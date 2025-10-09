Ένας «τροχός» που παράγει ενέργεια από τη θάλασσα

Μια μικρή καναδική εταιρεία ετοιμάζεται να φέρει επανάσταση στην παραγωγή ενέργειας από τη θάλασσα, με καινοτόμο τεχνολογία που υπόσχεται καθαρή ηλεκτρική ενέργεια για πλοία και υπεράκτιες εγκαταστάσεις.

Η Voltai, με έδρα το Dartmouth, εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση άνω των 1,3 εκατομμυρίων δολαρίων σε έναν γύρο προ-σπόρου, υπό την ηγεσία του δημόσιου φορέα Invest Nova Scotia και με τη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών, μεταξύ των οποίων ο Mahir Sahin, πρώην σύμβουλος της Google X και νυν ιδρυτής της Cloudberry Ventures.

Η εταιρεία αναπτύσσει ηλεκτροστατικές γεννήτριες που μετατρέπουν την κίνηση των κυμάτων και τις δονήσεις σε ηλεκτρική ενέργεια. Το πιο χαρακτηριστικό της επίτευγμα είναι μια συσκευή σε σχήμα περιστρεφόμενου τροχού – ή «τροχού-σβούρας» – η οποία αξιοποιεί τη συνεχή κίνηση της θάλασσας για να παράγει ενέργεια χωρίς καύσιμα ή πολύπλοκες πλωτές υποδομές. Το μικρό και ελαφρύ αυτό σύστημα μπορεί να τοποθετηθεί άμεσα σε πλοία ή υπεράκτιες πλατφόρμες χωρίς να επηρεάζει την απόδοση ή την υδροδυναμική τους αντίσταση, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας για συστήματα, αισθητήρες και όργανα πλοήγησης.

Η CEO της Voltai, Maja Maher, υποστηρίζει ότι η τεχνολογία αυτή μπορεί να βοηθήσει τον ναυτιλιακό τομέα να μειώσει την εξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και να πλησιάσει τους στόχους μηδενικών εκπομπών που έχουν τεθεί για το 2050. «Η χρηματοδότηση που λάβαμε επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη στην προσέγγισή μας και στο τεράστιο δυναμικό της θάλασσας ως ανεξάντλητης πηγής ενέργειας», ανέφερε η Maher, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη στους επενδυτές για την εμπιστοσύνη τους στο έργο.

Η ηλεκτροστατική συσκευή της Voltai έχει σχεδιαστεί ώστε να παράγει έως 100 Watt ισχύος, ξεκινώντας από ένα πρωτότυπο 25W, με δυνατότητα συνδυασμού πολλών μονάδων σε ολοκληρωμένα κιλοβάτ. Αυτή η αρθρωτή διαμόρφωση επιτρέπει την προσαρμογή του συστήματος σε διαφορετικές ανάγκες, από εμπορικά πλοία μέχρι υπεράκτιους σταθμούς παρακολούθησης της θάλασσας.

Η Jen Fuccillo, υπεύθυνη επενδύσεων της Invest Nova Scotia, χαρακτήρισε την τεχνολογία «μία από τις πιο υποσχόμενες λύσεις για αποτελεσματική και βολική αξιοποίηση της ενέργειας της θάλασσας», επισημαίνοντας ότι η απλότητα στη συντήρηση και η απουσία μηχανικών μερών που φθείρονται μειώνουν σημαντικά το κόστος λειτουργίας σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα.

Η Voltai βλέπει επίσης τη συμβολή της στην απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, ενός από τους πιο δύσκολους τομείς για βιώσιμη μετάβαση λόγω των μεγάλων αποστάσεων και των υψηλών ενεργειακών απαιτήσεων. Η δυνατότητα παραγωγής ενέργειας απευθείας από τη θάλασσα χωρίς εξωτερικές πηγές ή σύνθετες υποδομές μπορεί να μειώσει δραστικά την κατανάλωση καυσίμων και να αυξήσει την ενεργειακή αυτονομία των πλοίων.

