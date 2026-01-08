Ένα εθιστικό Tower Defense game διαθέσιμο δωρεάν στο Epic Games Store

Έφτασε η Πέμπτη, και για τους PC gamers αυτό σημαίνει ένα πράγμα: νέα δωρεάν προσθήκη στη ψηφιακή βιβλιοθήκη του Epic Games Store. Μετά από έναν καταιγισμό καθημερινών δώρων κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, η πλατφόρμα έχει επιστρέψει από την περασμένη εβδομάδα στους κανονικούς, εβδομαδιαίους ρυθμούς της, προσφέροντας έναν από τους πιο εθιστικούς τίτλους στρατηγικής που κυκλοφορούν εκεί έξω.

Από σήμερα, 8 Ιανουαρίου, και μέχρι την επόμενη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, όλοι οι χρήστες του καταστήματος μπορούν να αποκτήσουν εντελώς δωρεάν το Bloons TD 6. Πρόκειται για την απόλυτη εμπειρία Tower Defense που έχει καταφέρει να κερδίσει εκατομμύρια παίκτες παγκοσμίως, συνδυάζοντας το χαριτωμένο εικαστικό με απροσδόκητα βαθύ στρατηγικό gameplay.

Επιστροφή στην "κανονικότητα" με έκρηξη χρωμάτων

Η περίοδος των Χριστουγέννων ήταν γενναιόδωρη για τους φίλους της Epic Games, με καθημερινές εκπλήξεις που κράτησαν το ενδιαφέρον αμείωτο. Ωστόσο, η επιστροφή στο εβδομαδιαίο μοντέλο δίνει στους παίκτες περισσότερο χρόνο – επτά ολόκληρες ημέρες – για να προλάβουν να κατοχυρώσουν τον τίτλο, χωρίς το άγχος της 24ωρης προθεσμίας.

Το Bloons TD 6 έρχεται να αντικαταστήσει τα Total War: Three Kingdoms και Wildgate, που ήταν διαθέσιμα την προηγούμενη εβδομάδα, σηματοδοτώντας την πρώτη "κανονική" εβδομάδα του 2026 για την υπηρεσία. Και τι καλύτερος τρόπος για να ξεκινήσει η χρονιά από ένα παιχνίδι που υπόσχεται ατελείωτες ώρες διασκέδασης;

Τι είναι το Bloons TD 6;

Για όσους δεν έχουν έρθει σε επαφή με τη σειρά της Ninja Kiwi, το Bloons TD 6 μπορεί εκ πρώτης όψεως να μοιάζει με ένα απλό παιδικό παιχνίδι. Μην ξεγελιέστε όμως από τα πολύχρωμα γραφικά και τους συμπαθητικούς πιθήκους. Κάτω από αυτό το χαρούμενο περιτύλιγμα κρύβεται ένα απαιτητικό παιχνίδι στρατηγικής που θα δοκιμάσει τα αντανακλαστικά και την τακτική σας σκέψη.

Ο στόχος είναι απλός αλλά δύσκολος στην εκτέλεση: Πρέπει να στήσετε την τέλεια άμυνα χρησιμοποιώντας έναν στρατό από "Monkey Towers", ήρωες και ειδικές ικανότητες, για να σκάσετε κάθε μπαλόνι (Bloon) που εισβάλει στην πίστα πριν φτάσει στο τέρμα. Όσο προχωράτε, τα κύματα των εχθρών γίνονται πιο πυκνά, πιο γρήγορα και πιο ανθεκτικά, απαιτώντας συνδυαστική σκέψη και σωστή διαχείριση πόρων.

Το παιχνίδι διαθέτει πάνω από 20 διαφορετικούς πύργους (Monkey Towers), ο καθένας με τρία διαφορετικά μονοπάτια αναβάθμισης και μοναδικές ικανότητες. Αυτό σημαίνει ότι οι επιλογές παραμετροποίησης είναι πρακτικά αμέτρητες. Επιπλέον, οι παίκτες καλούνται να χρησιμοποιήσουν τους "Ήρωες" – ειδικές μονάδες που ανεβαίνουν επίπεδο αυτόματα κατά τη διάρκεια της μάχης και μπορούν να ανατρέψουν τη ροή του παιχνιδιού.

Co-op και περιεχόμενο που δεν τελειώνει ποτέ

Ένα από τα δυνατά χαρτιά του Bloons TD 6 είναι η υποστήριξη συνεργατικού παιχνιδιού (co-op) για έως και 4 παίκτες. Μπορείτε να ενώσετε τις δυνάμεις σας με φίλους ή αγνώστους διαδικτυακά, καλύπτοντας ο ένας τα νώτα του άλλου σε πίστες που απαιτούν άψογο συγχρονισμό. Είναι η ιδανική ευκαιρία να μαζέψετε την παρέα σας και να περάσετε βράδια γεμάτα χάος και στρατηγική.

Το περιεχόμενο του παιχνιδιού είναι τεράστιο. Περιλαμβάνει δεκάδες χάρτες, ποικίλα επίπεδα δυσκολίας και ειδικά modes όπως το "Apopalypse", το "Deflation" και το "CHIMPS" για τους πολύ σκληροπυρηνικούς. Η εταιρεία ανάπτυξης, Ninja Kiwi, συνεχίζει να υποστηρίζει τον τίτλο με συχνά updates, προσθέτοντας νέους ήρωες, πίστες, events και τα πανίσχυρα "Paragon" upgrades που μεταμορφώνουν τους πύργους σε υπερ-όπλα μαζικής καταστροφής.

Πώς να το Αποκτήσετε

Η διαδικασία είναι η γνωστή και απλή. Αρκεί να έχετε έναν λογαριασμό στο Epic Games Store (ο οποίος είναι δωρεάν) και να επισκεφθείτε τη σελίδα του καταστήματος ή να ανοίξετε τον launcher στον υπολογιστή σας. Εντοπίστε την ενότητα "Free Games", κάντε κλικ στο Bloons TD 6 και πατήστε "Get". Μόλις ολοκληρώσετε τη διαδικασία ("Place Order"), το παιχνίδι θα προστεθεί μόνιμα στη βιβλιοθήκη σας και θα μπορείτε να το κατεβάσετε όποτε θελήσετε.

Μην ξεχνάτε: Η προσφορά λήγει την επόμενη Πέμπτη, 15 Ιανουαρίου, στις 18:00 ώρα Ελλάδος. Μέχρι τότε, ετοιμάστε τα βελάκια σας, διαλέξτε τον αγαπημένο σας πίθηκο και ετοιμαστείτε να σκάσετε αμέτρητα μπαλόνια.

Bloons TD 6 - [Epic Games Store Link]