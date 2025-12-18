Εορταστική πρεμιέρα στο Epic Games Store με το πρώτο δωρεάν game, αλλά μόνο για μία ημέρα!

Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε και η ψηφιακή πλατφόρμα της Epic Games ανοίγει για άλλη μια χρονιά τον «σάκο» με τα δώρα της, πιστή στο καθιερωμένο ραντεβού της με τους gamers. Η αρχή των καθημερινών προσφορών γίνεται με έναν τίτλο που υπόσχεται καταιγιστική δράση και ατελείωτες μάχες: το Jotunnslayer: Hordes of Hel.

Αν περιμένατε την κατάλληλη στιγμή για να εμπλουτίσετε τη βιβλιοθήκη σας χωρίς κόστος, αυτή είναι η ευκαιρία σας, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι διατίθεται εντελώς δωρεάν για τις επόμενες 24 ώρες.

Η «βροχή» δώρων ξεκινά

Η στρατηγική της Epic Games για την περίοδο των εορτών είναι πλέον γνωστή και αγαπημένη συνήθεια. Σε αντίθεση με τη συνηθισμένη εβδομαδιαία ροή δωρεάν τίτλων, η εορταστική περίοδος φέρνει μαζί της καθημερινές εκπλήξεις. Το Jotunnslayer: Hordes of Hel έχει την τιμητική του, εγκαινιάζοντας αυτόν τον μαραθώνιο προσφορών.

Η επιλογή του συγκεκριμένου τίτλου για την πρεμιέρα δεν είναι τυχαία. Πρόκειται για ένα παιχνίδι που εντάσσεται στην κατηγορία των «horde survivors», ένα είδος που γνώρισε εκρηκτική άνοδο δημοφιλίας τα τελευταία χρόνια χάρη σε τίτλους όπως το Vampire Survivors. Η Epic φαίνεται να ποντάρει στην άμεση διασκέδαση και τον εθιστικό χαρακτήρα του gameplay για να προσελκύσει το κοινό από την πρώτη κιόλας ημέρα.

Τι είναι το Jotunnslayer: Hordes of Hel;

Για όσους δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον τίτλο, το Jotunnslayer είναι ένα roguelike παιχνίδι δράσης που τοποθετείται στον σκοτεινό και βίαιο κόσμο της σκανδιναβικής μυθολογίας. Αναπτύχθηκε από την Games Farm και εκδόθηκε από την Grindstone, προσφέροντας μια εμπειρία που συνδυάζει γρήγορους ρυθμούς με στρατηγικές επιλογές αναβάθμισης.

Στον πυρήνα του, το παιχνίδι σάς ρίχνει σε αρένες που κατακλύζονται από ορδές εχθρών. Ο στόχος είναι απλός αλλά δύσκολος στην εκτέλεση: επιβίωση. Καθώς εξοντώνετε χιλιάδες δαίμονες και τέρατα, συγκεντρώνετε εμπειρία που σας επιτρέπει να ξεκλειδώσετε θεϊκές δυνάμεις και να αναβαθμίσετε τον οπλισμό σας. Η οθόνη γεμίζει συχνά με τόσους πολλούς εχθρούς και εφέ μαγείας που το παιχνίδι μετατρέπεται σε ένα πραγματικό «bullet heaven», δοκιμάζοντας τα αντανακλαστικά σας.

Η αισθητική του ξεχωρίζει από τον σωρό των pixel-art παιχνιδιών του είδους, προτιμώντας μια πιο τρισδιάστατη και λεπτομερή προσέγγιση που θυμίζει κλασικά ARPG τύπου Diablo. Οι παίκτες καλούνται να αντιμετωπίσουν γιγαντιαία bosses και να αποδείξουν την αξία τους στους θεούς της Valhalla, μέσα από έναν κύκλο θανάτου και αναγέννησης που χαρακτηρίζει όλα τα καλά roguelites.

Πώς λειτουργεί η προσφορά

Η διαδικασία απόκτησης είναι απλή, αλλά απαιτεί ταχύτητα. Σε αντίθεση με τις εβδομαδιαίες προσφορές που δίνουν περιθώριο επτά ημερών, το Jotunnslayer: Hordes of Hel θα είναι διαθέσιμο δωρεάν μόνο για 24 ώρες.

Επισκεφθείτε το Epic Games Store (μέσω της εφαρμογής ή του browser). Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Εντοπίστε το παιχνίδι στην αρχική σελίδα, στην ενότητα "Free Games". Πατήστε «GET» και ολοκληρώστε τη διαδικασία αγοράς (με μηδενικό κόστος).

Μόλις το προσθέσετε στη συλλογή σας, το παιχνίδι παραμένει δικό σας για πάντα.

Jotunnslayer: Hordes of Hel - [Epic Games Store Link]