμού) για όλη τη διάρκεια της αποστολής, το παρατηρητήριο θα διατηρεί τις κωνικές φωτονικές ασπίδες που περιβάλλουν το τηλεσκόπιο στραμμένες τουλάχιστον 91 μοίρες μακριά από τον Ήλιο», εξηγεί ένα επίσημο έγγραφο της αποστολής.

Επιπλέον, το τηλεσκόπιο θα πρέπει να στοχεύει μακριά από τη Γη λόγω της έντονης υπέρυθρης φωτεινότητας του πλανήτη μας. Μόλις βρεθεί σε ασφαλή θέση, «κάθε τροχιά διάρκειας περίπου 98 λεπτών θα επιτρέπει στο τηλεσκόπιο να καταγράφει εικόνες μιας λωρίδας 360 μοιρών του ουρανού. Καθώς η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο εξελίσσεται, η λωρίδα αυτή προχωρά αργά, επιτρέποντας στο SPHEREx να ολοκληρώσει έναν χάρτη ολόκληρου του ουρανού μέσα σε έξι μήνες».

Παράλληλα με το SPHEREx, η αποστολή PUNCH αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός για τη μελέτη του άστρου μας. Οι ηλιακοί ανιχνευτές PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) θα επικεντρωθούν στην παρατήρηση της εξωτερικής ατμόσφαιρας του Ήλιου και του ηλιακού ανέμου, φαινόμενα που επηρεάζουν σημαντικά το διαστημικό περιβάλλον γύρω από τη Γη.

Η συνδυασμένη στοίβα SPHEREx και PUNCH έχει ένα αξιοσημείωτο βάρος περίπου 756 κιλών, αλλά οι επιστημονικές προσδοκίες είναι ακόμη πιο συνεπείς για αυτές τις αποστολές που υπόσχονται να αποκαλύψουν νέα μυστικά του Σύμπαντος τόσο μακριά όσο και κοντά μας. Η επιτυχία αυτής της εκτόξευσης σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τα εμπρός στην ικανότητά μας να παρατηρούμε και να κατανοούμε το Σύμπαν με προηγουμένως αδύνατους τρόπους, ανοίγοντας ένα νέο παράθυρο σε κοσμικά φαινόμενα που μέχρι τώρα ήταν κρυμμένα από την ανθρώπινη όραση.

