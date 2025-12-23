Epic Games Store: Δωρεάν για λίγες ώρες ένα εξαιρετικό Metroidvania!

Συνεχίζοντας την παραδοση των εορταστικών προσφορών που κρατούν αμείωτο το ενδιαφέρον της gaming κοινότητας, το Epic Games Store αποκάλυψε το νέο «μυστηριώδες» δώρο του, το οποίο είναι διαθέσιμο για λήψη από σήμερα. Για το επόμενο 24ωρο, οι χρήστες της πλατφόρμας έχουν τη μοναδική ευκαιρία να προσθέσουν στη βιβλιοθήκη τους, εντελώς δωρεάν, ένα από τα πιο αξιόλογα και αγαπημένα παιχνίδια της τελευταίας δεκαετίας: το Bloodstained: Ritual of the Night.

Πρόκειται για μια κίνηση που σίγουρα θα ικανοποιήσει τους λάτρεις της δράσης και της εξερεύνησης, καθώς το συγκεκριμένο παιχνίδι δεν είναι απλώς ένας ακόμη τίτλος στη λίστα, αλλά ο πνευματικός διάδοχος μιας θρυλικής σειράς που καθόρισε ολόκληρο το είδος.

Το Bloodstained: Ritual of the Night αποτελεί το προσωπικό στοίχημα του Koji Igarashi, του θρυλικού δημιουργού που συνέδεσε το όνομά του με τη σειρά Castlevania και συγκεκριμένα με το αριστουργηματικό Symphony of the Night. Μετά την αποχώρησή του από την Konami, ο Igarashi στράφηκε στο κοινό μέσω της πλατφόρμας Kickstarter, ζητώντας στήριξη για να δημιουργήσει το παιχνίδι που πάντα οραματιζόταν. Η ανταπόκριση ήταν συγκλονιστική, με τη χρηματοδότηση να ξεπερνά κάθε προσδοκία, και το αποτέλεσμα δικαίωσε απόλυτα τους υποστηρικτές του.

Το παιχνίδι είναι ένα κλασικό side-scroller action RPG που υιοθετεί τη φόρμουλα "Metroidvania". Ο παίκτης αναλαμβάνει τον ρόλο της Miriam, μιας ορφανής κοπέλας που έχει χτυπηθεί από μια φρικτή κατάρα αλχημιστών, η οποία μετατρέπει αργά αλλά σταθερά το σώμα της σε κρύσταλλο. Για να σώσει τον εαυτό της, αλλά και ολόκληρη την ανθρωπότητα, η Miriam πρέπει να εισβάλει σε ένα κάστρο γεμάτο δαίμονες, το οποίο έχει εμφανιστεί από το πουθενά, και να αντιμετωπίσει τον παλιό της φίλο, Gebel, ο οποίος έχει υποκύψει στο σκοτάδι.

Αυτό που κάνει το Bloodstained να ξεχωρίζει δεν είναι μόνο η νοσταλγική του ατμόσφαιρα, αλλά το βάθος των μηχανισμών του. Ο πυρήνας του gameplay βασίζεται στην εξερεύνηση ενός τεράστιου, λαβυρινθώδους χάρτη, όπου κάθε νέα περιοχή ξεκλειδώνεται καθώς ο παίκτης αποκτά νέες ικανότητες. Ωστόσο, η καινοτομία βρίσκεται στο σύστημα των "Shards". Κάθε εχθρός που εξοντώνετε έχει την πιθανότητα να αφήσει πίσω του ένα θραύσμα, το οποίο προσφέρει στη Miriam τις δυνάμεις του.

Αυτό το σύστημα επιτρέπει μια απίστευτη παραμετροποίηση του χαρακτήρα. Μπορείτε να εξαπολύσετε πύρινα βλήματα, να καλέσετε δαμονικά πλάσματα για βοήθεια ή ακόμη και να μεταμορφωθείτε. Σε συνδυασμό με την πληθώρα όπλων – από μαστίγια και σπαθιά μέχρι καραμπίνες και παπούτσια kung-fu – το παιχνίδι προσφέρει εκατοντάδες διαφορετικούς τρόπους για να προσεγγίσετε τις μάχες. Επιπλέον, το σύστημα crafting (κατασκευής αντικειμένων) και μαγειρικής προσθέτει ένα ακόμη επίπεδο στρατηγικής, καθώς η προετοιμασία των κατάλληλων γευμάτων μπορεί να δώσει το πλεονέκτημα στις δύσκολες αναμετρήσεις με τα Bosses.

Εικαστικά, το παιχνίδι επιλέγει μια 2.5D προσέγγιση, συνδυάζοντας τρισδιάστατα μοντέλα χαρακτήρων με δισδιάστατο gameplay. Τα περιβάλλοντα είναι πλούσια σε λεπτομέρεια, με γοτθική αρχιτεκτονική, σκοτεινά μπουντρούμια και επιβλητικές αίθουσες που θυμίζουν τις ένδοξες εποχές του είδους. Την εμπειρία ολοκληρώνει η μουσική επένδυση της βετεράνου συνθέτριας Michiru Yamane, οι μελωδίες της οποίας "ντύνουν" ιδανικά την ατμόσφαιρα μυστηρίου και τρόμου.

Πώς να το αποκτήσετε

Η προσφορά του Epic Games Store είναι χρονικά περιορισμένη και εντάσσεται στο πλαίσιο των εορταστικών δώρων της πλατφόρμας. Το Bloodstained: Ritual of the Night διατίθεται δωρεάν μέχρι αύριο, οπότε και θα αντικατασταθεί από τον επόμενο μυστηριώδη τίτλο.

Η διαδικασία είναι απλή:

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Epic Games Store ή ανοίξτε τον launcher. Συνδεθείτε στον λογαριασμό σας. Εντοπίστε την ενότητα των δωρεάν παιχνιδιών στην αρχική σελίδα. Πατήστε "Λήψη" (Get) και ολοκληρώστε τη διαδικασία σαν να κάνατε αγορά με μηδενικό κόστος.

Μόλις το προσθέσετε στη συλλογή σας, το παιχνίδι παραμένει δικό σας για πάντα.

Bloodstained: Ritual of the Night - [Epic Games Store Link]

