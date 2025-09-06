Elon Musk: Έτσι θα αμοιφθεί με 1 τρισεκατομμύριο (!) από την Tesla!

Η Tesla βάζει στο τραπέζι μια πρόταση που δύσκολα μπορεί να περάσει απαρατήρητη: ένα πακέτο αποδοχών ύψους 1 τρισεκατομμυρίου δολαρίων για τον Elon Musk. Για να το εξασφαλίσει, ο εκκεντρικός CEO δεν αρκεί να πουλάει ηλεκτρικά οχήματα. Θα πρέπει να αποδείξει ότι η Tesla μπορεί να κυριαρχήσει στον τομέα των ρομπότ και των ρομποταξί, μετατρέποντας την εταιρεία από αυτοκινητοβιομηχανία σε πρωτοπόρο της ρομποτικής και της αυτόνομης οδήγησης.

Η πρόταση του διοικητικού συμβουλίου, που θα τεθεί σε ψηφοφορία τον Νοέμβριο, προβλέπει ότι ο Musk θα λάβει σταδιακά τις αποδοχές του μόνο εφόσον πετύχει συγκεκριμένους και εξαιρετικά φιλόδοξους στόχους. Μεταξύ αυτών, η παραγωγή 1 εκατομμυρίου ρομπότ Optimus, η διάθεση 1 εκατομμυρίου ρομποταξί, η παράδοση 20 εκατομμυρίων οχημάτων και η επίτευξη χρηματιστηριακής αξίας 8,5 τρισεκατομμυρίων δολαρίων – περισσότερες από οκτώ φορές την τρέχουσα αξία της εταιρείας και πάνω από το διπλάσιο της Nvidia.

Τα τελευταία χρόνια, ο Musk έχει απασχολήσει περισσότερο με τις παράπλευρες δραστηριότητές του παρά με την Tesla. Η εξαγορά και μετονομασία του Twitter σε X, η εμπλοκή του στην πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, αλλά και η δημόσια προσωπική του ζωή, έχουν τραβήξει την προσοχή μακριά από το κύριο πεδίο δράσης του. Παράλληλα, οι πωλήσεις της Tesla έχουν γνωρίσει πτώση, με την κινεζική ανταγωνιστική βιομηχανία να κερδίζει έδαφος και αρκετούς αγοραστές να αποστασιοποιούνται λόγω της πολιτικής του δραστηριότητας.

Με το νέο πακέτο αποδοχών, το συμβούλιο επιχειρεί να τον επαναφέρει στο τιμόνι της εταιρείας. Όμως το στοίχημα δεν είναι μικρό. Για να γίνει ο πρώτος τρισεκατομμυριούχος στον κόσμο, ο Musk θα πρέπει να μετατρέψει σε πραγματικότητα τις πιο φιλόδοξες εξαγγελίες του.

Το πλάνο των στόχων

Η πρόταση καταγράφει τέσσερις βασικούς τεχνολογικούς στόχους και οκτώ οικονομικούς. Ανάμεσά τους:

Παράδοση 20 εκατομμυρίων οχημάτων

10 εκατομμύρια ενεργές συνδρομές Full-Self Driving

1 εκατομμύριο ρομποταξί σε εμπορική λειτουργία

1 εκατομμύριο ρομπότ Optimus σε χρήση

EBITDA ύψους 400 δισ. δολαρίων

Χρηματιστηριακή αξία 8,5 τρισεκατομμυρίων

Τα ποσά που θα λάβει ο Musk θα αυξάνονται ανάλογα με το πόσο πλησιάζει στην επίτευξη αυτών των ορόσημων.

Η ιστορία δείχνει ότι ο Musk συχνά ανακοινώνει χρονοδιαγράμματα που δεν τηρούνται. Η Tesla έχει παραδώσει συνολικά 8 εκατομμύρια οχήματα από το 2008, με τις παγκόσμιες παραδόσεις να έχουν μειωθεί πάνω από 10% τα δύο τελευταία τρίμηνα.

Όσον αφορά την αυτόνομη οδήγηση, η Tesla δεν δίνει στη δημοσιότητα στοιχεία για τον αριθμό των συνδρομητών στο Full-Self Driving, αν και ο ίδιος ο Musk παραδέχθηκε ότι περίπου οι μισοί κάτοχοι δεν έχουν καν δοκιμάσει το λογισμικό. Οι αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές, μάλιστα, έχουν ξεκινήσει αρκετές έρευνες για την ασφάλεια της τεχνολογίας.

Το ρομποταξί, που έκανε ντεμπούτο σε περιορισμένη κλίμακα στο Austin του Τέξας, δεν πληροί ακόμη τα κριτήρια του σχεδίου, αφού εξακολουθεί να απαιτεί ανθρώπινη επίβλεψη μέσα στο όχημα. Όσο για το Optimus, το ανθρωποειδές ρομπότ της Tesla, η παραγωγή παραμένει πολύ πίσω από τον στόχο των 5.000 μονάδων για φέτος. Αναφορές κάνουν λόγο για δυσκολίες ιδιαίτερα με τον σχεδιασμό των χεριών του ρομπότ, ενώ ο επικεφαλής του τμήματος ρομποτικής αποχώρησε πρόσφατα.

Δεν είναι η πρώτη φορά που οι αποδοχές του Musk προκαλούν συζητήσεις. Το 2018 είχε συμφωνηθεί πακέτο 50 δισ. δολαρίων, το οποίο αμφισβητήθηκε δικαστικά για έλλειψη διαφάνειας και ανεξαρτησίας του διοικητικού συμβουλίου. Μάλιστα, η δικαστική απόφαση του Delaware οδήγησε την Tesla να μετεγκαταστήσει την έδρα της στο Τέξας.

Παρά τις αντιδράσεις, το διοικητικό συμβούλιο δείχνει να πιστεύει ότι ο Musk παραμένει αναντικατάστατος. Όπως σχολίασε ο αναλυτής Seth Goldstein, για να λάβει πλήρως το νέο πακέτο, η Tesla θα πρέπει να ηγηθεί στην αγορά αυτόνομων οχημάτων και ανθρωποειδών ρομπότ διεθνώς, ένα επίτευγμα που θα μπορούσε να τον κρατήσει στο τιμόνι για τουλάχιστον μια δεκαετία ακόμη.

Το μεγάλο όραμα

Το πακέτο συνδέεται άμεσα με το Master Plan Part IV που δημοσίευσε αυτή την εβδομάδα ο Musk στο X. Σε αυτό, η Tesla δεν περιγράφεται απλώς ως κατασκευαστής οχημάτων, αλλά ως εταιρεία με πολιτισμικές φιλοδοξίες. Το κείμενο μιλά για «αυτονομία προς όφελος όλης της ανθρωπότητας» και συνοδεύεται από απεικονίσεις ρομπότ Optimus που σερβίρουν ποτά ή φροντίζουν φυτά.

Ωστόσο, για να κερδίσει το στοίχημα του τρισεκατομμυρίου, ο Musk θα πρέπει να αποδείξει ότι μπορεί να μείνει προσηλωμένος στην Tesla και να περιορίσει την πολιτική του δραστηριότητα. Το ίδιο το συμβούλιο, σε σχετική αναφορά προς την SEC, σημείωσε ότι έλαβε «διαβεβαιώσεις» πως η εμπλοκή του με την πολιτική θα μειωθεί σταδιακά.

Το αν το φιλόδοξο αυτό σχέδιο θα μετατρέψει τον Musk στον πρώτο τρισεκατομμυριούχο της ιστορίας ή σε ακόμη ένα παράδειγμα υπερβολικών υποσχέσεων μένει να φανεί.

