Η Κίνα πραγματοποιεί την πρώτη ανθρώπινη κατάδυση κάτω από τον Βόρειο Πόλο με τη βοήθεια ρομπότ

Η Κίνα κατέγραψε ένα νέο ορόσημο στην εξερεύνηση των ωκεανών, ολοκληρώνοντας την πρώτη επανδρωμένη κατάδυση κάτω από τον πάγο του Βόρειου Πόλου. Η αποστολή πραγματοποιήθηκε στα τέλη Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο της δέκατης πέμπτης και μεγαλύτερης επιστημονικής αποστολής της χώρας στην Αρκτική Θάλασσα, και είχε ως στόχο τη συλλογή νέων δεδομένων για την κατανόηση της κλιματικής αλλαγής και των μυστηριωδών οικοσυστημάτων των πολικών βαθών.

Η επιχείρηση εκτυλίχθηκε με το υποβρύχιο Jiaolong, ένα τεχνολογικά αναβαθμισμένο όχημα ικανό να αντέξει σε εξαιρετικά ακραίες συνθήκες πίεσης και ψύχους. Το Jiaolong, επιβαίνοντας στο ερευνητικό πλοίο Shenhai 1, πραγματοποίησε μια σειρά από καταδύσεις κάτω από τον παχύ αρκτικό πάγο, φτάνοντας σε βάθη που δεν είχαν ποτέ πριν εξερευνηθεί. Όμως το εντυπωσιακότερο στοιχείο δεν ήταν μόνο το βάθος, αλλά και ο τρόπος της αποστολής: για πρώτη φορά στην ιστορία, ένα επανδρωμένο υποβρύχιο συνεργάστηκε άμεσα με ένα ρομποτικό όχημα ελέγχου από απόσταση (ROV), πραγματοποιώντας συντονισμένες επιχειρήσεις στον παγωμένο βυθό.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής πιλότο του Jiaolong, Fu Wentao, η συνεργασία αυτή αποτέλεσε μια κρίσιμη δοκιμή για την ανάπτυξη πιο προηγμένων τεχνικών εξερεύνησης, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και σε άλλες αποστολές μεγάλης κλίμακας στους ωκεανούς. Τα δύο οχήματα εργάστηκαν σε απόλυτο συγχρονισμό, ξεπερνώντας τα τεχνικά εμπόδια της επικοινωνίας κάτω από το νερό, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις κατέγραψαν ακόμη και το ένα το άλλο εν δράσει, προσφέροντας σπάνια πλάνα από το εσωτερικό του αρκτικού βυθού.

Η αποστολή πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο, με το Jiaolong να ολοκληρώνει περισσότερες από δέκα καταδύσεις. Κατά τη διάρκειά τους, οι ερευνητές συνέλεξαν 183 δείγματα θαλάσσιας ζωής – μεταξύ αυτών καρκινοειδή, ανεμώνες και θαλάσσιες αράχνες – καθώς και ιζήματα, πετρώματα και δείγματα θαλασσινού νερού. Όλα τα ευρήματα μεταφέρθηκαν στο Εθνικό Κέντρο Βαθέων Ωκεανών του Qingdao, όπου θα υποβληθούν σε αναλυτικές εργαστηριακές μελέτες. Όπως ανέφεραν οι επιστήμονες, η ποιότητα των δειγμάτων ήταν εξαιρετικά υψηλή, υπερβαίνοντας εκείνη των συλλογών με παραδοσιακές μεθόδους, όπως οι τράτες, επιτρέποντας έτσι πιο ακριβείς αναγνωρίσεις ειδών.

Η αποστολή ξεκίνησε τον Ιούλιο από το λιμάνι του Qingdao με τα ερευνητικά πλοία Xue Long 2 και Tansuo 3, και έφτασε ως το βορειότερο σημείο της αποστολής, σε γεωγραφικό πλάτος 77,5 μοιρών. Μετά από σχεδόν τρεις μήνες εντατικής έρευνας, η ομάδα των εκατό μελών επέστρεψε στη Σαγκάη στις 26 Σεπτεμβρίου, ολοκληρώνοντας μια αποστολή που χαρακτηρίστηκε ως ένα από τα πιο φιλόδοξα εγχειρήματα της κινεζικής θαλάσσιας επιστήμης.

Εκτός από τη βιολογική δειγματοληψία, η αποστολή συγκέντρωσε κρίσιμα δεδομένα για τη θερμοκρασία, τη χημική σύσταση και τη ροή των υδάτων, καθώς και για το πάχος του πάγου. Οι πληροφορίες αυτές θεωρούνται ανεκτίμητες για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής, ιδίως σε μια περιοχή τόσο ευάλωτη όπως η Αρκτική, όπου οι μεταβολές της θερμοκρασίας επηρεάζουν το παγκόσμιο κλίμα.

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της επιχείρησης ήταν η ενσωμάτωση τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης και ανίχνευσης περιβαλλοντικού DNA. Οι ερευνητές από το Second Institute of Oceanography του Υπουργείου Φυσικών Πόρων της Κίνας χρησιμοποίησαν εργαλεία ανάλυσης βασισμένα σε AI για να αναγνωρίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια τα είδη που συλλέχθηκαν, αποδεικνύοντας πως η θαλάσσια έρευνα εξελίσσεται ταχύτατα σε ένα πεδίο όπου η επιστήμη και η τεχνητή νοημοσύνη συνεργάζονται αρμονικά.

Η συνδυασμένη χρήση επανδρωμένων και ρομποτικών οχημάτων ανοίγει νέους δρόμους για τις μελλοντικές αποστολές. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι η εμπειρία που αποκτήθηκε στην Αρκτική θα επιτρέψει στην Κίνα να επιχειρήσει σε ακόμα μεγαλύτερα βάθη, με αποστολές που θα συνδυάζουν την ανθρώπινη παρουσία με την ακρίβεια και αντοχή των μηχανών. Η επιτυχία αυτή θεωρείται επίσης βήμα προετοιμασίας για μελλοντικές έρευνες στην Ανταρκτική και σε άλλες δυσπρόσιτες περιοχές του πλανήτη.

