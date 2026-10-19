Elon Musk: Υποσχέθηκε ότι θα δωρίσει 1 μετοχή της SpaceX σε κάθε παιδί στις ΗΠΑ μέσα στο 2027

Σύνοψη

Ο Elon Musk δεσμεύτηκε δημόσια να προσφέρει από μία μετοχή της διαστημικής εταιρείας SpaceX σε κάθε παιδί κάτω των 18 ετών στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια του 2027.

Το συνολικό εγχείρημα καλύπτει περίπου 72 εκατομμύρια ανήλικους πολίτες και η συνολική αξία της παροχής υπολογίζεται στα 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια, με βάση την τρέχουσα τιμή των 150 δολαρίων ανά μετοχή.

Η μεταβίβαση των τίτλων προγραμματίζεται να διεξαχθεί μέσω των επενδυτικών λογαριασμών "Invest America" (γνωστών και ως Trump accounts), οι οποίοι θεσπίστηκαν για τη δημιουργία κεφαλαιακής βάσης για τη νέα γενιά.

Η εξαγγελία προέκυψε ως άμεση απάντηση στη δημιουργία ταμείου κοινωφελούς σκοπού από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic, πυροδοτώντας ωστόσο σκεπτικισμό λόγω παλαιότερων ανεκπλήρωτων υποσχέσεων του δισεκατομμυριούχου.

Ο Elon Musk ανακοίνωσε μια εξαιρετικά φιλόδοξη πρωτοβουλία που αφορά τη μαζική διανομή μετοχικού κεφαλαίου της ιδιωτικής του διαστημικής εταιρείας στο ευρύ κοινό. Πιο αναλυτικά, δήλωσε πως τον επόμενο χρόνο προτίθεται να μεταβιβάσει ένα μερίδιο της SpaceX σε κάθε παιδί που ζει στην Αμερική, επισημαίνοντας παράλληλα πως η κίνηση αυτή θα αποτελέσει μόνο την αρχή μιας ευρύτερης στρατηγικής άμεσης υποστήριξης των πολιτών. Η ανακοίνωση προκάλεσε άμεσα μια σειρά ερωτημάτων γύρω από την τεχνική και νομική υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου, το οποίο καλείται να ξεπεράσει τα εμπόδια που θέτει η λειτουργία των μη εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών.

Πώς σχεδιάζει ο Elon Musk να μοιράσει τις μετοχές της SpaceX

Ο Elon Musk σκοπεύει να μεταβιβάσει ιδιωτικές μετοχές της SpaceX αξίας 150 δολαρίων η καθεμία σε 72 εκατομμύρια Αμερικανούς ανηλίκους το 2027, χρησιμοποιώντας το κρατικό πρόγραμμα "Invest America". Το εγχείρημα απαιτεί συνολικά κεφάλαια ύψους 10,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ενώ η διαχείριση των τίτλων θα πραγματοποιηθεί αποκλειστικά μέσω των κρατικών λογαριασμών θεματοφυλακής.

Η αξιοποίηση των ομοσπονδιακών υποδομών μοιάζει να αποτελεί τον μοναδικό εφικτό δρόμο για την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής αυτού του μεγέθους, καθώς οι παραδοσιακές τραπεζικές μεταβιβάσεις θα απαιτούσαν ανυπέρβλητο διοικητικό φόρτο. Σε απάντηση που έδωσε σε χρήστη του κοινωνικού δικτύου, ο επικεφαλής της Tesla επιβεβαίωσε ρητά πως η διανομή θα βασιστεί στους λογαριασμούς επενδύσεων "Invest America", ένα κυβερνητικό πρόγραμμα που καθιερώθηκε κατά τη δεύτερη θητεία του Προέδρου Donald Trump. Το συγκεκριμένο κρατικό εργαλείο αρχικά προσέφερε έναν εφάπαξ πιστωτικό τίτλο 1.000 δολαρίων σε κάθε νεογέννητο, στοχεύοντας στη δημιουργία μιας μακροπρόθεσμης επενδυτικής βάσης η οποία θα αποδίδει καρπούς κατά την ενηλικίωση των δικαιούχων. Η ενσωμάτωση ιδιωτικών μετοχών σε αυτό το σύστημα εγείρει σοβαρά ζητήματα γύρω από τους κανονισμούς της Αμερικανικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (SEC), διότι η προσθήκη 72 εκατομμυρίων μικρομετόχων στο μετοχολόγιο μιας εταιρείας συνήθως την αναγκάζει να υπαχθεί σε καθεστώς υποχρεωτικής δημοσιοποίησης οικονομικών στοιχείων, κάτι που η SpaceX αποφεύγει συστηματικά. Παράλληλα, απουσιάζει οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τα δικαιώματα ψήφου ή τη δυνατότητα ρευστοποίησης αυτών των τίτλων από τους κηδεμόνες των παιδιών, μετατρέποντας το δώρο σε ένα εξαιρετικά περιορισμένο περιουσιακό στοιχείο χωρίς άμεση πρακτική αξία.

Ο ανταγωνισμός με την Anthropic και τα κίνητρα της ανακοίνωσης

Το πλαίσιο μέσα στο οποίο διατυπώθηκε η δέσμευση φωτίζει σε μεγάλο βαθμό τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τη μεγαλεπήβολη εξαγγελία, καθώς όλα ξεκίνησαν από μια ανταγωνιστική αντιπαράθεση στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Η δήλωση προέκυψε αμέσως μετά την επίσημη παρουσίαση του Anthropic Public Benefit Fund, ενός εταιρικού ταμείου στο οποίο η ομώνυμη εταιρεία δεσμεύτηκε να μεταβιβάσει το 5% των μετοχών της, με προοπτική αύξησης του ποσοστού στο 20% όσο αναπτύσσεται η αποτίμηση της, ενώ οι συνιδρυτές της υποσχέθηκαν την παραχώρηση του 80% της προσωπικής τους περιουσίας.

Ο δημιουργός της xAI, σχολιάζοντας απευθείας την ανάρτηση της Anthropic, υπογράμμισε την προτίμηση του στην άμεση διανομή περιουσιακών στοιχείων στο ευρύ κοινό έναντι της δημιουργίας πολύπλοκων ιδρυμάτων, υποστηρίζοντας πως η δική του προσέγγιση εξαλείφει τους ενδιάμεσους γραφειοκρατικούς φορείς. Βεβαίως, μια τέτοια μαζική παραχώρηση ιδιοκτησίας λειτουργεί πρωτίστως ως ένας πανίσχυρος μοχλός δημόσιων σχέσεων που εξασφαλίζει την απόλυτη εύνοια της κοινής γνώμης και, κατ' επέκταση, των πολιτικών παραγόντων που διαχειρίζονται τις τεράστιες συμβάσεις της NASA και του αμερικανικού στρατού, εξασφαλίζοντας ένα πλεονέκτημα πολύ πιο πολύτιμο από τα 10,8 δισεκατομμύρια δολάρια που φαινομενικά θα κοστίσει.

Το παρελθόν των φιλανθρωπικών δεσμεύσεων

Οι δημόσιες τοποθετήσεις γύρω από ασύλληπτα ποσά δωρεών οφείλουν να εξετάζονται πάντοτε υπό το πρίσμα των ιστορικών δεδομένων, τα οποία στην περίπτωση του Musk καταγράφουν ένα ξεκάθαρο μοτίβο εντυπωσιακών ανακοινώσεων που σπάνια καταλήγουν σε απτά αποτελέσματα. Το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η δημόσια πρόκληση προς το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Σίτισης του ΟΗΕ, στο οποίο είχε δηλώσει πρόθυμος να παραχωρήσει 6 δισεκατομμύρια δολάρια εφόσον οι υπεύθυνοι παρουσίαζαν ένα διαφανές και εφαρμόσιμο σχέδιο δράσης για την επίλυση της παγκόσμιας επισιτιστικής κρίσης. Παρά το γεγονός ότι ο οργανισμός συνέταξε και δημοσιοποίησε άμεσα τον λεπτομερή προϋπολογισμό που ζητήθηκε, η χρηματοδότηση δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, επιβεβαιώνοντας τις αρχικές επιφυλάξεις των αναλυτών.

Παρόμοια κατάληξη παρατηρήθηκε και στην υπόσχεση πλήρους χρηματοδότησης των εργασιών για την αντικατάσταση του μολυσμένου δικτύου ύδρευσης στο Flint του Michigan, ένα ζήτημα που απασχόλησε έντονα την αμερικανική κοινωνία, χωρίς ωστόσο να καταγραφεί ουσιαστική οικονομική συμβολή από την πλευρά του. Ακόμη και οι πόροι του Ιδρύματος Musk, τα περιουσιακά στοιχεία του οποίου ξεπερνούν τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες των New York Times, κατευθύνονται στη συντριπτική τους πλειοψηφία προς οργανισμούς και οντότητες που διατηρούν στενούς δεσμούς με τις επιχειρηματικές και προσωπικές του δραστηριότητες, ενισχύοντας την εντύπωση πως η φιλανθρωπία χρησιμοποιείται κυρίως ως εργαλείο στρατηγικής ανάπτυξης.